Cómo funciona la “especulación negativa” que practica el actor y cómico Juan Dávila, en ‘La Revuelta’

El actor ha asistido como invitado al programa de David Broncano para promocionar su nueva película, con Lolita. / Captura de pantalla en Instagram

El programa más visto de RTVE, La Revuelta, esta semana va de cine. Ayer, David Broncano trajo como invitadas hasta el Teatro Príncipe Gran Vía a las actrices españolas Clara Galle y Paula Asenso; mientras la noche de este miércoles ha sido el turno de Juan Dávila, cómico y actor que estrena su primera película como protagonista, Castigo divino (2025). Además de la participación de Dávila, el programa ha contado con los ganadores del Benidorm Fest como los últimos asistentes de la noche: Tony Grox y Lucycalys.

Durante la entrevista, el contenido del programa se ha desarrollado de manera habitual, con las preguntas clásicas de Broncano antes de finalizar el encuentro: patrimonio económico y sexo mensual. Durante el encuentro, el cómico europeo con más entradas vendidas en un año ha relatado su salto a la pantalla para hacer una película "antes de que me lo propongan". No obstante, los temas abordados durante la grabación no se han limitado a la promoción de la nueva cinta. Estos también han incluido la especulación inmobiliaria, la comedia como medio de sanación y la empatía presente en el argumento.

Las inversiones de Juan Dávila: tres pisos en propiedad sin especular

Antes de finalizar la entrevista, David Broncano ha hecho una de las preguntas de rigor para toda persona que asista como invitada a La Revuelta: patrimonio económico al completo. Juan Dávila no ha podido dar una cifra precisa, puesto que desconoce cuántas entradas ha vendido, pero sí ha indicado que acaba de adquirir su tercer piso en propiedad. Ante la mirada atenta de Broncano, Grison y Ricardo Castella, Dávila ha matizado que con estos pisos no es partícipe de la crisis de la vivienda: “Especulación negativa”.

Con los “cientos de miles” de entradas vendidas, según ha calculado rápidamente Dávila, ha comprado tres inmuebles a lo largo de su carrera profesional. No obstante, su método de “especulación negativa” consiste en alquilarlos por debajo del precio de mercado. El cómico y actor lo explicaba en antena así: “Coges un piso y se lo alquilas a alguien que lo necesite a la mitad de precio”. “Se puede alquilar por debajo del precio de mercado”, ha remarcado con sorna Ricardo Castella.

Por su parte, Broncano, con una mirada curiosa por la propuesta planteada, ha querido saber quién es el perfil de los inquilinos a los que Dávila renta sus pisos. “En mi caso, amigas actrices, por ejemplo”, ha afirmado el actor. La dinámica consiste en adquirirlo y destinarlo a una especie de alquiler social autogestionado, en el que los nuevos inquilinos son personas cercanas o conocidas.

Las tortas que le soltó Lolita a Juan Dávila: “A mí me soltó 14″

La película Castigo divino cuenta con la participación de Lolita, Macarena Gómez, Pepón Nieto y Natalia Rodríguez, además de Juan Dávila, protagonista y coproductor de la cinta. Con un tinte de humor, pero con “mucha empatía” de por medio, según ha señalado Dávila, Castigo divino cuenta la historia de un enfermero caótico y solitario cuya vida da un giro de 180 grados al recibir una caja mágica con poderes, otorgada por Lolita. Aunque lo que también se llevó de la cantaora, tal y como ha señalado el actor entre risas, fueron 14 “hostias” no tan agradables.

Esta producción ha supuesto un parón (pequeño y momentáneo) en la gira continuada de shows del actor. Desde hace tres años, llena estadios enteros con chistes intercambiados entre personas enfermas, e incluso terminales, y Juan Dávila. Los escenarios a los que se sube el actor, y a los que invita al público asistente, están llenos de humor negro no apto para todas las sensibilidades.