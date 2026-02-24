La ruta aérea que el Gobierno financia desde 2012 sigue sin ser rentable: llevar a Menorca a 12.300 pasajeros cada mes cuesta 29 euros por viajero

Aviones de Iberia Expresa, la aerolínea que tiene la ruta a Menorca (REUTERS/Isabel Infantes/File Photo)

El Gobierno español financia desde el año 2012 la ruta aérea que une Madrid con Menorca porque no es rentable. En junio de ese año, el Ministerio de Transportes calificó como OSP (Obligaciones de Servicio Público) la ruta que une la isla balear con la capital. Para garantizar la cohesión territorial, el Estado establece como OSP aquellas rutas aéreas para las que las reglas de libre mercado no garantizan un nivel adecuado de conectividad para los ciudadanos en términos de disponibilidad y precios. En estos detinos, el Gobierno puede imponer condiciones relativas a precios máximos, número mínimo de vuelos, horarios y tipo de aeronaves a utilizar (todas condiciones de obligado cumplimiento) para las compañías aéreas que quieran prestar servicios de transporte aéreo.

El pasado 19 de febrero, Transportes ha vuelto a licitar esta OSP para el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027 para continuar garantizando el nivel de conectividad en la ruta y estableciendo la compensación económica a la compañía aérea adjudicataria por la realización del servicio. El objetivo es pagar un máximo de 110 euros por trayecto y pasajero. Y es que desde su declaración en 2012, ninguna aerolínea se ha interesado en operar la ruta en condiciones de libre acceso, por lo que Transportes ha tenido que realizar sucesivas licitaciones en las que se aportaban recursos económicos por parte del Estado. La última fue en agosto de 2025, para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 por un importe total de 1,3 millones de euros. Desde 2012 han prestado el servicio Air Nostrum e Iberia.

Ahora el Estado ofrece 2,1 millones de euros: 667.000 euros para el periodo que va entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026; y 1.433.000 euros para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de marzo de 2027. Transportes ahora financia de noviembre a marzo. ¿Por qué? Porque la ruta que une Menorca con Madrid ha sido tradicionalmente muy estacional, de manera que los cuatro meses de junio a septiembre concentran entre el 70% y el 75% del tráfico anual. Tras el inicio de la crisis financiera de 2008, esta ruta fue dejando de tener interés en los meses de menor demanda (de octubre a abril) para las compañías aéreas que venían operándola, y entre 2011 y 2012 la fueron abandonando. Así, el 15 de junio de 2012 y tras el cese de operaciones de Spanair, el Gobierno declaró OSP la ruta Menorca-Madrid para los meses de menor tráfico.

El aeropuerto de Menorca

Esta OSP ha sufrido muchos cambios en sus condiciones: en 2014 (más horarios), en 2018 (reduciendo los meses de financiación), en 2020 (por la pandemia), en 2022 y 2023 (más vuelos). Los últimos cambios se aprobaron en enero de este año, ya que Transportes decidió incrementar las frecuencias diarias a un mínimo de tres. Y eso que los datos del último periodo completo que ofrece la Dirección General de Aviación Civil (noviembre 2024 – abril 2025) revelan que cada mes utilizan esta ruta una media de 13.578 pasajeros, un 89% de ocupación media. En noviembre de 2025 (últimos registros disponibles), el volumen de pasajeros se incrementó un 1,6% respecto al mismo mes de 2024, transportando 12.454 viajeros. Si se analizan los datos de 2025 respecto a 2019 (antes de la pandemia), el número de pasajeros ha crecido un 27%. El porcentaje de ocupación es el 90%, cuando en 2019 era del 81,1%.

Entre noviembre y marzo

Tras la crisis generada por la pandemia, la evolución de la ruta ha sido positiva, “·confirmando la idoneidad de mantener la OSP en el intervalo de menor demanda de tráfico, en el que la oferta en condiciones de libre mercado no permitiría sostener las necesidades de conectividad entre Menorca y Madrid", señalan desde Transportes. Por eso la nueva licitación deja como periodo OSP (financiado por el Estado) los meses comprendidos entre noviembre y marzo. La alta ocupación observada con las condiciones actuales, no obstante, especialmente en los meses de noviembre y febrero, obliga a licitar un nuevo contrato reforzando la operativa mínima en la ruta.

Transportes ahora exige a las aerolíneas que se presenten que los servicios mínimos operativos en los cinco meses bajo sistema OSP sean de “tres frecuencias diarias todos los días de la semana, manteniéndose los requerimientos horarios respecto de la salida de Menorca entre 7:00 y 8:00 horas, y el último vuelo con salida de Madrid entre las 20:00 y las 21:00. Con respecto a la tercera frecuencia, no se exigen requisitos horarios”. Las aerolíneas tendrán qye fletar vuelos mínimos de 100 asientos y programar en estos cinco meses un total de 906 vuelos. La tarifa de referencia se fija en 110 euros.

“Por todo lo anterior, y dado que ninguna compañía aérea ha comunicado interés en operar la ruta en condiciones OSP a partir del 1 de noviembre de 2026, es necesario realizar una nueva licitación para el próximo periodo de cinco meses (el intervalo entre 1 de noviembre de 2026 y 31 de marzo de 2027)”, explican desde Transportes, que ha hecho sus cálculos para que a las aerolíneas les salga rentable operar esta ruta. Es decir, habrá 903 vuelos en cinco meses. En esos vuelos se fletarán 90.600 plazas que finalmente serán ocupadas por unos 71.500 viajeros (un 79% del total). El coste medio de cada billete es de 86,83 euros. Pero Transportes considera un coste por vuelo de 9.160 euros. Los ingresos de la compañía serán de 6,2 millones de euros y los gastos, de 8,2 millones. Si a ello se le suma un beneficio del 6%, Transportes se ve en la obligación de financiar 2,1 millones de euros, es decir, una media de 29 euros por viajero.