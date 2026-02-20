Violeta Mangriñán, criticada por “racista” al compartir una publicación en la que se felicitaba el Ramadán con un plato de jamón y cervezas

Violeta Mangriñán comparte una publicación felicitando el Ramadán con jamón y cervezas (Europa Press / X)

Actualmente, la comunidad musulmana se encuentra en plena celebración del Ramadán, un evento religioso que comenzó en la noche del martes 17 de febrero y que se extenderá hasta el jueves 19 de marzo. En este contexto, la influencer Violeta Mangriñán ha compartido en su cuenta de TikTok una publicación bastante crítica e irónica en la que se felicitaba la festividad con una imagen de un plato de jamón y un par de cervezas.

Su gesto no ha tardado en ser criticado en redes sociales, puesto que se trata de una muestra de intolerancia a la comunidad musulmana, que durante el Ramadán realiza exigentes ayunos y durante el resto del año no pueden consumir alcohol ni cerdo. “Ya ha asomado la patita varias veces pero lo de racista no lo habíamos visto aún”, ha comentado el creador de contenido Malbert en X.

No obstante, cerca de las 14:00 horas, en cuanto han comenzado a llegar los comentarios, Mangriñán ha decidido eliminar la publicación que había compartido de su perfil, en el que cuenta con más de un millón de seguidores. Otros usuarios le han recordado que justo el día en el que lo ha compartido es viernes de Cuaresma, por lo que los cristianos tampoco deberían comer carne y algunos incluso ayunan o limitan el alcohol.

La publicación "racista" que ha compartido Violeta Mangriñán (@albammmedina en X)

El gesto “racista” de Violeta Mangriñán

Eso sí, es cierto que no se conoce en concreto si la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa es cristiana, más allá del altercado que tuvo al intentar bautizar a su hija, Gala, cuya madrina no podía ser su hermana Lila por no estar bautizada: “No tengo nada en contra de la iglesia, solo faltaría, solo que a mí me gustaría que Gala con 18 años hiciese lo que quisiese”.

Violeta Mangriñán todavía no se ha pronunciado acerca de las críticas por la publicación, aunque quizás desconocía que esa función concreta de TikTok fuese pública. De hecho, la influencer tiene desactivada en su perfil la opción de que sus seguidores puedan ver los likes que da a otros vídeos.

Otras polémicas de Violeta Mangriñán

No es la primera vez que la valenciana se ve envuelta en una polémica de este estilo. Una de las últimas olas de críticas le llegó tras comparar el acoso digital que denuncia recibir en redes sociales con el caso de Sandra Peña, la adolescente sevillana que el pasado octubre se suicidó a causa de bullying escolar. Las reacciones negativas se intensificaron a raíz del mensaje que la exconcursante de Supervivientes publicó en Instagram, donde aseguró estar sometida a “acoso”.

La polémica escaló cuando Mangriñán denunció que un usuario difundió clips en los que se cuestionaba que ella siguiera a políticas del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso. Este hecho, según su relato, desembocó en una avalancha de mensajes ofensivos. “Voy a tomar medidas legales contra ese chaval, evidentemente. Insinuó que era facha, que era homófoba... Es para echarse a reír por no llorar”, afirmó. “Por culpa de este chico me llegan muchos mensajes así, en los que me llaman ‘facha’. A mí...”, agregó.