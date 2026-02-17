'Querer', de Movistar Plus+, gran triunfadora en los Premios Iris 2025, que reconocen a Marc Giró como mejor presentador

La serie 'Querer', de Movistar Plus+, se ha convertido en la gran triunfadora de los Premios Iris 2025, alzándose con los galardones a la mejor ficción, mejor producción de ficción, mejor contenido original para plataforma, mejor dirección y mejor guion de ficción, mientras que Marc Giró ha logrado tres premios: mejor presentador, mejor programa de entretenimiento y el galardón de la prensa especializada por 'Late Xou'.

La 28ª edición de los Premios Iris de la Academia de Televisión se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid, reconociendo lo mejor de la televisión española en 2025, con galardones en 28 categorías que abarcan ficción, entretenimiento, informativos y contenidos autonómicos.

'Querer', de Alauda Ruiz de Azúa, fue la gran triunfadora de la noche al conseguir seis premios: mejor serie, mejor actor (Pedro Casablanc), mejor dirección, mejor guion de ficción, mejor contenido original para plataforma para el mercado español y mejor producción de ficción.

El otro gran triunfador de la gala fue Marc Giró, que logró tres premios al ser galardonado con el mejor presentador, mejor programa de entretenimiento y el de la prensa especializada.

En el palmarés de esta edición también figura Vicente Vallés, que se llevó el premio a mejor presentador de informativos por Antena 3 Noticias 2. Adela González ganó como mejor presentadora de programas de actualidad por 'Mañaneros 360'. Asimismo, 'La hora de La 1' fue reconocido como mejor programa de actualidad y 'Lo de Évole' como mejor programa divulgativo.

Además, el especial 'Apagón informativo' de RTVE fue elegido como mejor informativo. También 'El Hormiguero' logró el premio a mejor guion de entretenimiento; 'Supervivientes' a mejor realización; Premio Iris a mejor producción de entretenimiento: Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por Pekín Express: Objetivo Angkor (HBO Max); 'El loco. Los silencios de Quintero' logró el galardón de mejor programa documental; y a Personaje del Año la Academia galardonó a José Carlos Montoya, conocido por participar en La Isla de las Tentaciones.

Por su parte, Carmen Machi se ha llevado el galardón a mejor actriz por su papel en 'Celeste' (Movistar Plus+) y ha recibido un premio especial por su trayectoria.

Asimismo, la Academia reconoció a Marc Camdelacreu como mejor reportero por 'Telediario en Jerusalén' y los programas 'El campo es nuestro' (Aragón Televisión) y 'En compañía' (Castilla La Mancha Media) lograron el Premio Iris a mejor programa autonómico 'ex aequo'.