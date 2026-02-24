España

El PSOE suspende cautelarmente de militancia al alcalde de La Algaba denunciado por acoso sexual a un menor

Los padres de la víctima y Manuel Carbonell, exdirector de la Escuela Taurina local, interpusieron denuncias tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía

El ya exalcalde de la Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, durante una entrevista con Efe. (EFE)

El recién dimitido alcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, ha sido suspendido de forma cautelar de militancia después de haberlo solicitado él mismo, tras abrir la Fiscalía diligencias en su contra por un presunto acoso sexual a un menor, según ha informado este martes el PSOE.

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano, ha explicado en una rueda de prensa este martes que el propio Agüera ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria para que el partido “no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver” con la organización. “Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer”, ha remarcado Moyano en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La noticia ha estallado a raíz de una denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, por un presunto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución. Según una información revelada por el diario El Mundo, la situación se venía desarrollando desde hacía un año, aunque se trasladó al ámbito formal partidario el pasado 13 de febrero. En ese mismo momento, además de comunicarlo por los canales internos del PSOE, los afectados presentaron denuncias ante la Policía Nacional y ante la Fiscalía, que inició diligencias.

Hablamos con el exlíder del PSOE de Madrid sobre su posible regreso a la primera línea de la política, los casos de corrupción y acoso sexual que afectan a su partido y el avance de la extrema derecha

Carbonell solicitó que se dicte una orden de alejamiento respecto al menor, aportando como pruebas mensajes atribuidos a intercambios mantenidos entre octubre de 2024 y febrero de 2025 entre Agüera y el joven.

Los mensajes de Agüera: “Ayyy si tuvieras los 18!!!”

En el escrito denuncian conversaciones telefónicas con el entonces alcalde socialista, en las que supuestamente se insinuaba y llegaba a proponer un encuentro. Entre esos textos figura un mensaje concreto presentado en la denuncia anónima del canal interno socialista con la frase: “Ayyy si tuvieras los 18!!!”.

Agüera ha responsabilizado de la divulgación de la conversación a un “empleado municipal”, indicando que el episodio sucedió hace más de un año. Asimismo, ha vinculado la publicación de los mensajes a la “venganza y odio personal” que, en su opinión, ha generado el cierre de la escuela municipal taurina de Carbonell, en la que el menor recibía clases.

El exalcalde, que dimitió este lunes por motivos relacionados con su “salud mental y la de su familia y no por ser culpable de nada”, también ha asegurado que ha presentado una denuncia judicial por un presunto atentado contra su derecho al honor.

