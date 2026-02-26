Precio de la luz en España este viernes

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 27 de febrero.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 27 de febrero

Tarifa media: 20.11 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 71.59 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este viernes 27 de febrero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.07 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 10.93 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 11.62 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.49 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 9.7 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 11.34 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.83 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.09 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 10.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.73 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 8.23 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 18.99 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.64 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 71.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.57 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 32.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.58 euros por megavatio hora.