La inversión en el ecosistema digital concentra la segunda jornada del Digital Summit: “La tecnología es uno de los grandes retos del momento y Europa no se hará a un lado”

De izquierda a derecha: Balan Nair, presidente y CEO de Liberty Latin América, Marcelo Benítez, CEO de Millicom, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, y Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente de DPL Group, intervienen en el Digital Summit Latam 2026.

La segunda jornada del Digital Summit Latam 2026, el foro de referencia que ha reunido esta semana a líderes de todo en Madrid para debatir sobre el presente y el futuro de la transformación digital en el entorno de América Latina, ha contado con la inversión como el tema principal de su última sesión. Con las redes y la conectividad como el otro asunto prioritario, la necesidad de captar y articular de la manera correcta la financiación necesaria para el reto que conllevan fenómenos como la IA ha marcado el paso del día.

De nuevo, y ante más de un centenar de asistentes que se congregaron en el Palacio de Linares, el fundador de CCLatam, Karim Antonio Lesina, ha sido el encargado de reabrir el foro. Lesina celebró el éxito de la primera jornada y confirmó una nueva edición (aún sin fecha) para 2027 antes de entrar con la temática del día, centrada en la “financiación y la infraestructura”.

El fundador de CCLatam, Karim Antonio Lesina, durante la apertura de la segunda jornada del Digital Summit Latam 2026, en Madrid.

Tras él, y antes de entrar de lleno en los paneles de debate, tomó la palabra de manera virtual Ángel Cárdenas, gerente de Infraestructura para el Desarrollo de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, quien abogó por una transformación digital inclusiva: “La adopción digital ha sido profundamente desigual. Grandes empresas integradas a mercados globales han incorporado tecnologías avanzadas, pero la mayoría de las pymes, que concentran la mayor cantidad de empleo, presentan niveles bajos de digitalización”, declaró.

El directivo de CAF señaló que esta dualidad “amplifica las brechas productivas” y subrayó que “la economía digital no puede ser un enclave, debe convertirse en un habilitador transversal”. Para finalizar, remarcó que “la convergencia entre la infraestructura física y digital es hoy el nuevo estándar de competitividad, y América Latina no puede quedar rezagada en esta transición, en este momento histórico”. Además, enfatizó que “no es una estrategia tecnológica, es una estrategia de desarrollo”.

También de manera virtual tuvo su espacio al final de la jornada Nadia Calviño, actual directora del Banco Europeo de Inversiones y anterior vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno de España. “Impulsamos una transformación digital humanista, que no deje a nadie atrás. La tecnología es uno de los grandes retos del momento y Europa no se hará a un lado”, confirmó.

Inversión y regulación: los desafíos de la conectividad

Antes, diversos paneles de debate se fueron sucediendo en un foro que arrancó con la conectividad en América Latina como primer tema. En un diálogo moderado por Jorge Fernando Negrete Pacheco, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, aseguró que “el mayor desafío es la necesidad de mayor inversión”, especialmente para abordar la IA, fenómeno que definió como “un tsunami que hay que fondear”. “Es el gran dilema al que nos enfrentamos y el nudo del problema”.

Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, junto a Jorge Fernando Negrete Pacheco, durante su intervención en el Digital Summit Latam.

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, introdujo otra variable: la demanda y la eficiencia. “El consumidor requiere de más datos, siendo que el tráfico crece entre 15 y 20% interanual, pero a la vez quiere pagar menos”, dijo, y definió la situación como una “presión estructural”.

De izquierda a derecha: Balan Nair, Marcelo Benítez, Roberto Nobile y Jorge Fernando Negrete Pacheco durante su sesión en el Digital Summit Latam 2026.

Además, planteó otro problema, el regulatorio. “Traemos inversiones muy grandes y hay que trabajar en equipo con los gobiernos para que nos ayuden a captar esa inversión. Hay que ponerse de acuerdo”, dijo sobre un aspecto que abordó también Balan Nair, presidente y CEO de Liberty Latin América. “Operar en América Latina es difícil, es un negocio muy regulado y una región impredecible. Los gobiernos deben entender que, de todos los retos, uno de sus trabajos es hacernos las cosas más fáciles para invertir", apuntó.

Política digital ante la incertidumbre de los inversionistas

Otra de las sesiones centrales del día estuvo relacionada con la integración digital, nearshoring y nuevos corredores transatlánticos. En este debate, moderado por Thomas Sullivan, jefe de la Oficina Internacional de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), los expertos en comercio global Laura Fernández y Brando Benifei, miembro del Parlamento Europeo y presidente de la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos, coincidieron en que la política digital es clave para garantizar certidumbre jurídica para los inversionistas.

Laura Fernández, Brando Binefi y Thomas Sullivan posan tras comparecer en el Digital Summit Latam 2026.

Durante su intervención, Laura Fernández subrayó la importancia de la infraestructura digital como elemento central para la armonización transatlántica. “La infraestructura digital destaca como un elemento crítico que debe abordarse con un alto grado de armonización”, afirmó, advirtiendo que la fragmentación y la falta de estándares comunes pueden traducirse en una situación en la que “todos pierden”.

Al referirse al impacto de las tendencias hacia la autonomía estratégica, Fernández explicó que “el riesgo de un exceso de proteccionismo se está convirtiendo en una realidad”, lo que podría afectar la inversión extranjera directa y la competitividad tecnológica. Finalmente, insistió en que “la integración y cooperación en el desarrollo de infraestructura digital de alta velocidad es ahora un determinante clave del progreso económico y de la capacidad de atraer inversión extranjera directa”, advirtiendo que los enfoques proteccionistas o divergentes pueden “degradar la competitividad y disuadir la inversión” en el sector tecnológico.

El diálogo digital entre Medio Oriente y Latinoamérica

La sesión continuó y propuso un diálogo estratégico orientado a explorar áreas concretas de cooperación digital entre Medio Oriente y Latinoamérica, con foco en inversión en infraestructura digital, evolución regulatoria, modelos de desarrollo digital inclusivo e integración tecnológica transregional.

Bocar Ba, CEO de SAMENA Telecommunications Council, Carlos Alberto Agreda Lema, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia, y Karina Riera, confundadora de Alurralde Jasper + Asoc, durante su diálogo en el Digital Summit Latam.

Moderado por Karina Riera, cofundadora de Alurralde Jasper + Asoc, Bocar Ba, CEO de SAMENA Telecommunications Council, y Carlos Alberto Agreda Lema, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia, coincidieron en que la cooperación estructurada y la acción coordinada pueden permitir que ambas regiones aprendan mutuamente y fortalezcan sus ecosistemas digitales en un contexto global cada vez más interconectado.

Ba aseguró que “en Medio Oriente la escala viene de la coordinación“. ”Cuando los operadores se alinean, la inversión se acelera“, añadió. Por su parte, Agreda Lema mencionó que “la gobernanza digital puede detonar la economía digital si integra ciberseguridad, cierre de brecha y una regulación moderna”.