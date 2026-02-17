España

El Gobierno de Page critica la propuesta del Ejecutivo de prohibir la caza a menores: “Tenemos la obligación de que haya relevo generacional”

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha considera que “sería más oportuno hablar de edades y no hablar solo de menores, porque hay una diferencia importante”

Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

Respetaremos evidentemente lo que se decida a nivel nacional, como no puede ser de otra manera, pero sí que es cierto que tenemos en nuestro caso una obligación de intentar fomentar la caza y que haya relevo generacional entre nuestros jóvenes”. Son declaraciones de Mercedes Gómez, la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, que surgen a raíz de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya anunciado su intención de impedir la entrada de menores de edad a eventos en los que se ejerza violencia contra animales, incluida la tauromaquia o la cinegética.

Es una de las propuestas que plantea el departamento dirigido por Sira Rego en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en cuya reforma está inmerso el ministerio. La idea no ha gustado a muchos sectores relacionados con el mundo de las corridas de toros y de la caza. Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que si el Ejecutivo decide prohibir la participación y la asistencia de menores a eventos relacionados, en concreto, con la caza se puede generar “controversia” en cuanto a garantizar el relevo generacional de esta actividad en la región.

“Hablar de edades y no solo de menores”

En una entrevista con Europa Press, la consejera de Desarrollo Sostenible ha dicho no entender muy bien esta propuesta, aunque desde la región respetarían la decisión que tomara el Gobierno central en este sentido. Es por ello que, en este debate de que puedan o no asistir menores, opina, “sería más oportuno hablar de edades y no hablar solo de menores, porque hay una diferencia bastante importante en este ámbito”.

En este punto, señala que en este tipo de eventos las instrucciones y las reglas de seguridad deben estar bien establecidas, independientemente de la edad que uno tenga. “Pero si además hay cazadores jóvenes, como puedan ser chavales de 14 años, pues con mayor motivo. Siempre custodiados por un adulto, como dice precisamente el reglamento de armas”.

A juicio de la consejera, “hay que tener en cuenta que el reglamento de armas habla de menores a partir de 14 años”. “No estamos hablando de niños , un chaval con 14 años ya tiene criterio. El propio reglamento de armas le permite poder tener a su disposición una serie de armas”, ha afirmado. La integrante del Gobierno de Emiliano García-Page considera que se está lanzando una idea un “poco” errónea y añade que, además, la caza es un deporte.

Una respuesta a la ONU

Esta propuesta de Juventud e Infancia sería una respuesta a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, en 2018 que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”.

