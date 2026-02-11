España

Violeta Mangriñán se compra una casa en la Comunidad Valenciana: un pueblo de 500 habitantes, de origen musulmán y casas blancas

La influencer ha conseguido obtener una propiedad en la localidad de sus abuelos

Guardar
La nueva casa de Violeta
La nueva casa de Violeta Mangriñán en Aín, Castellón (INSTAGRAM).

En medio de una agenda repleta de campañas y eventos, Violeta Mangriñán ha tomado una decisión que poco tiene que ver con cifras o estrategias empresariales. La creadora de contenido, que suma más de dos millones de seguidores en Instagram y ha afianzado su marca personal con proyectos como Maison Matcha —con tres establecimientos en funcionamiento—, ha apostado por algo mucho más íntimo: echar raíces, todavía más, en el pueblo que forma parte de su historia familiar.

La influencer valenciana ha adquirido una vivienda en Aín, una pequeña localidad de la provincia de Castellón que apenas supera el centenar de habitantes. No es un destino cualquiera para ella. Allí ha pasado veranos desde niña, allí vive su madre y allí residió su abuela materna hasta su fallecimiento en noviembre de 2024. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha compartido con sus seguidores la buena noticia con un mensaje cargado de emoción y recuerdos.

Durante años, encontrar una casa en el municipio fue casi una misión imposible. La escasa oferta y el apego de los vecinos a sus propiedades complican cualquier operación. Sin embargo, tras una larga espera, la oportunidad llegó. Mangriñán lo ha celebrado en redes explicando que el nuevo hogar llevará un nombre muy especial: 'Casa Pepa’, en honor a su abuela. Un tributo que convierte la vivienda en algo más que ladrillos y paredes; en un símbolo de continuidad familiar.

"¡Por fin! Casa Pepa coming soon... Después de 7 años esperando encontrar una casita en el pueblo hoy ya es una realidad, la espera ha merecido la pena y creo que mi iaia ha tenido mucho que ver por eso el nombre, en su honor, porque sé muy bien la ilusión que le hacía ver a todos sus nietos y bisnietos pasar las vacaciones allí todos juntos y así será“, ha explicado.

La nueva casa de Violeta
La nueva casa de Violeta Mangriñán en Aín, Castellón (INSTAGRAM).

El inmueble necesita una transformación profunda. Se trata de una construcción antigua que conserva elementos tradicionales propios de otra época. Lejos de verlo como un inconveniente, la empresaria lo interpreta como una oportunidad creativa. Su intención es reformarla por completo, dotarla de mayor luminosidad y adaptar los espacios a su estilo, pero sin borrar la identidad rural que caracteriza al pueblo. Modernizar sin desvirtuar: ese es el equilibrio que busca.

"Todavía tiene hasta la rueda donde ataban al burro. No veo la hora de abrir los ventanales y ponerla patas arriba para dejar de cuento. Conservando la esencia de una casita de pueblo, eso por supuesto", ha revelado en redes. Y es que hay diferentes elementos que han enamorado a la valenciana. La fachada mantiene la estética típica de la zona —muros encalados y carpinterías en tonos azules— y la entrada incluye guiños que para ella tienen un significado especial, como el número tres y el color verde. Pequeñas señales que, según ha contado, sintió casi como un empujón definitivo para dar el paso.

Un pueblo con gran patrimonio histórico

Aín, que cuenta con unos 500 habitantes, es uno de esos enclaves que conservan intacto su trazado histórico. De origen musulmán, su entramado de calles estrechas y empedradas se abre paso entre casas blancas adornadas con macetas. Desde distintos puntos del casco urbano se divisan huertas y montañas, ya que el municipio se sitúa en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán. El castillo en ruinas, un antiguo lavadero, un molino tradicional y la iglesia del siglo XVIII forman parte de un patrimonio que refuerza su carácter pintoresco.

Más allá del paisaje, la localidad es también un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Las rutas de senderismo, el clima templado durante gran parte del año y la posibilidad de contemplar las cumbres nevadas en invierno convierten el entorno en un refugio perfecto frente al ritmo acelerado de la ciudad.

Aín, Castellón (COMUNITAT VALENCIANA).
Aín, Castellón (COMUNITAT VALENCIANA).

Temas Relacionados

Violeta MangriñánInfluencersFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Tenerife registra señales sísmicas inusuales con una duración prolongada: “No implica un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica”

Los científicos del Involcán han señalado que estos eventos confirman que la actividad volcánica de la isla permanece activa y no muestra indicios de remitir

Tenerife registra señales sísmicas inusuales

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Trump trata de imponer la ley de la selva”

El presidente del Gobierno cree que la Unión Europea debe continuar estableciendo alianzas con nuevos mercados

Pedro Sánchez defiende el acuerdo

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este miércoles el juicio a L.A.C.R., un pensionista que viajó desde Gijón a la capital con un mechero para “protestar”. La Fiscalía pide 6 años de cárcel

Un jubilado de 71 años

Javier Romero, cocinero: “A la sopa de verduras le echo un poquito de tomate casero para darle un poco de consistencia”

El cocinero, experto en platos caseros y reconfortantes como este, nos desvela su paso a paso para preparar una sopa de verduras sabrosa y saludable

Javier Romero, cocinero: “A la

Borrasca Nils en España: la Aemet activa el aviso rojo en Galicia, Cantabria y País Vasco por olas de más de nueve metros

Las lluvias y fuertes rachas de viento también ponen en alerta a la mayor parte de la península

Borrasca Nils en España: la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende el acuerdo

Pedro Sánchez defiende el acuerdo con Mercosur con miles de agricultores protestando por las calles de Madrid: “Trump trata de imponer la ley de la selva”

Un jubilado de 71 años intentó quemar una oficina de la Seguridad Social con personas dentro porque le denegaron el subsidio: fue con seis litros de gasolina

Ayuso ofrece la medalla de Madrid a EEUU por ser el “faro del mundo libre” y compara a México y Venezuela con el régimen de Cuba

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a un ciudadano colombiano como descendiente de sefardíes expulsados: presentó la genealogía de su apellido

Los sueldos de entre 20.200 y 35.200 euros pagarán más en la declaración de la renta que años anteriores

ECONOMÍA

Una mujer que vive sola

Una mujer que vive sola paga 56.000 euros en el recibo del agua: podía llenar varias piscinas olímpicas

Agricultores de toda España se concentran en Madrid contra el acuerdo con Mercosur: “Todos tenemos la costumbre de comer y queremos que sea bueno para la salud”

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después