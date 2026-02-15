España

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

El 86% cuenta con al menos una vivienda en propiedad

Guardar
Alquileres en España. (Europa Press)
Alquileres en España. (Europa Press)

Uno de cada cinco diputados del Congreso ha declarado percibir ingresos por el alquiler de viviendas, locales o terrenos, según el análisis de declaraciones de bienes realizado por Europa Press y publicado este domingo por la agencia de noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que figuran entre los integrantes del hemiciclo que han notificado estos ingresos durante la actual legislatura.

Entre los líderes nacionales, solo Sánchez y Feijóo, entre los cuatro principales, han declarado poseer viviendas alquiladas. En el caso del presidente del Gobierno, los ingresos anuales por este concepto ascienden a 12.845 euros, mientras que el líder del PP ha comunicado la percepción de 5.584 euros por el mismo motivo.

De acuerdo con la información ofrecida por Europa Press, una amplia mayoría, el 86% de los diputados, cuenta con al menos una vivienda en propiedad, mientras que solo un 13,86% no ha declarado poseer ninguna. Si se desciende al detalle, 66 de los 350 parlamentarios han comunicado la recepción de rentas por arrendar inmuebles, tanto residenciales como locales comerciales o fincas rústicas. Esta cifra representa en torno al 19% del total de diputados y engloba incluso alquileres de tipo vacacional.

El reparto por grupos parlamentarios presenta notables diferencias. Dentro del Partido Popular, 29 de sus 137 diputados, lo que equivale a un 21%, han reportado ingresos derivados de contratos de alquiler. Dos de estos parlamentarios destacan en el hemiciclo por situarse entre quienes declaran unas rentas anuales más elevadas por este concepto, con cantidades que oscilan entre los 24.000 y los 33.000 euros.

En el caso del PSOE, 21 de los 121 diputados (un 17,35%) han señalado la existencia de ingresos adicionales por arrendamientos, con una horquilla máxima comprendida entre 11.000 y 16.000 euros al año. Por su parte, la formación Vox cuenta con siete parlamentarios de un total de 33 (el 21,21%) en la misma situación, superando porcentualmente tanto al PSOE como al PP en este apartado.

En otras formaciones, Europa Press ha mostrado que la proporción es todavía más elevada si se tiene en cuenta la representación. Junts, con tres de sus siete diputados (42,85%), y el PNV, con dos de cinco (40%), lideran el porcentaje de arrendadores entre sus filas. En el grupo Bildu, dos de sus seis integrantes (33,33%) también han declarado tener propiedades alquiladas. En cambio, Sumar presenta un porcentaje mucho menor, con solo dos de veintiséis diputados (7,69%) percibiendo este tipo de ingresos.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Formaciones sin diputados arrendadores

Existen dos grupos parlamentarios cuyos miembros no han declarado ningún ingreso procedente del alquiler de inmuebles. Se trata de Esquerra Republicana, con siete diputados, y el Grupo Mixto, compuesto por Podemos, BNG, Coalición Canaria, Compromís y UPN, con un total de ocho parlamentarios.

El coste medio de la vivienda en España ha pasado de los 55.439 euros de 1995 a los 208.850 euros de 2025, un 276,70% más, mientras los salarios solo han subido un 101,45%. Hasta el momento, todos los intentos para aprobar políticas integrales que limiten el aumento de los precios han fracasado.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

ViviendaAlquileres EspañaPolítica EspañaPPPSOEVoxAlquileresMercado InmobiliarioEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

Varias sentencias han modificado nuevos convenios colectivos que penalizaban las incapacidades de los empleados aunque estuvieran justificadas

Navarra, Cataluña y el País

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 15 febrero

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Llega por fin el adiós a las lluvias: la borrasca Oriana pierde fuerza este domingo y suben las temperaturas, aunque siguen los fuertes vientos en 11 comunidades

Los termómetros experimentarán un ascenso generalizado en la Península

Llega por fin el adiós

Carlos Herrera actualiza el estado de salud del rey Juan Carlos: “Estoy excelentemente bien”

El presentador de ‘Herrera en COPE’ ha transmitido en la cadena sus impresiones tras su último encuentro con el exmonarca

Carlos Herrera actualiza el estado

Los embalses de agua se encuentran al 77,34 % de su capacidad este domingo 15 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 10,05 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Los embalses de agua se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

Navarra, Cataluña y el País

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid