Violeta Mangriñán se compra una casa en la Comunidad Valenciana: un pueblo de 500 habitantes, de origen musulmán y casas blancas

La nueva casa de Violeta Mangriñán en Aín, Castellón (INSTAGRAM).

En medio de una agenda repleta de campañas y eventos, Violeta Mangriñán ha tomado una decisión que poco tiene que ver con cifras o estrategias empresariales. La creadora de contenido, que suma más de dos millones de seguidores en Instagram y ha afianzado su marca personal con proyectos como Maison Matcha —con tres establecimientos en funcionamiento—, ha apostado por algo mucho más íntimo: echar raíces, todavía más, en el pueblo que forma parte de su historia familiar.

La influencer valenciana ha adquirido una vivienda en Aín, una pequeña localidad de la provincia de Castellón que apenas supera el centenar de habitantes. No es un destino cualquiera para ella. Allí ha pasado veranos desde niña, allí vive su madre y allí residió su abuela materna hasta su fallecimiento en noviembre de 2024. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha compartido con sus seguidores la buena noticia con un mensaje cargado de emoción y recuerdos.

Durante años, encontrar una casa en el municipio fue casi una misión imposible. La escasa oferta y el apego de los vecinos a sus propiedades complican cualquier operación. Sin embargo, tras una larga espera, la oportunidad llegó. Mangriñán lo ha celebrado en redes explicando que el nuevo hogar llevará un nombre muy especial: 'Casa Pepa’, en honor a su abuela. Un tributo que convierte la vivienda en algo más que ladrillos y paredes; en un símbolo de continuidad familiar.

"¡Por fin! Casa Pepa coming soon... Después de 7 años esperando encontrar una casita en el pueblo hoy ya es una realidad, la espera ha merecido la pena y creo que mi iaia ha tenido mucho que ver por eso el nombre, en su honor, porque sé muy bien la ilusión que le hacía ver a todos sus nietos y bisnietos pasar las vacaciones allí todos juntos y así será“, ha explicado.

La nueva casa de Violeta Mangriñán en Aín, Castellón (INSTAGRAM).

El inmueble necesita una transformación profunda. Se trata de una construcción antigua que conserva elementos tradicionales propios de otra época. Lejos de verlo como un inconveniente, la empresaria lo interpreta como una oportunidad creativa. Su intención es reformarla por completo, dotarla de mayor luminosidad y adaptar los espacios a su estilo, pero sin borrar la identidad rural que caracteriza al pueblo. Modernizar sin desvirtuar: ese es el equilibrio que busca.

"Todavía tiene hasta la rueda donde ataban al burro. No veo la hora de abrir los ventanales y ponerla patas arriba para dejar de cuento. Conservando la esencia de una casita de pueblo, eso por supuesto", ha revelado en redes. Y es que hay diferentes elementos que han enamorado a la valenciana. La fachada mantiene la estética típica de la zona —muros encalados y carpinterías en tonos azules— y la entrada incluye guiños que para ella tienen un significado especial, como el número tres y el color verde. Pequeñas señales que, según ha contado, sintió casi como un empujón definitivo para dar el paso.

Un pueblo con gran patrimonio histórico

Aín, que cuenta con unos 500 habitantes, es uno de esos enclaves que conservan intacto su trazado histórico. De origen musulmán, su entramado de calles estrechas y empedradas se abre paso entre casas blancas adornadas con macetas. Desde distintos puntos del casco urbano se divisan huertas y montañas, ya que el municipio se sitúa en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán. El castillo en ruinas, un antiguo lavadero, un molino tradicional y la iglesia del siglo XVIII forman parte de un patrimonio que refuerza su carácter pintoresco.

Más allá del paisaje, la localidad es también un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Las rutas de senderismo, el clima templado durante gran parte del año y la posibilidad de contemplar las cumbres nevadas en invierno convierten el entorno en un refugio perfecto frente al ritmo acelerado de la ciudad.

Aín, Castellón (COMUNITAT VALENCIANA).