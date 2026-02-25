España

Cáncer de vesícula biliar: causas, síntomas y tratamiento

La ausencia de síntomas evidentes en fases tempranas provoca que los diagnósticos de esta enfermedad sean tardíos

Guardar
Un hombre acude a consulta
Un hombre acude a consulta médica (Shutterstock)

El cáncer de vesícula biliar es una enfermedad poco frecuente pero particularmente agresiva, que suele detectarse en fases avanzadas debido a la ausencia de síntomas claros en sus etapas iniciales. Según la Clínica Mayo, este tipo de cáncer se origina cuando las células de la vesícula biliar (un pequeño órgano situado debajo del hígado y encargado de almacenar bilis) comienzan a crecer de forma descontrolada.

Uno de los principales desafíos del cáncer de vesícula biliar es su diagnóstico tardío. En fases tempranas, puede no producir síntomas evidentes, lo que dificulta su detección mediante exámenes rutinarios. En muchos casos, el tumor se descubre de manera incidental tras una cirugía para extraer la vesícula debido a cálculos biliares.

Cuando aparecen manifestaciones clínicas, estas pueden incluir dolor abdominal, especialmente en la parte superior derecha del abdomen; náuseas y vómitos; fiebre; hinchazón abdominal y pérdida de peso involuntaria. Un signo característico en etapas más avanzadas es la ictericia, una coloración amarillenta de la piel y los ojos que ocurre cuando el tumor obstruye los conductos biliares e impide el flujo normal de la bilis.

Causas y factores de riesgo del cáncer de vesícula biliar

De acuerdo con la Clínica Mayo, no siempre está claro qué provoca el cáncer de vesícula biliar, pero se sabe que comienza con cambios en el ADN de las células del órgano. Estos cambios hacen que las células crezcan y se multipliquen sin control, formando un tumor que puede invadir tejidos cercanos y propagarse a otras partes del cuerpo.

Entre los factores de riesgo más importantes se encuentran los cálculos biliares, que están presentes en la mayoría de las personas diagnosticadas con esta enfermedad. Sin embargo, solo una pequeña proporción de quienes tienen cálculos desarrollará cáncer. Otros factores asociados incluyen la inflamación crónica de la vesícula (colecistitis), la presencia de pólipos vesiculares grandes, anomalías en los conductos biliares y antecedentes familiares de cáncer de vesícula.

El riesgo también aumenta con la edad y es más frecuente en mujeres que en hombres. Además, ciertas regiones del mundo presentan mayores tasas de incidencia, lo que sugiere que pueden influir factores genéticos y ambientales.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

Tratamiento del cáncer de vesícula biliar

El tratamiento depende en gran medida del estadio del cáncer, la extensión de la enfermedad y el estado general de salud del paciente. Cuando el cáncer se detecta en una etapa temprana y está limitado a la vesícula, la cirugía para extirpar el órgano (conocida como colecistectomía) puede ser suficiente y potencialmente curativa.

En casos más avanzados, puede ser necesaria una cirugía más extensa que incluya la resección de parte del hígado o de los conductos biliares cercanos. Sin embargo, muchos pacientes son diagnosticados cuando el cáncer ya se ha diseminado, lo que limita las posibilidades quirúrgicas. En estas situaciones, se puede recurrir a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas para intentar controlar el crecimiento del tumor y aliviar los síntomas. También pueden emplearse procedimientos paliativos para mejorar la calidad de vida, como la colocación de stents para aliviar la obstrucción biliar.

Temas Relacionados

CáncerVesículaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 25 febrero

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Descubren una alteración genética que reduce las ganas de fumar

La variante podría abrir una puerta a nuevos tratamientos contra la adicción a la nicotina

Descubren una alteración genética que

Tres trucos para que el pelo dure mucho más tiempo limpio, según una experta

Ana Martínez, estilista capilar, habla de la importancia de adaptar una rutina concreta para tu tipo de pelo

Tres trucos para que el

Pablo Palacios, cocinero: “Para hacer rosquillas de naranja muy esponjosas, tamiza en dos tandas los ingredientes secos y fríelas en aceite de girasol”

El cocinero y creador de contenido explica el paso a paso para este dulce tradicional en uno de sus vídeos en redes sociales

Pablo Palacios, cocinero: “Para hacer

La Aemet pone fecha a la vuelta de la lluvia tras el repunte de las temperaturas: estas son las regiones afectadas por un nuevo frente

La temperatura será “claramente más cálida de lo normal para la época del año”, con máximas más propias de abril

La Aemet pone fecha a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres menores detenidos por violar

Tres menores detenidos por violar a otra menor y difundir imágenes en Valencia

El Observatorio de Vida Militar advierte en el Congreso de que “hay soldados que no pueden vivir con dignidad” y de la falta de efectivos en España

Feijóo reta a Sánchez a desclasificar “quién le financió las primarias” y el presidente le acusa de hacer “política para ultras”

Un padre consigue reducir la manutención de sus dos hijos mayores de edad: su poder adquisitivo ha caído en un 44% desde el divorcio

Procedente el despido de un gerente de transportes de Mercadona que utilizó la tarjeta de la empresa para pagar desayunos y comidas en sus días libres

ECONOMÍA

Iberdrola dispara su beneficio un

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

Este es el precio de la gasolina este 25 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Sigue la regla de los tres tercios si estás buscando un trabajo”

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080