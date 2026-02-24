España

El cómico Joaquín Reyes defiende la tributación en España, en ‘La Revuelta’: “Yo soy un patriota de verdad”

El también actor ha acudido al programa de RTVE donde ha arremetido contra los “mierdecillas” que eluden el pago de impuestos en el lugar donde trabajan

El cómico y actor ha asistido al programa de RTVE, donde ha sido entrevistado por David Broncano. / Captura de pantalla

El cómico Joaquín Reyes (Albacete, 51 años), nunca exento de polémica, ha visitado La Revuelta como invitado. Preguntado por el presentador, David Broncano, se ha posicionado firmemente con algunos temas de actualidad, además de promocionar su nueva función teatral, La verdad, dirigida por Juan Carlos Fisher. El cómico manchego comparte cartel en el escenario con Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot.

La primera de las ideas que tiene claras el también actor es la tributación en España. Su firme postura se distancia de quienes optan por domiciliar sus ingresos en el extranjero para reducir el pago de impuestos. El humorista ha defendido abiertamente que abona todos sus tributos en territorio nacional: “Yo pago todos aquí, no como esos mierdecillas que se van a su jaula de oro; yo soy un patriota de verdad”.

Reyes ha aprovechado su intervención para incidir, con su habitual ironía, en que se encuentra “en el rango más alto de pagar impuestos, todo lo que se puede” y ha vinculado esta cuestión con su experiencia profesional como autónomo, afirmando que sus relaciones con el sexo “son como el IVA, porque soy autónomo”, en referencia a la periodicidad trimestral de sus relaciones.

Las debilidades de Joaquín Reyes: el gusto francés por la moda y sus calzoncillos

Durante el programa, se ha destacado de forma distendida el gusto de Reyes por la moda y los detalles en su vestuario, con guiños al zapato francés hecho a mano, calcetines naranja, chaqueta denim japonesa y hebilla navaja, entre otros rasgos. La colaboradora Candela Peña ha manifestado su admiración hacia el humorista y actor, asegurando en antena: “En calzoncillos está espectacular” y calificándolo de “actor excelente”, una consideración que el propio Reyes ha matizado en tono de broma, refiriéndose a sí mismo como una persona “nívea”.

Durante la conversación, el cómico ha compartido anécdotas con Broncano relacionadas con su vida personal y profesional, entre ellas la existencia de un grupo de WhatsApp en el que participan perfiles como Hugo Silva, Mario Casas y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, bajo el nombre “No juzgues un libro por su portada”, haciendo referencia —con humor— al estigma de ser consideradas “caras bonitas”.

Además, Reyes ha desvelado que uno de los momentos más curiosos de su visita ha sido descubrir un billete de 10 euros en el camerino, gesto que el programa le ha explicado deriva de una estrategia para compensar las carencias en el servicio de cáterin respecto a otros espacios televisivos, como El Hormiguero.

La apuesta por la divulgación con humor: “Sois tontísimos”

Más allá del éxito teatral, Joaquín Reyes ha anunciado su regreso a RTVE con un nuevo formato: Aprobado en Historia, un panel show de divulgación histórica con grandes dosis de humor. La iniciativa, producida por Mediacrest para La 2, plantea una aproximación distinta a los contenidos históricos, buscando un enfoque desenfadado sin perder rigor. Así lo ha explicado el propio Reyes en la presentación del programa: “Lo mío es la divulgación de la chorrada, pero aquí, acompañada de historia, es un reto divertido”. Por este motivo, el cñomico ha subrayado que quiere “presentar la historia de otra manera”.

El humorista ha confirmado que el concurso contará con la participación de distintos cómicos, como Miguel Maldonado, Ana Morgade, Victoria Martín, Aitziber Garmendia, Álex Clavero y Juan Sanguino, entre otros. La mecánica incluye penalizaciones simpáticas ante los errores, como la frase “sois tontísimos”, que según Reyes se ha convertido en un distintivo del formato, hasta el punto de estamparse en camisetas y provocar las carcajadas de David Broncano.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Durante la emisión, la interacción entre los presentadores, los invitados y el propio Reyes ha estado marcada por la ironía y la complicidad. La conversación también ha abordado cuestiones de cultura popular, como la teoría de la conspiración de los chemtrails, desmentida por Jacob Petrus en directo y abordada con humor, incluyendo una referencia irónica a Pedro Sánchez. El clima de confianza ha permitido que Joaquín Reyes comparta detalles tanto de su faceta personal como de sus planes profesionales, siempre desde el prisma de la comedia y el ingenio verbal.

