Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

Uno de cada cinco diputados del Congreso ha declarado percibir ingresos por el alquiler de viviendas, locales o terrenos, según el análisis de declaraciones de bienes realizado por Europa Press y publicado este domingo por la agencia de noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que figuran entre los integrantes del hemiciclo que han notificado estos ingresos durante la actual legislatura.

Entre los líderes nacionales, solo Sánchez y Feijóo, entre los cuatro principales, han declarado poseer viviendas alquiladas. En el caso del presidente del Gobierno, los ingresos anuales por este concepto ascienden a 12.845 euros, mientras que el líder del PP ha comunicado la percepción de 5.584 euros por el mismo motivo.

De acuerdo con la información ofrecida por Europa Press, una amplia mayoría, el 86% de los diputados, cuenta con al menos una vivienda en propiedad, mientras que solo un 13,86% no ha declarado poseer ninguna. Si se desciende al detalle, 66 de los 350 parlamentarios han comunicado la recepción de rentas por arrendar inmuebles, tanto residenciales como locales comerciales o fincas rústicas. Esta cifra representa en torno al 19% del total de diputados y engloba incluso alquileres de tipo vacacional.

El reparto por grupos parlamentarios presenta notables diferencias. Dentro del Partido Popular, 29 de sus 137 diputados, lo que equivale a un 21%, han reportado ingresos derivados de contratos de alquiler. Dos de estos parlamentarios destacan en el hemiciclo por situarse entre quienes declaran unas rentas anuales más elevadas por este concepto, con cantidades que oscilan entre los 24.000 y los 33.000 euros.

En el caso del PSOE, 21 de los 121 diputados (un 17,35%) han señalado la existencia de ingresos adicionales por arrendamientos, con una horquilla máxima comprendida entre 11.000 y 16.000 euros al año. Por su parte, la formación Vox cuenta con siete parlamentarios de un total de 33 (el 21,21%) en la misma situación, superando porcentualmente tanto al PSOE como al PP en este apartado.

En otras formaciones, Europa Press ha mostrado que la proporción es todavía más elevada si se tiene en cuenta la representación. Junts, con tres de sus siete diputados (42,85%), y el PNV, con dos de cinco (40%), lideran el porcentaje de arrendadores entre sus filas. En el grupo Bildu, dos de sus seis integrantes (33,33%) también han declarado tener propiedades alquiladas. En cambio, Sumar presenta un porcentaje mucho menor, con solo dos de veintiséis diputados (7,69%) percibiendo este tipo de ingresos.

Formaciones sin diputados arrendadores

Existen dos grupos parlamentarios cuyos miembros no han declarado ningún ingreso procedente del alquiler de inmuebles. Se trata de Esquerra Republicana, con siete diputados, y el Grupo Mixto, compuesto por Podemos, BNG, Coalición Canaria, Compromís y UPN, con un total de ocho parlamentarios.

El coste medio de la vivienda en España ha pasado de los 55.439 euros de 1995 a los 208.850 euros de 2025, un 276,70% más, mientras los salarios solo han subido un 101,45%. Hasta el momento, todos los intentos para aprobar políticas integrales que limiten el aumento de los precios han fracasado.

*Con información de Europa Press