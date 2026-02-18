España

Una avería en Movistar deja sin conexión fija y móvil a unas 100.000 pymes en España

Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, según ha informado la empresa a través de ‘X’

Un avería en Movistar deja sin conexión fija y móvil a unas 100.000 pymes en España

Durante la mañana del miércoles 18 de febrero, una avería en una plataforma de Movistar (Telefónica) ha dejado sin servicio a unas 100.000 pequeñas y medianas empresas en España, según fuentes conocedoras de la incidencia citadas por Europa Press. El alcance del problema se ha extendido tanto a conexiones fijas como móviles, afectando a hogares y negocios en diversas comunidades autónomas.

Desde Movistar España han reconocido públicamente la situación a través de su cuenta oficial en X. La compañía ha comunicado: “Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”. Según la información recogida, los primeros síntomas del fallo se detectaron poco antes de las siete de la mañana, cuando usuarios y negocios comenzaron a notar cortes en el acceso a internet y problemas de conectividad en sus líneas.

El fallo afecta a varias ciudades y provincias

El portal Downdetector ha reflejado un incremento inusual de avisos desde primeras horas del día, con un volumen de notificaciones muy por encima del promedio habitual para esa franja horaria. Esta plataforma, dedicada al seguimiento en tiempo real de incidencias en servicios digitales y de telecomunicaciones, explica que solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es sustancialmente mayor que el volumen típico para esa hora del día. Los registros muestran que la interrupción no se limita a una zona concreta, sino que afecta a varias ciudades y provincias, configurando un problema de carácter nacional.

El gráfico de Downdetector (Downdetector)

La incidencia se centra especialmente en el servicio de Movistar Empresas y en las conexiones de fibra y 5G, lo que ha dejado a miles de clientes empresariales sin acceso estable a internet ni servicios en sus líneas fijas y móviles. La situación ha llevado a muchos usuarios a buscar alternativas de conectividad mientras persiste el problema. Entre las opciones sugeridas para paliar los efectos de la caída, destacan el reinicio de los routers y ONT, el intento de conexión mediante datos móviles- si la red lo permite -, el uso de redes alternativas de otros operadores y la consulta periódica del estado del servicio en plataformas como Downdetector y Estafallando.

La duración de la interrupción depende del origen del fallo. Si se trata de un problema en la red troncal, la resolución puede requerir más tiempo, mientras que un error de configuración suele solventarse en pocas horas. Desde Movistar insisten en que los técnicos están trabajando para resolver la incidencia cuanto antes. El gráfico de Downdetector muestra que los avisos de usuarios se dispararon desde poco antes de las siete de la mañana. La caída afecta tanto a clientes particulares como a empresas, con especial incidencia en las pymes, que dependen de estos servicios para su actividad diaria. Desde Movistar han reiterado: “Hay una incidencia detectada en los servicios, que afecta a la conexión”, y aseguran que “los técnicos ya están trabajando, para solucionarlo a la mayor brevedad”.

El impacto de la avería ha coincidido con problemas puntuales reportados en otras operadoras, como Orange, Vodafone y Digi, según los informes de usuarios en Downdetector.

