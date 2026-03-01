Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este lunes 2 de marzo del 2026

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.
Por ello, estas son las tarifas en España hoy lunes 2 de marzo. Además ubica los precios más baratos, así como los más altos, de luz.
Precio de la energía eléctrica
- Día: lunes 2 de marzo de 2026
- Precio medio: 18.55 euros por megavatio hora
- Precio más alto: 88.75 euros por megavatio hora
- Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad por hora
A lo largo de este lunes 2 de marzo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.0 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 14.0 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 5.5 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.0 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.4 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.82 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 20.44 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.0 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.03 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.0 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.46 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.94 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.46 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.75 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 62.93 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.0 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.