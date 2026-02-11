El buque ‘Audaz’ de la Armada vigila el barco ‘LSTM-31 Alexander Otrakovskiy’ de Rusia en su paso por el Estrecho de Gibraltar

Archivo. Buque 'Audaz' de la Armada sigue y vigila un barco ruso (Europa Press)

El BAM ‘Audaz’ de la Armada llevó a cabo este martes una operación de vigilancia sobre unidades navales rusas que avanzaban por el norte de África. Según ha confirmado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la unidad española intensificó la monitorización a comienzos de febrero, cuando detectó la presencia de embarcaciones del Kremlin en aguas consideradas de interés nacional, en las inmediaciones de las islas Chafarinas y el litoral norteafricano.

El despliegue del buque se ha centrado en la identificación y seguimiento del LSTM-31 ‘Alexander Otrakovskiy’, procedente del Atlántico y con destino al Mediterráneo oriental. Como parte de la operación, el ‘Audaz’ ha realizado tareas de localización y seguimiento. Según el comunicado, la motivación es fortalecer la capacidad de reacción y coordinación de las unidades desplegadas, así como la protección de los intereses nacionales.

La Armada realiza esta intervención como parte de la misión encomendada dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) bajo el control del Mando Operativo Marítimo (MOM). En concreto, la acción de la Armada se desarrolla en la vertiente mediterránea del Estrecho de Gibraltar, un área estratégica para el control de las rutas marítimas y la protección de la soberanía española.

UE aprueba renovar las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto húngaro.

Vigilancia sobre los buques rusos

La Armada mantiene una vigilancia continua sobre los buques rusos que navegan cerca de aguas consideradas de interés nacional, con especial atención en zonas estratégicas como el mar Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar. En las últimas semanas, la fragata ‘Blas de Lezo’ y los patrulleros ‘Vigía’ y ‘Medas’ monitorizaron el paso de unidades navales rusas procedentes del mar Báltico hacia el Mediterráneo.

Ahora, a esta lista se ha unido el ‘Audaz’, con una monitorización en el Estrecho a principios de este mes de febrero. Estas misiones implican la movilización diaria de cientos de militares para garantizar la presencia española, la seguridad de la OTAN y la protección de la soberanía en espacios marítimos considerados clave.

El marco legal internacional impone límites estrictos a la intervención sobre buques extranjeros. De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, España solo puede actuar de manera activa si estos buques cometen infracciones dentro de sus aguas territoriales o se les vincula con actividades ilegales. En aguas internacionales, la actuación se complica. El Estrecho cuenta con una legislación especial al ser una zona de tránsito comercial, de manera que no puede intervenir.

Estructura y funciones del Mando Operativo Marítimo

El MOM, bajo la dependencia del Jefe del EMAD, con sede en Cartagena, dirige la planificación y el control de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía nacional. Forma parte de los Mandos Permanentes, junto a los de ámbito terrestre, aéreo, espacial y ciberespacial.

Distintos buques de la Armada actúan bajo el control del Mando de Operaciones, asegurando la vigilancia constante de las aguas españolas y una respuesta inmediata ante incidentes. Estas misiones incluyen la protección del entorno marítimo y la colaboración con otras instituciones. Cerca de 850 militares participan diariamente en operaciones permanentes, supervisadas por el Mando de Operaciones.