La aplaudida reflexión de Joaquín Reyes sobre el “ya no te puedes reír de nada” y la cultura de la cancelación: “El caso de Miguel Bosé...”

La cultura de la cancelación está en boca de todos, pero quienes más se sienten en el punto de mira son aquellos que se enfrentan a un público y utilizan diferentes perfiles de la sociedad para ganarse la vida; entre ellos, los humoristas. Joaquín Reyes asistió a la última edición del VII Foro de la Cultura en Valladolid, y en el evento comentó varios episodios de su carrera y también compartió su opinión sobre la cultura de la cancelación. Para el cómico este término no existe y, usando como ejemplo a Miguel Bosé, explica que “aquí no se cancela a nadie”.

La séptima edición del Foro de Cultura organizó una serie de charlas con varios humoristas como Raúl Pérez y Pantomima Full. En una de ellas, los invitados a hablar sobre ¿Quién ríe el último? fueron Joaquín Reyes y Arturo Valls. Este último, ante la pregunta de la periodista Marta Echevarría sobre si hoy en día los cómicos deben de ser más “cuidadosos”, explicó: “Yo en ¡Ahora Caigo! no dejaba un calvo vivo, un acento y un andaluz. Había gente que se podía molestar y yo decía, vale, perdón. Hay cancelaciones que son más dramáticas pero en redes sociales son diez personas. Venga, a otra cosa. Hay que quitarle menos importancia de la que tiene”.

Sin embargo, Reyes quiso añadir también su opinión sobre lo que comentaba su compañero “No comparto la reflexión: es que ya no te puedes reír de nada. Porque las personas que dicen que no te puedes reír de nada resulta que trabajan en el humor. No se puede decir una cosa y la contraria”. El cómico añadía seguidamente que hoy en día el público valora mucho más el humor que antes y la diferencia es que ahora hay espacios en los que se comparte la crítica: “Tú antes hacías una broma y no había posibilidad de que nadie te criticara. Ahora sí”.

Incidía también sobre que la cuestión reside en que no hay censura, sino crítica, ya que para él los únicos que pueden realizar la censura son quienes tienen el poder. “La cancelación es mala prensa. De repente hay gente que le ha molestado lo que ha dicho alguien y dejan de leerlo o escucharlo, pero aquí no se cancela a nadie”, indica Reyes que aquellos personajes públicos que han sido cancelados por la sociedad, tras varios meses, han vuelto a los escenarios.

“La broma se cuenta sola”

Uno de los ejemplos que utilizó para su explicación fue Miguel Bosé: “Hablaba de cancelación en la portada de El País Semanal, la broma se cuenta sola. Miguel Bose que es una persona que en este momento de su vida, por lo que sea, dice unas majaderías impresionantes y unas chorradas grandísimas. Las dice en un programa de máxima audiencia y dice que no puede hablar. ¡Macho!”. El cómico dejaba así clara su postura sobre las sonadas declaraciones que hizo el cantante hace unos meses en el programa El Hormiguero, que criticaba la reacción del público ante su opinión sobre el coronavirus.

A estas declaraciones se quiso sumar Arturo Valls, en lo que parece una clara indirecta a Alfonso Guerra. El exvicepresidente del Gobierno afirmó en el mismo programa de Antena 3 que “los humoristas ya no pueden hablar de nada. Antes había chistes de homosexuales, de enanos, de todo. No ahora no”. Para el de Valencia esto no supone ningún problema, ya que indicaba: “¿Qué necesidad tienes ya de hacer chistes de homosexuales?”.

Las redes sociales se dividen

En redes sociales no han tardado en opinar sobre sus declaraciones y se polarizan entre quienes están de acuerdo con él y los que entienden que hoy en día sí que existe una cultura de la cancelación. “Se han creado por la creación espirales de silencio desde RRSS y los poderes públicos se han podido sentir influenciados. También creo que son de corta duración. En lo demás, estoy de acuerdo y basta con ir a ver un monologuista”.