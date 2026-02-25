Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

Un agente junto a un vehículo de Policía Nacional (Europa Press / Policía Nacional)

La Policía Nacional ha detenido a tres menores, de 14 y 15 años, por una supuesta violación a otra menor, de 16 años, en Valencia, según ha adelantado EFE. Los jóvenes también habrían difundido imágenes. Habría un cuarto implicado que no ha sido detenido porque su edad, 13 años, lo impide. Los arrestos se produjeron el pasado lunes 23 de febrero.

La detención la llevaron a cabo agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia. Además de la acusación principal, los menores enfrentan cargos por un delito contra la intimidad y otro de revelación de secretos, ya que habrían difundido imágenes de la agresión a través de medios digitales.

Tras su detención, los menores fueron puestos a disposición judicial siguiendo la instrucción de la Fiscalía de Menores. Tras analizar los hechos y escuchar las declaraciones, la Fiscalía resolvió que los implicados permanecerán en libertad vigilada mientras avanza el procedimiento. Además, se les ha impuesto la prohibición expresa de comunicarse o acercarse a la víctima por cualquier medio, buscando proteger a la menor y evitar cualquier tipo de contacto o presión durante el proceso judicial.

Momento de la entrada de los agentes en las bases de la banda en la que han sido detenidos seis menores y se investiga a otras 11 personas

Defienden su inocencia

Los hechos ocurrieron el 10 de febrero, cuando la víctima acudió al centro comercial con uno de los detenidos tras salir del instituto. Ambos habían mantenido relaciones sexuales en el baño del centro educativo el día anterior. El menor habría aprovechado esta circunstancia para avisar a los otros implicados.

Según informa el diario Las Provincias, sus declaraciones ante la Policía y en sede judicial, los presuntos agresores afirmaron que las relaciones fueron consentidas. Uno de ellos admitió mantener relaciones tanto en el instituto como en dos baños del centro comercial, mientras que los otros dos señalaron que entraron al baño, pero negaron haber mantenido relaciones sexuales.

La investigación policial determinó que, tras la presunta violación, los jóvenes grabaron y compartieron el material audiovisual, lo que agrava su situación judicial. Este hecho ha sido considerado especialmente grave por la Fiscalía de Menores, que decidió actuar con rapidez y proceder a las detenciones y órdenes de alejamiento.

Desmantelada una red de explotación sexual y siete mujeres liberadas (Policía Nacional)

Delitos sexuales en España

En España, la implicación de menores en delitos sexuales ha provocado preocupación social y cuestionamientos sobre la respuesta de las instituciones. Este caso reciente en Valencia expone la dificultad de actuar judicialmente cuando los agresores son adolescentes. La figura del cuarto implicado, de 13 años, queda fuera de la respuesta penal por su edad. La normativa española fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años, de modo que la Fiscalía de Menores y los servicios de protección educativa intervienen cuando los implicados son inimputables.

Según el Ministerio del Interior, en 2024 el 41% de las víctimas de violencia sexual eran menores y el 93% de los detenidos, varones. La legislación enfatiza la protección integral de los menores, tanto víctimas como agresores, generando debates sobre la eficacia de los actuales protocolos. Cuando los culpables también son menores, el caso se vuelve todavía más complejo de cara a las condenas que deben recibir.