Así es como tu mascota sabe cuando estás a punto de llegar a casa

Pocas alegrías equiparan a las que sienten muchas mascotas cuando sus dueños llegan a casa. Por ello, percibir el momento exacto en que sus dueños regresan a casa es una capacidad que muchos han atribuido a una especie de sexto sentido en perros y gatos. Sin embargo, este comportamiento tiene una explicación basada en sus agudos sentidos y su relación con el entorno y la rutina diaria, como ha analizado recientemente Cadena Ser.

Los especialistas consultados por la cadena de radio explican que tanto perros como gatos cuentan con sentidos extraordinariamente desarrollados que les permiten captar señales imperceptibles para los humanos. Según indica Cadena Ser, los perros, por ejemplo, disponen de hasta 300 millones de receptores olfativos en la nariz, muy por encima de los seis millones presentes en los humanos.

Esta diferencia entre los animales y sus dueños les proporciona una capacidad olfativa notable, hasta el punto de poder reconocer el olor de quienes los cuidan incluso a distancia. Un aspecto destacado por el veterinario experto en comportamiento animal John Bradshaw, de la Universidad de Bristol, es que los canes pueden determinar el momento del regreso de sus propietarios analizando cuánto se ha desvanecido su olor en el hogar, funcionando así a modo de un reloj natural.

Las rutinas y los hábitos diarios, clave en la percepción de los gatos

El caso de los gatos implica capacidades distintas. Tal y como recoge el artículo de Cadena Ser, el veterinario Mikel Delgado, especialista en comportamiento felino de la Universidad de California, sostiene que los felinos se apoyan en su prodigioso sentido del oído. Son capaces de identificar sonidos propios de sus dueños, desde el modo en que utilizan las llaves hasta otros ruidos cotidianos que forman parte de las rutinas domésticas. Esta habilidad permite a los gatos anticiparse a la llegada de sus humanos a través de señales acústicas sutiles.

Por otro lado, la regularidad en los horarios y la rutina diaria desempeñan un papel fundamental. El veterinario Stanley Coren, profesor de psicología en la Universidad de Columbia Británica, explica a Cadena Ser que los perros tienden a orientarse por patrones temporales, por lo que, si los propietarios llegan a casa a la misma hora cada día, los animales aprenden a predecir el momento en que deben esperarles. En el caso de los gatos, dentro del ámbito científico existe la hipótesis de que son capaces de notar el paso del tiempo a través de sus biorritmos internos —los ciclos naturales de sueño y hambre—, lo que les facilita la adaptación a la rutina familiar.

El vínculo emocional y el ambiente al regresar al hogar

Junto a los sentidos y la rutina, el vínculo emocional resulta decisivo en la forma en que las mascotas responden a la inminente llegada de sus propietarios. Como destaca Cadena Ser a partir de las declaraciones del biólogo Rupert Sheldrake —quien ha descrito numerosos casos de animales que parecen presentir el regreso de sus dueños en sus publicaciones—, aunque no existen pruebas científicas de que exista una conexión telepática entre humanos y animales, el consenso entre algunos expertos apunta a que el lazo entre ambos puede fomentar una comunicación especialmente intensa. Este nivel de sensibilidad lleva a los animales a percibir la postura, el olor y hasta el estado emocional de las personas a las que están unidos.

El artículo de Cadena Ser también incluye las recomendaciones de la entrenadora y productora de televisión Victoria Stilwell. Según esta, la estabilidad en las rutinas tranquiliza y da seguridad a los perros, por lo que resulta recomendable establecer un horario de regreso constante y mostrar una actitud relajada al llegar a casa. En el caso de los gatos, aconseja permitirles acercarse por iniciativa propia para que puedan reconocer a su dueño a través del olfato y, posteriormente, iniciar la interacción de manera suave y acompasada. Así, se sugiere tomarse un momento de calma antes de cruzar la puerta del hogar, a fin de facilitar un recibimiento cálido y natural para las mascotas, según ha relatado Cadena Ser en su análisis sobre este fenómeno cotidiano.