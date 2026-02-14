¿El sexo lo es todo en una relación? Un doctor en psicología responde

¿El sexo lo es todo en una relación? Rafael Ballester responde. (Canva)

El amor es una de esas cosas que no se puede definir con una simple palabra o acto. Desde que empieza el enamoramiento inicial, poco a poco nacen otros factores que alimentan o que destruyen esa llama. Los detalles, la comunicación, la atención, el atractivo... o el sexo son determinantes para conservar una buena relación a largo plazo. Pero, ¿qué papel alberga exactamente este último?

En el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 76,9% de los encuestados considera importante tener relaciones sexuales para una vida feliz. No obstante, hay quienes mantienen relaciones sexuales insatisfactorias durante años por falta de comunicación o incluso por sentir una mayor presión o ansiedad por el miedo a no ‘dar la talla’. Algo que podría perjudicar el bienestar de la pareja.

Sin embargo, la solución no siempre se encuentra en tener una mayor actividad o abrirse a probar nuevas experiencias. Ante estas inquietudes, Infobae España se ha puesto en contacto con Rafael Ballester Arnal, un doctor en Psicología con un máster en Sexología.

-Pregunta: ¿Qué importancia tiene la comunicación sexual dentro de una relación?

-Respuesta: Es muy importante. Cuando no hay comunicación sexual, lo más probable es que se tengan un montón de problemas. Una pareja son dos mundos distintos y más en una pareja heterosexual: el hombre no conoce el cuerpo de una mujer, ni al revés. Además, no siempre se sabe cómo acariciar, cómo generar placer porque evidentemente no todos los hombres ni mujeres son iguales y cada persona es diferente. Con lo cual, tú puedes pensar que le gusta lo que le gustaba a los chicos o chicas con los que has estado y tampoco es siempre así. Es como andar por la jungla: tienes que saber orientarte y no siempre es fácil, pero tampoco puedes jugar a adivino.

No te imaginas la cantidad de parejas que están muchos años y después, cuando les preguntas en terapia por tener una disfunción o algún problema, el otro te dice: “No, si a mí en realidad eso no me gusta, pero no se lo digo”. Pero como no le quiere herir sus sentimientos o hacerle ver que eso no le gusta nada, pues no dice nada. Al final, estás años haciendo algo que no te gusta sin entender por qué.

“Esto es como las placas tectónicas, que se tienen que ajustar”

-P: Qué prima más, ¿conectar sexualmente con una persona o conectar emocionalmente?

-R: Las dos partes. El sexo es importante, no te voy a decir que no, pero la conexión emocional es la base de cualquier relación. Al final, lo que de verdad queda y es estable a lo largo de toda la vida entre una pareja, sobre todo cuando ya llevan muchos años juntos, es la conexión emocional. Sentirte bien con la pareja, sentir que te comprende y que tú le comprendes. Obviamente va a haber discusiones, porque hasta en la mejor pareja tiene que haber discusiones, pero esto es como las placas tectónicas, que se tienen que ajustar. Entonces, una pareja es como una adaptación continua. Cada uno separado va creciendo y la relación va avanzando y va madurando. Para superar esos desajustes que se puedan producir, esa conexión emocional es muy importante.

Sexualmente también pasa, pero no siempre es así. Cuando hay conexión emocional, hay vías de comunicación, hay empatía y hay interés por que el otro se sienta bien. Aunque surja algún problema sexual, se puede hablar. Después tenemos que pensar también en la pareja anciana. Son relaciones en las que la sexualidad sigue siendo importante, pero a lo mejor mantener relaciones sexuales ya no es lo primordial. Y eso es normal dentro de una relación de pareja. Al final, lo que queda es ese ajuste emocional.

“La sexualidad es mucho más que la respuesta sexual”

-P: ¿Qué consejos le darías a una pareja que ha apagado su llama por salud o disfunción y en la que eso provoca una frustración sexual en la otra persona?

-R: Lo que le diría a esa persona es que no se frustre para nada. Primero, debe entender que hay problemas que pueden afectar a la función sexual —fases de deseo, excitación y orgasmo— y no pasa nada. Se trata de averiguar la causa: si es orgánica, tiene solución médica; y si es psicológica, la solución psicológica. Después, hay que tener empatía y comprensión.

