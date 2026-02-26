Dos amigos encuentran dos lingotes de plomo romano del siglo I con el nombre del emperador Domiciano

Nick Yallope y Peter Nicholas frente a los lingotes de plomo descubiertos. Les acompaña Geraint Jenkins, propietario de la finca donde apareció el tesoro. (The Metal Detectives Group/Facebook)

Dos aficionados de la detección de metales han encontrado en una pequeña comunidad de Gales dos lingotes de plomo de época romana. Según la información recogida por la BBC, este hallazgo podría ser el mayor tesoro de la época romana encontrado en la región.

Los dos aficionados, Nick Yallope y Peter Nicholas, localizaron los dos grandes bloques de plomo en una finca de pastos situada en Llangynfelyn, Ceredigion. La fecha inscrita en estos lingotes, datados en el año 87 d.C., y la mención al emperador Domiciano, conocido por su ambición expansiva en territorios británicos, sitúan este descubrimiento como un referente singular en la investigación arqueológica de la zona.

Según Yallope, ha sido un “orgullo inmenso” haberse topado con “algo tan raro e importante para nuestro patrimonio local”. Para su compañero, Peter Nicholas, el objetivo principal era “salvar la historia para la comunidad local y las futuras generaciones”.

Un descubrimiento excepcional en el oeste de Gales

Detector de metales junto a uno de los lingotes de plomo localizados. (The Metal Detectives Group/Facebook)

Los dos aficionados encontraron los lingotes de plomo en las tierras de pastoreo propiedad de Geraint Jenkins, agricultor de la zona. Provistos de dos detectores de metales, Yallope y Nicholas recorrieron la finca hasta dar con estas enormes piezas de la historia de Gales.

El agricultor, asombrado, ha celebrado el descubrimiento de sus vecinos. “Los lingotes romanas son excepcionalmente raras y representan un lazo tangible con el pasado industrial romano de Gales”, ha afirmado Jenkins. “Resulta sorprendente pensar que la tierra que hoy cultivamos siguiendo métodos ecológicos formó parte en su momento de la red agrícola y minera de la Galia romana”, ha expresado el agricultor a la BBC.

Tanto Yallope como Nicholas han puesto en conocimiento de las autoridades su descubrimiento, tal y como marca la Ley del Tesoro de 1996. Según la información de la BBC, el plazo estipulado para realizar la comunicación es de 14 días tras encontrar el objeto o tras determinar que podría tratarse de un tesoro. El incumplimiento de este trámite puede conllevar multas económicas o penas de prisión, si bien en Escocia y en Irlanda del Norte existen normativas específicas diferentes.

Tras la comunicación, los objetos pasan a ser analizados por expertos, que determinarán si se encuadran en la definición legal de “tesoro”.

Dos reliquias de la época industrial romana

Según ha explicado Carrie Canham, representante del Museo de Ceredigion en Aberystwyth, a la BBC, hasta la fecha no se habían encontrado objetos similares en el oeste de Gales. El descubrimiento de Yallope y Nicolas “pone en valor la relevancia de Ceredigion en el proceso expansivo del imperio de Domiciano César Augusto”, ha declarado el experto,

“Los ricos yacimientos de minerales y vetas de mineral de Ceredigion fueron un factor esencial en la motivación romana para controlar este territorio”, ha explicado Canham. El plomo extraido en esta región de Gales era exportado por todo el Imperio romano y eran utilizados, posteriormente, para la fabricación de herramientas y armas. El Museo de Ceredigion prevé incorporar estas piezas a su colección y darles protagonismo en una nueva galería arqueológica, que se inaugurará, previsiblemente, en 2027.