Hallan en Navarra el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años

Restos del bisonte hallado en el Parque Natural de Urbasa y Andía, Navarra. (Gobierno de Navarra)

La arqueología permite reconstruir episodios desconocidos del pasado y comprender cómo vivían, cazaban y se relacionaban las sociedades antiguas con su entorno, por eso cada descubrimiento abre nuevas preguntas y aporta piezas clave para entender la historia y su evolución. Es el caso del reciente hallazgo de un esqueleto casi completo de bisonte de hace 4.000 años, localizado en la Sima Arrafela, en el Parque Natural de Urbasa y Andía, en Navarra, que ha sido presentado este lunes por la presidenta de la región, María Chivite, y la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola.

“La arqueología nos está dando sorpresas”, ha destacado Chivite, en referencia a los hallazgos e de los últimos años como el Hombre de Loizu, la Mano de Irulegui y ahora “este espectacular esqueleto de bisonte, increíblemente bien conservado”.

Se trata de un animal que fue cazado, como revela una punta de flecha de cobre incrustada entre las costillas del ejemplar, y la datación por radiocarbono sitúa este hallazgo en el final del Calcolítico, según ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado. Los análisis genéticos buscan confirmar si se trata de un bisonte europeo, lo que lo convertiría en la primera prueba de la presencia de esta especie en la Península Ibérica, aunque también cabe la posibilidad de que pertenezca al llamado ‘Clado X’, un grupo identificado por estudios de ADN pero del que nunca antes se ha encontrado un esqueleto casi completo perteneciente a esta especie.

Los huesos han sido descubiertos durante una intervención impulsada por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, con la participación de especialistas de la Universidad del País Vasco-EHU, el Museo de Historia Natural de Madrid y otras entidades nacionales e internacionales.

La investigación arrancó en 2024, cuando los científicos descartaron que los huesos pertenecieran a un bóvido común. Desde entonces, el equipo ha trabajado en la recuperación y estudio del hallazgo, que se completó en octubre de 2025.

Restos de otros animales

En la misma sima y durante la misma intervención arqueológica se han localizado restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea), una especie extinta hace unos 12.000 años. Se trata del tercer ejemplar documentado en Navarra, tras los hallazgos de Abauntz y Koskobilo, y el que más restos ha aportado hasta la fecha. También se han encontrado huesos de un gallo lira y de una rapaz, lo que contribuye a ampliar el conocimiento sobre la fauna prehistórica de esta región.

Imagen de la sima Arrafela en 2025 con el equipo multidisciplinar de arqueología y paleontología. (Gobierno Navarra)

Invertir más recursos

Durante la presentación, Chivite ha insistido en la necesidad de invertir en este tipo de investigaciones para “conocer mejor el pasado de Navarra” y entender los cambios ambientales y climáticos que ha experimentado la región. También ha destacado que, a través de estos trabajos, la ciencia permite desmontar relatos simplificados o distorsionados sobre la historia y aporta herramientas para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

“Dando voz a la ciencia acallamos los relatos falsos, esos que nos hablan de un pasado simplificado o, directamente, inventado. En un mundo cada vez más oscuro, donde las mayores amenazas llegan a nuestros hijos a través del móvil, la arqueología nos permite reconectar con lo real, aprender del pasado y confrontar las amenazas que nos plantea el futuro”, ha señalado.

Detalle del esqueleto del bisonte. (Gobierno de Navarra)

El análisis del esqueleto de bisonte está a cargo del paleontólogo Jan van der Made, referente en el estudio de esta especie en Europa, y el equipo también prepara una reconstrucción 3D del cráneo, liderada por el investigador navarro Mikel Arlegi desde el Musée de l’Homme de París. Para reconstruir las circunstancias de la muerte del animal, el arqueólogo Antonio Rodríguez-Hidalgo, especialista en caza prehistórica, realizará un estudio tafonómico detallado.