Y después diría que la sexualidad es mucho más que la respuesta sexual. Yo a veces doy clases a personas mayores y me dicen: “Ay, que pena no haberlo sabido antes, pero ya es demasiado tarde, porque ahora tengo problemas”. A ver, la sexualidad es mucho más que una erección o un orgasmo; tiene que ver con el afecto, las caricias. Imagínate un hombre con una lesión medular que no puede tener una erección, no por eso deja de tener sentido tener relaciones sexuales. A lo mejor estarán basadas no en la penetración, pero sí las caricias. Lo que diría es: mucha paciencia, mucha empatía con uno mismo y con el otro cuando hay un problema de disfunción sexual, y mucho apoyo.

“Hay chicas muy jovencitas que dicen que su primera vez fue un desastre”

-P: En los últimos años, diferentes estudios y expertos han señalado que los jóvenes ahora tienen menos sexo que cuando sus padres tenían su edad. La presión o la ansiedad que puedes sentir por tu pareja para ‘dar la talla’ ¿puede ser un factor que les afecta?

-R: En los tiempos actuales, los jóvenes tienen una libertad sexual que nosotros, para algunos aspectos, no teníamos. Por ejemplo, en la diversidad sexual. No digo que esté solucionado, pero ya hay menos machitos que antes. Ha habido un boom entre las chicas de bisexualidad; hay chicos que se llaman heterosexuales, pero que han probado otras experiencias... En ese sentido, son mucho más abiertos. También, aunque no tanto como haría falta, a la hora de hablar del sexo con naturalidad. Pero los jóvenes son mucho peores que nosotros en otros aspectos. Y uno de ellos es la ansiedad. Se machacan mucho en su imagen corporal. Los más jóvenes quieren tener el cuerpo ‘perfecto’ —que no sabemos muy bien qué es—, pero cada uno tiene sus cánones: Los chicos quieren estar fibraditos, con músculo, abdominales... y las chicas quieren un tipo finito.

Además, entre los chicos hay mucha presión con la idea de ser un buen amante, y la ejecución sexual tiene mucho que ver en este tema. Un cambio muy importante es que ahora mismo el consumo de porno es mucho más abusivo y temprano que antes. De hecho, ya es raro ver a un chico de 14 años que no consuma porno. Pero estamos teniendo casos ya de 9 años. Entonces, ¿qué pasa? La gente explora y busca modelos, pero el porno es muy mal ejemplo para empezar de cero, da una imagen distorsionada de la sexualidad, sin afecto, sin consentimiento, muy violenta y humillante hacia las mujeres. De eso tienen la culpa los adultos, seguimos sin dar a los jóvenes una buena educación sexual. No te imaginas los jóvenes que vienen a consulta a veces y dicen: “Es que yo tengo problemas porque tengo el pene muy pequeño”. Les preguntas y tienen un pene normal, pero le dan mucha importancia al pene. Y tú les dices: “A ver, lo que menos le importa a una chica de un chico es el pene”. La presión por la ejecución, ese querer ser maravillosos en la cama, ser expertos, les genera ansiedad y miedo.

¿El sexo lo es todo en una relación? Rafael Ballester responde. (Canva)

“Si al chico le gusta masturbarse, más le va a gustar una penetración. Pero la mujer no es así”

-P: Saliendo un poco del sexo convencional, ¿cómo se pueden manejar los gustos opuestos en una relación sin que sobrepase tus límites?

-R: La respuesta es fácil, llevarlo a cabo es más complicado. En cada relación sexual, digamos que hay como una ética que establece algunos criterios básicos. Uno de ellos es la reciprocidad y otro el consentimiento. Partiendo de ahí, nunca se debe tener una relación sexual de pareja que no sea consentida y que no sea deseada. No creas que es tan infrecuente. Puede ocurrir que, como el porno es tan violento, existan unas relaciones que buscan sometimiento o la humillación. Por ejemplo, te digo una conducta muy concreta: coger a la chica del cuello. Esto cada vez está más extendido entre los jóvenes. Imagínate que una chica tiene una relación sexual y el chico de repente le coge del cuello. Se puede incluso asustar.

“Imagínate que una chica tiene una relación sexual y el chico de repente le coge del cuello. Se puede incluso asustar”

Hay que decir radicalmente que no ante cualquier gusto sexual que no es compartido por el otro. Otra cosa es jugar, explorar y decir: “¿Te parece que juguemos o que hagamos realidad una fantasía sexual?” Dentro de las relaciones de dominación y de sumisión, puede haber algunas prácticas que sean más de tipo sádico o más peligrosas. Pero si es un juego y es compartido por los dos, pues no hay nada que decir. Pero si es algo que a ti no te gusta, tienes que ser asertivo y decirlo. Lo importante es que se busquen espacios comunes, prácticas que les gusten a los dos y que hagan gozar.