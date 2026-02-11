España

Rosalía desvela su ‘perla’ cinematográfica mientras se decanta por el cine canadiense y europeo con ‘Mommy’ y la trilogía de Oslo

Entre el cine que consume la cantante catalana aparecen figuras como Quentin Tarantino, Carla Simón o Sofia Coppola

La cantante catalana ha asistido
La cantante catalana ha asistido al podcast de Esty Quesada, 'Special People Club', en el que ha detallado sus gustos en el séptimo arte.

Ya es de dominio público la afición de Rosalía por la cocina tras su paso por La Revuelta el noviembre pasado, cuando dio a conocer su habilidad en el mundo de la repostería. Ahora, además, la cantante catalana ha dejado caer cuáles son sus películas favoritas. En el podcast de la youtuber Esty Quesada, Special People Club, Rosalía ha explicado su metodología para adentrarse en nuevas cintas y ha desvelado sus cuatro títulos predilectos, además de su ‘perla’ cinematográfica: desde el cine estadounidense grotesco y burlón de Quentin Tarantino hasta el sentimentalismo danés de Joachim Trier.

La cantante y compositora ha negado cualquier obsesión con las plataformas sociales dedicadas al cine, como Letterboxd, y ha explicado durante la grabación que su método para descubrir películas consiste en explorar el catálogo de Filmin: “Digo, ‘¿qué hay por aquí? Venga, hoy una de [Darren] Aronofsky; otro día otra de Sofía [Coppola] o de [Quentin] Tarantino". Y es que Rosalía ha dejado claro que no solo es en el terreno musical donde se decanta por la variedad de géneros.

No obstante, la Motomami no se ha adentrado en cuáles son sus cintas preferidas dentro del mundo de Aronofsky, Coppola o Tarantino. Y aunque también ha mencionado a la española Carla Simón, tampoco ha quedado claro si se queda con Verano 1993 (2017), Alcarràs (2022) o Romería (2025), una trilogía familiar que culmina este año en los Goya 2026. Lo que sí ha dejado claro es que apuesta de lleno por el cine europeo con películas como la trilogía de Oslo, de Joachim Trier.

Historias intimistas para una cantante disruptiva: Xavier Dolan y Joachim Trier como referentes

La historia de una madre que decide criar a su conflictivo hijo adolescente con ayuda de una vecina en una Canadá ficticia ha permanecido en la retina de Rosalía desde 2014, año en que Mommy ganó el premio del jurado en Cannes. La cinta, dirigida por un jovencísimo Xavier Dolan, de 25 años, se adentra en la rutina de un chico explosivo. “Me encanta”, ha afirmado la cantante. No obstante, Rosalía ha admitido que tardaría mucho tiempo en “hacer esta lista bien”.

Tráiler 'Valor sentimental'

Además de la Mommy, la catalana dice haberse sentido cautivada por la trilogía de Oslo. Con un carácter intimista, el director danés ahonda en Reprise (2006), Oslo, 31 de agosto (2011) y La peor persona del mundo (2021) en las relaciones interpersonales entre amigos, parejas y amantes. Con Anders Danielsen Lie como nexo común, la tercera cinta cuenta además con Renate Reinsve, quien este 2026 está nominada a mejor actriz en los Oscar por su segunda película rodada con Trier, Valor sentimental (2025).

Rosalía, sobre su ‘perla’ cinematográfica: “No la pude terminar, era superior a mí”

Durante el intercambio cultural entre Rosalía y Esty Quesada, la artista ha reconocido el impacto que le provoca el cine de Quentin Tarantino. “Las de Tarantino siempre me chocan mucho”, ha explicado. En contraste, la cantante ha relatado una experiencia negativa con Pink Flamingos (1972), de John Waters. “No la pude terminar, no me gustó nada, era superior a mí”, ha contado Rosalía ante la reacción, entre risas, de la youtuber.

La película estadounidense fue un revulsivo en el momento de su estreno. Marcada por la zoofilia, lo escatológico y lo pornográfico, Pink Flamingo consiste en una hora y media de interpretaciones puramente bizarras. Por ello, que la cantante no pudiese ni tan siquiera terminarla. “Hasta aquí ha llegado mi experiencia de entender esta pieza que es considerada de culto”, rememora Rosalía de cuando visionó la película por primera vez.

Rosalía presenta 'LUX', su nuevo álbum.

Sin embargo, la conversación no ha terminado aquí, sino que ha continuado profundizando tanto el gusto por el cine independiente como la dificultad de elaborar un listado definitivo de películas preferidas. “No te diré las mejores, porque no sé qué es lo mejor ahora mismo”, ha manifestado la cantante. Este enfoque espontáneo ha marcado el tono del episodio, donde ambas han compartido recomendaciones y anécdotas en torno al séptimo arte.

