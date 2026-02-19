Kubilius, comisario de Defensa de Europa, defiende en el Congreso el aumento del gasto en defensa por la “seria amenaza” de Rusia y para sustituir a EEUU

La UE presenta al Congreso sus planes para reforzar la defensa (CLAUDIO CENTONZE / EUROPEAN COMMISSION)

Andrius Kubilius ha señalado la “seria amenaza” que supone Rusia y la necesidad de reducir la dependencia de EEUU. El comisario europeo de Defensa ha comparecido en la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso. En su discurso ha remarcado que Europa debe invertir en su propia defensa para ganar capacidad y responsabilidades, apostando por el 3,5% acordado. EEUU “tendrá una presencia cada vez más reducida”, ha reconocido el lituano.

El diplomático ha centrado sus palabras en tres pilares. El primero es la inversión industrial, donde ha señalado la importancia de seguir creciendo como una máxima “prioridad”. El segundo es la “preparación institucional”, destacando el paso adelante europeo en la “arquitectura de defensa” de la OTAN. El tercer cimiento es la “organización política”, para lo que se necesita llegar a puntos de consenso.

Kubilius ha destacado los préstamos para Ucrania que se han acordado en las últimas semanas, que considera que permite que “sea más fuerte en su defensa” y, a su vez, “que lo sea Europa”. Desde Bruselas siguen tratando de consolidarse como el gran aliado de Zelenski, ante las dudas que puede generar Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. (Fuente: white house)

Amenaza rusa y dependencia estadounidense

Desde hace meses, hablar de defensa en el ámbito europeo es hablar de dos cuestiones. Por un lado, la proximidad con Rusia y el riesgo que conlleva y, por otro, la exigencia de Donald Trump de reducir la dependencia europea de los recursos estadounidenses. Kubilius ha vuelto a poner sobre la mesa ambos escenarios. Para ello, apunta a los tres pilares como forma de afrontar sus desafíos.

El comisario ha comenzado su ronda de respuestas a los diputados recordando que, en todo momento, “Europa quiere paz”. Para ello, el lituano considera que “no existe mejor fórmula” que la preparación de la defensa. Ha señalado que el Kremlin tiene clara su intención de gastar enormes cantidades de dinero en su capacidad militar con intenciones ofensivas.

Kubilius ha advertido de las distintas amenazas que existen en la actualidad. “Hemos visto miles de drones en Irán”, ha dicho, añadiendo los constantes ataques con aeronaves no tripuladas en suelo ucraniano o las incursiones rusas en países como Polonia o Alemania, incluyendo “aeropuertos militares”.

“Tenemos que tener en cuenta estas declaraciones inesperadas”, ha respondido a la cuestión de que Donald Trump haya planteado durante semanas su intervención en Groenlandia, territorio de un aliado como Dinamarca. También ha reconocido que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, le ha hecho llegar al presidente estadounidense que no son “adecuadas” estas afirmaciones.

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia (EMAD)

Plan de la Comisión Europea

La Comisión Europea presentó hace días un plan de acción antidrones para enfrentar el aumento de amenazas mediante drones y globos sonda en la Unión Europea. Este plan surge tras las incursiones en el espacio aéreo de países de la OTAN y perturbaciones en aeropuertos, como las que ha comentado el comisario.

Las prioridades del plan incluyen mejorar la preparación y detección, coordinar respuestas entre Estados miembros, y fortalecer la defensa europea mediante la compra conjunta y el despliegue de sistemas antidrones. Buscan que sea una parte clave en la colaboración contra las amenazas al continente.