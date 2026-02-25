España

ONCE: Comprueba los conclusiones del Cupón Diario del 25 de febrero

Aquí está la combinación ganadora revelada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Guardar
Esta lotería forma parte de
Esta lotería forma parte de los sorteos de Juego ONCE (Infobae)

¿Participaste en el Cupón Diario de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este 25 de febrero, emitida por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos efectuados por Juegos Oncenunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo llevaste a cabo en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

Fecha: miércoles, 25 de febrero de 2026

Número: 02468

Serie: 049

El Cupón Diario de la Once se juega cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de JuegosONCE.

Este es el plan de premios de Cupón Diario

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.

49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.

405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

Paso a paso cómo jugar en el Cupón Diario

Aquí te decimos como ganar
Aquí te decimos como ganar el Cupón Diario de la ONCE (Europa Press)

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de JuegosONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se realiza de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie. 

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón "Buscar otro cupón" para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes elegir una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón "Buscar" para encontrar tu cupón o en el botón "Restablecer" para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección "Mis compras".

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE.

Temas Relacionados

Resultado Cupón Diario HoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaCupón Diario ONCE España

Últimas Noticias

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid figuran entre los dieciséis equipos que disputarán los octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo, que se realizará este viernes en Nyon, determinará los emparejamientos y el camino hacia la final en Budapest

Octavos de final de la

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

El conjunto blanco con goles de Vinícius y Tchouaméni consigue su billete en un partido abierto con oportunidades para ambos equipos

El Real Madrid vence a

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

El municipio andaluz ha sido escogido por la familia para que permanezcan las cenizas del militar

Los restos del golpista Antonio

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo blanco y el club portugués

Así te hemos contado la

Comprobar Bonoloto: los números ganadores de este miércoles 25 de febrero

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los restos del golpista Antonio

Los restos del golpista Antonio Tejero se depositarán en Torre del Mar (Málaga), donde veraneaba

Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares denunciado por violencia de género y maltrato familiar

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: muere Antonio Tejero a los 93 años

El paso al lado de Yolanda Díaz tras su renuncia a ser candidata en 2027: “Soy consciente de que queda mucho por hacer”

Antonio Tejero, el brazo armado del 23F que nunca se arrepintió

ECONOMÍA

El campo madrileño ‘toma’ Sol

El campo madrileño ‘toma’ Sol contra el tratado UE-Mercosur: “Los agricultores y ganaderos españoles somos los pagafantas del acuerdo”

Mercadona destina 1.000 millones de euros a subir los salarios y a mejorar la jornada laboral de sus trabajadores

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

DEPORTES

Octavos de final de la

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias