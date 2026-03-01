España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este lunes 2 de marzo del 2026

Descubra los periodos con los costos de electricidad más bajos y más altos, según datos publicados diariamente por el mercado energético nacional

Guardar
La tarifa del servicio eléctrico
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy lunes 2 de marzo. Además ubica los precios más baratos, así como los más altos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella
  • Día: lunes 2 de marzo de 2026
  • Precio medio: 18.55 euros por megavatio hora
  • Precio más alto: 88.75 euros por megavatio hora
  • Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 2 de marzo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 5.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.4 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.82 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 20.44 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.46 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.94 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.46 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.75 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 62.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Una mujer de 75 años hospitalizada y con oxígeno puesto enciende un cigarrillo y provoca un incendio: sufre quemaduras en el rostro

Tras el incidente, fue trasladada a urgencias con heridas y síntomas de intoxicación

Una mujer de 75 años

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

El plan busca asegurar que los habitantes del medio rural tengan cerca sanidad, educación, transporte y servicios básicos sin depender de las capitales

En qué consiste el “territorio

Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Las embajadas han adoptado medidas específicas para el caso de que la escalada bélica obligue a evacuar

Sin muertos ni heridos entre

Invalidan una multa de 600.001 euros a una empresa agrícola por ‘venta ilegal’ de combustible: la demanda del gobierno de Canarias solo se basaba en una investigación privada

La demanda de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias a la Sociedad Cooperativa Agrícola del Campo La Prosperidad nació de la demanda de un particular, quien contrató a una empresa privada para llevar a cabo la investigación

Invalidan una multa de 600.001
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En qué consiste el “territorio

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Invalidan una multa de 600.001 euros a una empresa agrícola por ‘venta ilegal’ de combustible: la demanda del gobierno de Canarias solo se basaba en una investigación privada

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

ECONOMÍA

El ambiente se sentó en

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica