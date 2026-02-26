España

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

El enclave cuenta con edificaciones tradicionales, suelo urbanizable y forma parte de la ruta de peregrinación del Camino Lebaniego

Guardar
Porcieda, Cantabria (@LonchiCampa)
Porcieda, Cantabria (@LonchiCampa)

Porcieda se sitúa en una ladera con vistas panorámicas al entorno natural de los Picos de Europa, lo que atrae a quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. El acceso, mediante pistas rurales transitables, facilita la llegada tanto a visitantes como a posibles residentes y podría favorecer la implantación de nuevas infraestructuras básicas en el futuro.

La puesta a la venta de Porcieda, una aldea sin habitantes ubicada dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, ha reactivado el interés por la adquisición y rehabilitación de pueblos abandonados en el medio rural español.

Picos de Europa, entorno donde
Picos de Europa, entorno donde se sitúa el pueblo (@LonchiCampa)

La propiedad, situada en el municipio de Vega de Liébana, se encuentra a 10 kilómetros de Potes y a 95 kilómetros de Santander, y ha salido al mercado por 380.000 euros. Esta cifra la posiciona como una alternativa para quienes buscan proyectos de restauración, turismo rural o la adquisición de una segunda residencia.

Repoblación y recuperación de aldeas en el norte de España

El caso de Porcieda se suma a otros ejemplos recientes en el norte peninsular, como el de Bárcena de Bureba, una localidad burgalesa que, tras décadas de abandono, ha recuperado actividad con la llegada de varias familias, incluidas nuevas generaciones de niños.

Porcieda, Cantabria (@LonchiCampa)
Porcieda, Cantabria (@LonchiCampa)

Estos precedentes reflejan el dinamismo del fenómeno de repoblación y pueden servir como referencia para iniciativas similares. En Porcieda, el conjunto incluye diez viviendas semiderruidas distribuidas en doce solares, considerados entre los más representativos de la arquitectura tradicional lebaniega.

Porcieda, Cantabria (Wikipedia)
Porcieda, Cantabria (Wikipedia)

Porcieda ocupa una superficie total de 3.000 metros cuadrados y suma 1.325 metros cuadrados construidos. Dispone, además, de 378 metros cuadrados de suelo urbano sin edificar, lo que permite nuevas construcciones adaptadas a necesidades actuales. El emplazamiento resulta adecuado para programas de desarrollo rural, al poder integrarse en los ámbitos medioambiental, social, productivo y cultural.

Ermita de Nuestra Señora de
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (Wikipedia)

El patrimonio religioso y arquitectónico de la aldea constituye uno de sus principales atractivos. A la entrada se conserva la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, uno de los edificios mejor preservados del lugar. Los solares disponibles oscilan entre 48 y 176 metros cuadrados. Porcieda, además, se encuentra en la ruta del Camino Lebaniego, que conecta San Vicente de la Barquera con el Monasterio de Santo Toribio, lo que incrementa su atractivo para el turismo vinculado a la peregrinación.

Porcieda, Ermita de Nuestra Señora
Porcieda, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves (@LonchiCampa)

Con una fundación documentada en el año 961, Porcieda ha permanecido deshabitada durante más de dos décadas tras la partida de su último residente, aunque existen versiones que sitúan el abandono definitivo en torno a 1989. En épocas pasadas, albergó un monasterio dedicado a Santiago y fue una parada relevante de la Ruta Vadiniense del Camino de Santiago del Norte. Durante la Guerra Civil, sirvió de refugio para grupos de resistencia antifranquista.

Leyendas y fenómenos inexplicables

Además de su valor histórico y potencial de desarrollo, la aldea ha despertado el interés de quienes buscan enclaves asociados al misterio. En la década de los setenta, un supuesto avistamiento de un objeto volador no identificado contribuyó a forjar su leyenda como escenario de fenómenos inexplicables en la región.

El pueblo más pequeño de Cantabria: naturaleza y gastronomía en mitad de la montaña.

Porcieda, rodeada de alcornoques y castaños, mantiene el aspecto de un pueblo detenido en el tiempo, con edificaciones que resisten entre una naturaleza abundante. La venta, intentada en ocasiones anteriores con precios inicialmente mucho más elevados, representa una nueva oportunidad para la revitalización de los pueblos deshabitados de la montaña cántabra.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaPueblosCantabriaPicos de EuropaTurismo RuralTurismo Rural EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo hay una forma en España para llevar los cristales de tu coche tintados y que sea legal”

La normativa solo permite homologar todos los vidrios tintados si existe un certificado médico que lo justifique

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo

Ocho pueblos abandonados de Tarragona: castillos y masías de piedra entre el Mediterráneo y la sierra

Las localidades catalanas contaban en el pasado con escasos habitantes y, con el paso del tiempo, lo único que ha permanecido son las ruinas arquitectónicas

Ocho pueblos abandonados de Tarragona:

Cambio de euro a dólar hoy 26 de febrero: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar

El cambio climático provocó “un patrón de lluvias más extremas e intensas” en España durante los primeros meses del año

Las lluvias que asolaron el país entre enero y febrero fueron alimentadas por el calentamiento global, según un estudio

El cambio climático provocó “un

Madrid cierra el Año Nuevo Chino este fin de semana con la Carrera de la Primavera y actividades en Madrid Río

Las celebraciones buscan fusionar dos culturas en un espacio natural, acompañado de ocio y gastronomía

Madrid cierra el Año Nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo hay una forma en España para llevar los cristales de tu coche tintados y que sea legal”

La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones: la multinacional pagó a la empresa del marido de una de las ediles

Los archivos secretos del 23F ‘salvan’ a Juan Carlos I, no alteran la versión oficial vigente y no ayudan a identificar al ‘elefante blanco’ que estuvo detrás del golpe

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares denunciado por violencia de género y maltrato familiar

ECONOMÍA

A Telefónica le “conviene” salir

A Telefónica le “conviene” salir de compras para crecer: “Debe aliarse con otros operadores para ganar escala y expandir sus márgenes”

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica