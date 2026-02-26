España

Dos amigos encuentran dos lingotes de plomo romano del siglo I con el nombre del emperador Domiciano

Nick Yallope y Peter Nicholas han dado con un “raro e importante” pedazo de la historia de Gales

Guardar
Nick Yallope y Peter Nicholas
Nick Yallope y Peter Nicholas frente a los lingotes de plomo descubiertos. Les acompaña Geraint Jenkins, propietario de la finca donde apareció el tesoro. (The Metal Detectives Group/Facebook)

Dos aficionados de la detección de metales han encontrado en una pequeña comunidad de Gales dos lingotes de plomo de época romana. Según la información recogida por la BBC, este hallazgo podría ser el mayor tesoro de la época romana encontrado en la región.

Los dos aficionados, Nick Yallope y Peter Nicholas, localizaron los dos grandes bloques de plomo en una finca de pastos situada en Llangynfelyn, Ceredigion. La fecha inscrita en estos lingotes, datados en el año 87 d.C., y la mención al emperador Domiciano, conocido por su ambición expansiva en territorios británicos, sitúan este descubrimiento como un referente singular en la investigación arqueológica de la zona.

Según Yallope, ha sido un “orgullo inmenso” haberse topado con “algo tan raro e importante para nuestro patrimonio local”. Para su compañero, Peter Nicholas, el objetivo principal era “salvar la historia para la comunidad local y las futuras generaciones”.

Un descubrimiento excepcional en el oeste de Gales

Detector de metales junto a
Detector de metales junto a uno de los lingotes de plomo localizados. (The Metal Detectives Group/Facebook)

Los dos aficionados encontraron los lingotes de plomo en las tierras de pastoreo propiedad de Geraint Jenkins, agricultor de la zona. Provistos de dos detectores de metales, Yallope y Nicholas recorrieron la finca hasta dar con estas enormes piezas de la historia de Gales.

El agricultor, asombrado, ha celebrado el descubrimiento de sus vecinos. “Los lingotes romanas son excepcionalmente raras y representan un lazo tangible con el pasado industrial romano de Gales”, ha afirmado Jenkins. “Resulta sorprendente pensar que la tierra que hoy cultivamos siguiendo métodos ecológicos formó parte en su momento de la red agrícola y minera de la Galia romana”, ha expresado el agricultor a la BBC.

Tanto Yallope como Nicholas han puesto en conocimiento de las autoridades su descubrimiento, tal y como marca la Ley del Tesoro de 1996. Según la información de la BBC, el plazo estipulado para realizar la comunicación es de 14 días tras encontrar el objeto o tras determinar que podría tratarse de un tesoro. El incumplimiento de este trámite puede conllevar multas económicas o penas de prisión, si bien en Escocia y en Irlanda del Norte existen normativas específicas diferentes.

Tras la comunicación, los objetos pasan a ser analizados por expertos, que determinarán si se encuadran en la definición legal de “tesoro”.

Dos reliquias de la época industrial romana

Según ha explicado Carrie Canham, representante del Museo de Ceredigion en Aberystwyth, a la BBC, hasta la fecha no se habían encontrado objetos similares en el oeste de Gales. El descubrimiento de Yallope y Nicolas “pone en valor la relevancia de Ceredigion en el proceso expansivo del imperio de Domiciano César Augusto”, ha declarado el experto,

“Los ricos yacimientos de minerales y vetas de mineral de Ceredigion fueron un factor esencial en la motivación romana para controlar este territorio”, ha explicado Canham. El plomo extraido en esta región de Gales era exportado por todo el Imperio romano y eran utilizados, posteriormente, para la fabricación de herramientas y armas. El Museo de Ceredigion prevé incorporar estas piezas a su colección y darles protagonismo en una nueva galería arqueológica, que se inaugurará, previsiblemente, en 2027.

Temas Relacionados

ArqueologíaImperio romanoGalesReino UnidoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Llega a España el primer fármaco para tratar la migraña pediátrica: una inyección al mes para niños de entre 6 y 17 años

Fremanezumab ha conseguido una reducción de al menos el 50% de los días al mes que los pacientes sufrían migraña

Llega a España el primer

La imagen viral de Brigitte Macron en la nieve junto a sus hijas que conquista Francia

La primera dama francesa se ha tomado un descanso tras su último viaje institucional, que le ha llevado hasta la India

La imagen viral de Brigitte

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 febrero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once sorteo

El gobierno de Albania le quitó la cara a una actriz para dársela a Diella, la “ministra” IA: la lucha de Anila Bisha por recuperar su rostro

El primer ministro Edi Rama anunciaba su “ministra” IA el pasado mes de septiembre, a pesar de que la actriz cuyo rostro utiliza el software solo firmó un contrato, caducado en diciembre, para su uso como asistente virtual en un portal web gubernamental

El gobierno de Albania le

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

El acusado le envió imágenes propias, entre ellas fotografías en las que aparecía completamente desnudo frente a un espejo

Condenan a seis meses de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a seis meses de

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

Juan José Ebenezer, mecánico: “Solo hay una forma en España para llevar los cristales de tu coche tintados y que sea legal”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

A Telefónica le “conviene” salir de compras para crecer: “Debe aliarse con otros operadores para ganar escala y expandir sus márgenes”

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica