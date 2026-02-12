La isla turística donde han fallecido 6 personas y han enfermado 1.500 viajeros: “Fue de vacaciones y nunca regresó”

Intoxicación alimentaria en Cabo Verde (Adobe Stock / montaje).

Seis ciudadanos británicos han fallecido tras sufrir graves enfermedades gástricas durante sus vacaciones en Cabo Verde desde enero de 2023. Así lo han confirmado los abogados de Irwin Mitchell, que representan a las familias afectadas y han iniciado procedimientos judiciales por daños personales contra la agencia Tui, empresa responsable de sus viajes organizados al archipiélago africano, tal y como han recogido los medios The Mirror y la BBC.

Durante los pasados doce meses, cuatro turistas británicos perdieron la vida en un intervalo de cuatro meses tras haber contraído distintas infecciones digestivas. Todos ellos se habían alojado en resorts de la isla de Sal, al noroeste del archipiélago. Entre las víctimas identificadas se encuentran Elena Walsh, de 64 años y natural de Birmingham; Karen Pooley, de la misma edad y residente de Gloucestershire; Mark Ashley, de 55 años y procedente de Bedfordshire; así como un hombre de 56 años que vivía en Chester. Todos ellos, según han relatado sus familias y el bufete que las representa, han experimentado un agravamiento rápido de la enfermedad tras manifestar síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal o fiebre poco después de la llegada al destino.

Las investigaciones, que continúan abiertas, señalan que en todos los casos las víctimas habían contratado paquetes vacacionales con Tui y se habían hospedado en establecimientos de la cadena Riu, tal y como han indicado los medios citados. En total, Irwin Mitchell ha asegurado estar representando a las familias de los seis ciudadanos británicos fallecidos, además de a más de 1.500 personas que han enfermado tras viajar a Cabo Verde durante el mismo periodo.

“Fue de vacaciones y nunca regresó”, indica el marido de una de las víctimas

Los familiares de las víctimas han relatado la sucesión de los hechos, además de subrayar las dificultades encontradas en la comunicación con las autoridades locales y la propia agencia de viajes. La familia de Mark Ashley ha explicado que reservó un viaje de 3.000 libras esterlinas (unos 3.500 euros) a través de Tui para alojarse en el resort de cinco estrellas Riu Palace Santa Maria en Sal. Tres días después de su llegada, Mark manifestó dolor abdominal, fiebre y un cuadro severo de gastroenteritis.

Su esposa, Emma Ashley, ha señalado a los medios que notificó la enfermedad al servicio de asistencia de Tui a través de la aplicación el 9 de octubre, pero, pese a los esfuerzos, los síntomas de Mark persistieron a su regreso. Finalmente, el 12 de noviembre, ya en el Reino Unido, el hombre sufrió un colapso en su domicilio y falleció minutos después tras ser trasladado a un hospital. Emma Ashley ha declarado que la familia se encuentra “completamente devastada” por la muerte de su marido, tal y como ha recogido The Mirror.

En el caso de Karen Pooley, que viajó con una amiga al resort Riu Funana también en Sal, las complicaciones comenzaron el 11 de octubre, cuando empezó a presentar síntomas gástricos. Durante la noche siguiente, sufrió una caída en el alojamiento –provocada, según la documentación legal, por agua que procedía de una fuga en el frigorífico–, lo que le provocó una fractura en el fémur. Su estado se agravó y, tras ser hospitalizada, fue trasladada de urgencia a Tenerife el 16 de octubre, donde falleció horas después debido a una combinación de fallo multiorgánico, sepsis, paro cardiorrespiratorio y la citada fractura. Su esposo Andy Pooley ha manifestado, a través de declaraciones facilitadas por Irwin Mitchell y difundidas por la BBC, que toda la familia está “absolutamente desconsolada” y que aún no comprenden cómo “fue de vacaciones y nunca regresó a casa”.

El caso de Elena Walsh se originó tras la contratación de unas vacaciones familiares en agosto del año pasado, también a través de Tui. Nada más llegar, la mujer, que trabajaba como enfermera a tiempo parcial, empezó a sentirse indispuesta y, tras un diagnóstico erróneo inicial de apendicitis, sufrió un infarto durante una intervención quirúrgica. El informe forense determinó que murió por insuficiencia cardíaca, con gastroenteritis como factor secundario.

Otros dos británicos han fallecido recientemente tras viajar al archipiélago africano: Jane Pressley, de 62 años, que perdió la vida en enero de 2023 tras enfermar durante unas vacaciones en el Riu Palace Hotel de Sal en noviembre del año anterior; y un hombre de aproximadamente 60 años, residente en Watford y no identificado por la firma legal, cuyo fallecimiento tuvo lugar en noviembre de 2024 tras haber sufrido una infección gástrica en Cabo Verde.

Los abogados de las familias exigen medidas compensatorias por la falta de higiene

Los portavoces de la firma Irwin Mitchell han hecho pública su inquietud por la magnitud de los brotes y la reiteración de casos en los mismos complejos hoteleros. Jatinder Paul, abogado especialista de dicha entidad, ha asegurado al The Mirror: “La cifra de turistas que han enfermado gravemente en Cabo Verde es realmente impactante; no existe nada que ponga mejor de relieve la gravedad de la situación que estos fallecimientos recientes”.

Además, Paul ha subrayado la necesidad de actuar: “Durante mi experiencia, estoy acostumbrado a asesorar a viajeros que han enfermado en resorts de todo el mundo, pero nunca había visto brotes con tanta frecuencia y continuidad en los mismos hoteles y a esta escala”. El letrado también ha incidido en que “resulta casi incomprensible que los turistas sigan señalando los problemas de higiene en los hoteles de Cabo Verde año tras año. Cada caso no es solo un número: detrás hay historias humanas devastadoras”.

El letrado ha remarcado, según recoge la BBC, que los turistas representados continúan “profundamente preocupados por los estándares de higiene” en los complejos turísticos de Cabo Verde. Asimismo, reclama respuestas: “Mientras nada puede reparar lo sucedido, estamos comprometidos a ayudar a esclarecer las causas de estos episodios y demandamos una acción eficaz y decidida para abordar los problemas de higiene señalados en las islas”. Del mismo modo, explican que “las agencias deben garantizar la seguridad de quienes reservan viajes organizados, y pedimos que colaboren con las autoridades locales a fin de asegurar que los niveles de higiene y seguridad sean siempre los más exigentes”.

Tui, por su parte, ha señalado a The Mirror y la BBC que está investigando los hechos e insiste en que atiende a todos los clientes que notifican problemas de salud durante su estancia. Según la agencia, desde 2022 más de un millón de viajeros han visitado Cabo Verde a través de sus paquetes turísticos. Las familias de las seis víctimas han presentado reclamaciones por daños personales contra Tui y manifiestan que buscan respuestas, no solo para esclarecer las causas de los fallecimientos de sus allegados, sino para prevenir que episodios similares se repitan.