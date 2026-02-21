La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

Un agente de la Guardia Civil. (Europa Press)

Una empleada de una empresa ubicada en Vícar (Almería) y su pareja sentimental han sido arrestados bajo la acusación de haber desviado de manera irregular 629.320 euros mediante transferencias no autorizadas, consiguiendo así un notable incremento de patrimonio en poco tiempo. La operación, denominada ‘Cabank’, se ha puesto en marcha tras una alerta interna de la propia empresa, que ha detectado movimientos bancarios inconsistentes con la actividad normal del negocio, según ha hecho público la Guardia Civil mediante una nota de prensa recogida por Europa Press y por la Agencia EFE.

Las pesquisas han comenzado cuando la mercantil ha advertido operaciones atípicas en sus cuentas, lo que ha llevado a los agentes a descubrir que la trabajadora utilizaba los permisos asociados a su puesto laboral para ejecutar transferencias hacia cuentas bancarias vinculadas directamente a su pareja. Las transferencias, efectuadas en distintos importes y fechas, han supuesto la salida paulatina de fondos que suman una cifra total de 629.320 euros, según ha detallado la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

La investigación ha permitido constatar que los fondos desviados no solo han terminado en las cuentas de la pareja, sino que se han traducido en la adquisición de diferentes bienes materiales en fechas posteriores al inicio de las transferencias. Al proceder al registro del domicilio compartido por ambos, los agentes han intervenido diversa documentación, ordenadores, otros dispositivos informáticos, joyas, relojes, así como una furgoneta, dos motocicletas y un turismo, cuyas fechas de compra coinciden con el periodo de actividad ilícita detectado, según ha afirmado la Guardia Civil.

Durante el desarrollo de la operación ‘Cabank’, además de los dos principales implicados, los investigadores han señalado a una tercera persona, que se encuentra en calidad de investigada por su presunta relación con los hechos. La Guardia Civil ha especificado que la investigación prosigue en curso, ya que está pendiente de recibir documentación financiera adicional que podría clarificar el flujo completo de los fondos. Concluidos los primeros registros y diligencias, tanto los dos arrestados como todo el material intervenido han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Almería.

Otro caso de estafa

No es el único caso de este tipo que se ha hecho público este mes. A inicios de febrero, arrancó un juicio en Pontevedra en el que la Fiscalía pide cinco años de cárcel para cinco acusados de estafar 343.608 euros a una empresa usando el método ‘phishing’, tras engañarla con correos fraudulentos.

Parte de los fondos sustraídos por los sospechosos llegó hasta entidades bancarias en Rumanía, tras haber sido transferidos entre diferentes cuentas controladas por los implicados, lo que dificultó el rastreo del dinero. La Fiscalía precisó, de acuerdo con la documentación consultada por la prensa, que una parte de los montos fue retirada en efectivo y otra fue objeto de nuevas transferencias, lo que permitió extender el rastro hasta cuentas bancarias situadas fuera de España.

El juicio previsto en la Audiencia Provincial de Pontevedra analizará los pormenores del procedimiento empleado para perpetrar el fraude, incluidas las transferencias, la suplantación de identidad mediante correos electrónicos y los movimientos bancarios posteriores.

*Con información de Agencias