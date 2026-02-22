España

La UE exige “claridad total” a EEUU tras la sentencia que tumba los aranceles de Trump: “La prioridad es preservar un entorno comercial transatlántico estable”

Desde Bruselas mantiene conversaciones con el país americano para garantizar “un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica” a sus exportaciones y evitar incertidumbre en las cadenas de suministro

La Comisión Europea ha pedido
La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que va a adoptar tras la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense. (Europa Press)

La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que va a adoptar tras la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense, que ha invalidado gran parte de los aranceles impuestos por la Administración del presidente Donald Trump. La sentencia, que afecta a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), ha desatado una nueva tensión en las relaciones comerciales transatlánticas y provocado la respuesta de Trump, quien anunció la imposición de un arancel global del 15% a todos los países.

En un comunicado emitido este domingo, la Comisión subraya que “la situación actual no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, como acordaron ambas partes”. El Ejecutivo comunitario insiste en que los intereses de la Unión Europea deben estar plenamente protegidos y que “las empresas y exportadores de la UE deben tener un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica”.

“Un trato es un trato”

El conflicto se remonta a las políticas arancelarias impulsadas por Trump, quien en un principio aplicó gravámenes del 10% sobre ciertos productos europeos. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que consideró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia para imponer estos aranceles, la tasa se ha elevado al 15%, lo que ha generado preocupación en Bruselas sobre la estabilidad del comercio internacional.

Durante el verano pasado, la UE y Estados Unidos firmaron un acuerdo con el objetivo de evitar una escalada de la guerra comercial. Como parte del trato, la Unión Europea aceptó un gravamen general del 15% mientras que EEUU se comprometió a exportar al bloque sus bienes industriales sin aranceles. Bruselas recuerda ahora que “un trato es un trato” y que, como mayor socio comercial de Estados Unidos, espera que este cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, tal como la UE mantiene los suyos.

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump y difundida la semana pasada por la Casa Blanca. (Fuente: White House/EBS/X/Gobierno India/Europa Press)

La Comisión también ha advertido que los productos europeos deben seguir beneficiándose de un trato competitivo “sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado”. Además, ha señalado que aplicar esta medida “de forma impredecible” resulta “inherentemente disruptivo, minando la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

La Comisión asegura que trabajará “para reducir los aranceles”

Para abordar la situación, la Comisión Europea mantiene un contacto “estrecho y continuo” con la Administración estadounidense. Este mismo sábado, el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, mantuvo conversaciones con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y con el Secretario de Comercio, Howard Lutnick. Según el comunicado, “seguiremos trabajando para reducir los aranceles, tal y como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, al tiempo que actúa como ancla global para el comercio basado en normas”.

Actualmente, una gran mayoría de productos europeos ya cuentan con un arancel del 15% en Estados Unidos. Sin embargo, la UE aún no ha aplicado el 0% a los bienes estadounidenses porque el Parlamento Europeo no ha ratificado el acuerdo. La comisión de Comercio de la Eurocámara tenía previsto votar el pacto entre Bruselas y Washington el próximo martes, pero ha convocado a los eurodiputados a una reunión este lunes para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense.

