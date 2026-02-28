España

Un padre logra bajar la pensión que pasa a sus hijos de 950 a 300 euros porque prueba una reducción en sus ingresos: pasó de 147.000 a 30.000 euros al año

El tribunal también ha permitido eliminar el dinero que le envía a su exmujer

Guardar
(Montaje Infobae con imágenes de
(Montaje Infobae con imágenes de Canva)

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto eliminar la pensión compensatoria que una mujer recibía de su exmarido y reducir la cuota alimentaria de los dos hijos a 300 euros por cada uno, ante la drástica baja de ingresos del padre.

El conflicto se centró en la disparidad de ingresos entre el hombre y la mujer tras el divorcio. Él mostró que pasó de 147.610,85 euros anuales como director de varias empresas de seguros digitales en 2020 a sólo 30.000 euros al año, tras perder su empleo y ver fracasados sus negocios. El padre informó que debió empezar a trabajar como asalariado y que sus gastos personales aumentaron porque comenzó a pagar 1.150 euros mensuales de alquiler. Cuando firmaron el convenio de divorcio, vivía con su madre y tenía menos gastos.

Entre los datos exclusivos que aporta el fallo, la sentencia detalla que el hombre fue despedido en septiembre de 2023 de su último trabajo anterior, percibiendo una indemnización de 9.813 euros, y que en la actualidad sus ingresos están muy por debajo de los que registraba en el momento de fijar la cuota original.

La defensa de la exesposa intentó probar que el hombre contaba con otros ingresos, alegando que poseía dos inmuebles que le dejarían unos 2.200 euros mensuales en alquileres. Sin embargo, el tribunal remarcó que esta suma nunca fue acreditada con documentos. La mujer también afirmó que es dueño de un 25% de cuatro propiedades familiares en Ávila, pero, una vez más, no aportó pruebas sobre posibles ganancias derivadas de esa titularidad, y el tribunal desestimó el argumento.

En cuanto a los ingresos de la mujer, la sentencia identifica que mejoraron tras el divorcio, pero sólo parcialmente. Trabaja al 40% de jornada como educadora infantil, cuida niños en su domicilio y colabora en el negocio de catering familiar, aunque buena parte de esos ingresos son irregulares y nunca fueron facturados ni bancarizados.

Desafíos de la maternidad en el divorcio

Pensiones alimentarias, hijos y nueva familia

El conflicto incluyó el debate sobre la cuota alimentaria para los hijos. El padre pidió reducir o dejar sin efecto la obligación, alegando que ahora tiene que mantener a una tercera hija nacida de una nueva relación. El tribunal analizó si este hecho obligaba a cambiar la carga alimentaria, pero señaló: “El nacimiento de un nuevo hijo sí puede modificar las circunstancias, pero hace falta probar cómo impacta en su economía familiar, cosa que no sucedió aquí”.

La sentencia también negó que el nacimiento de una nueva hija pueda, por sí solo, eliminar la obligación del padre de asistir económicamente a los hijos nacidos en el matrimonio anterior. El fallo explicitó: “Todos los hijos son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho a recibir alimentos de sus padres, sin preferencia por el orden de nacimiento”.

El fallo detalla los cuatro requisitos para que un tribunal acepte una modificación: que el cambio de circunstancias haya sido posterior al divorcio, que sea sustancial (afecte al eje de la medida y no a aspectos periféricos), que tenga carácter estable o permanente, y que no se haya provocado voluntariamente para obtener un beneficio en juicio.

Por tanto, el nuevo régimen fija entonces una pensión mensual total de 600 euros por ambos hijos (300 euros cada uno), en vez de los 950 euros que pagaba hasta ahora. En términos comparativos, representa un descenso del 36,8% respecto a la suma conjunta original. Por su parte, la mujer dejará de percibir 200 euros mensuales por pensión compensatoria.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunalesJusticiaDivorciosPensión de AlimentosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados de este sábado 28 de febrero

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los

Los motivos por los no hay que tomar café nada más levantarse: “Lo mejor para el cortisol es esperar una hora”

La costumbre de beber café durante los primeros minutos del día podría tener más efectos negativos que beneficios

Los motivos por los no

Ya no hace tanto frío como antes: los días con récords de bajas temperaturas “han disminuido drásticamente” por el cambio climático, según la Aemet

Los momentos de calor extremo son ahora mucho más habituales que los de frío, invirtiendo la tendencia de décadas pasadas

Ya no hace tanto frío

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Marcos, estudiante de veterinaria: “Tu perro no es territorial, lo que le pasa es que está en bucle”

El especialista explica como favorecer el ambiente para que tu perro salga de patrones aprendidos y esté relajado

Marcos, estudiante de veterinaria: “Tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pozuelo de Alarcón tumba el

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

ECONOMÍA

Si un festivo cae en

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica