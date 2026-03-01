Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este lunes 2 de marzo del 2026

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy lunes 2 de marzo. Además ubica los precios más baratos, así como los más altos, de luz.

Precio de la energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: lunes 2 de marzo de 2026

Precio medio : 18.55 euros por megavatio hora

Precio más alto : 88.75 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 2 de marzo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 5.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.4 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.82 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 20.44 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.46 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.94 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 37.46 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.75 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 62.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.