España

Precio de la luz en España este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Guardar
La tarifa de la electricidad
La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 27 de febrero.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 27 de febrero

Tarifa media: 20.11 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 71.59 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este viernes 27 de febrero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.07 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 10.93 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 11.62 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.49 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.7 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 11.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.83 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.09 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 10.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.73 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.23 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 18.99 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.64 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 71.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.57 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 32.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.58 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Galicia se prepara para recibir a millones de turistas atraídos por el eclipse total del 12 de agosto

El Gobierno y la Xunta ya trabajan en un plan conjunto para garantizar la seguridad ante la espera de una llegada masiva de visitantes

Galicia se prepara para recibir

El expríncipe Andrés permanece en “arresto domiciliario” tras su detención y bajo vigilancia permanente

La vida actual del hermano de Carlos III está marcada por salidas limitadas y visitas sujetas a aprobación previa

El expríncipe Andrés permanece en

El Supremo desestima los incidentes de nulidad contra la sentencia de Álvaro García Ortiz, lo que abre la puerta a que el caso se lleve al Constitucional

El auto incluye el voto particular suscrito por las dos magistradas que se mostraron en contra del fallo inicial

El Supremo desestima los incidentes

La gran diferencia entre el TDAH de los hombres y las mujeres en la fase adulta, según un psiquiatra

El experto enumera los síntomas, el diagnóstico tardío y las dificultades por las que pasan las mujeres adultas con el trastorn

La gran diferencia entre el

La Comisión Europea dice que España es “un campeón de la seguridad vial” y descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE

La Comisión Europea aclara que no existe una normativa comunitaria para dispositivos como la baliza V16, por lo que cada Estado miembro puede regular su uso de forma independiente

La Comisión Europea dice que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo desestima los incidentes

El Supremo desestima los incidentes de nulidad contra la sentencia de Álvaro García Ortiz, lo que abre la puerta a que el caso se lleve al Constitucional

La Comisión Europea dice que España es “un campeón de la seguridad vial” y descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE

La Guardia Civil acude a investigar las muertes de varias aves por unos perros en una finca de Sevilla y acaban encontrando 636 plantas de marihuana

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

ECONOMÍA

Buenas noticias para los jubilados:

Buenas noticias para los jubilados: la subida de las pensiones en 2026 conforme al IPC será aprobada este jueves

Despedido un trabajador después de publicar 20 vídeos en TikTok con insultos y acusaciones de “explotación” contra su empresa: “Ganaba 2.300 euros al mes”

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica