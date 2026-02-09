España

Hallan en Navarra el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años

Localizado en la Sima Arrafela, en el Parque Natural de Urbasa y Andía, se trata de un animal que fue cazado, como revela una punta de flecha de cobre incrustada entre las costillas del ejemplar

Guardar
Restos del bisonte hallado en
Restos del bisonte hallado en el Parque Natural de Urbasa y Andía, Navarra. (Gobierno de Navarra)

La arqueología permite reconstruir episodios desconocidos del pasado y comprender cómo vivían, cazaban y se relacionaban las sociedades antiguas con su entorno, por eso cada descubrimiento abre nuevas preguntas y aporta piezas clave para entender la historia y su evolución. Es el caso del reciente hallazgo de un esqueleto casi completo de bisonte de hace 4.000 años, localizado en la Sima Arrafela, en el Parque Natural de Urbasa y Andía, en Navarra, que ha sido presentado este lunes por la presidenta de la región, María Chivite, y la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola.

“La arqueología nos está dando sorpresas”, ha destacado Chivite, en referencia a los hallazgos e de los últimos años como el Hombre de Loizu, la Mano de Irulegui y ahora “este espectacular esqueleto de bisonte, increíblemente bien conservado”.

Se trata de un animal que fue cazado, como revela una punta de flecha de cobre incrustada entre las costillas del ejemplar, y la datación por radiocarbono sitúa este hallazgo en el final del Calcolítico, según ha informado el Gobierno de Navarra en un comunicado. Los análisis genéticos buscan confirmar si se trata de un bisonte europeo, lo que lo convertiría en la primera prueba de la presencia de esta especie en la Península Ibérica, aunque también cabe la posibilidad de que pertenezca al llamado ‘Clado X’, un grupo identificado por estudios de ADN pero del que nunca antes se ha encontrado un esqueleto casi completo perteneciente a esta especie.

Los huesos han sido descubiertos durante una intervención impulsada por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, con la participación de especialistas de la Universidad del País Vasco-EHU, el Museo de Historia Natural de Madrid y otras entidades nacionales e internacionales.

El Gobierno de Navarra anuncia el hallazgo de un esqueleto de bisonte de hace 4.000 años en Urbasa

La investigación arrancó en 2024, cuando los científicos descartaron que los huesos pertenecieran a un bóvido común. Desde entonces, el equipo ha trabajado en la recuperación y estudio del hallazgo, que se completó en octubre de 2025.

Restos de otros animales

En la misma sima y durante la misma intervención arqueológica se han localizado restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea), una especie extinta hace unos 12.000 años. Se trata del tercer ejemplar documentado en Navarra, tras los hallazgos de Abauntz y Koskobilo, y el que más restos ha aportado hasta la fecha. También se han encontrado huesos de un gallo lira y de una rapaz, lo que contribuye a ampliar el conocimiento sobre la fauna prehistórica de esta región.

Imagen de la sima Arrafela
Imagen de la sima Arrafela en 2025 con el equipo multidisciplinar de arqueología y paleontología. (Gobierno Navarra)

Invertir más recursos

Durante la presentación, Chivite ha insistido en la necesidad de invertir en este tipo de investigaciones para “conocer mejor el pasado de Navarra” y entender los cambios ambientales y climáticos que ha experimentado la región. También ha destacado que, a través de estos trabajos, la ciencia permite desmontar relatos simplificados o distorsionados sobre la historia y aporta herramientas para afrontar los desafíos del presente y del futuro.

“Dando voz a la ciencia acallamos los relatos falsos, esos que nos hablan de un pasado simplificado o, directamente, inventado. En un mundo cada vez más oscuro, donde las mayores amenazas llegan a nuestros hijos a través del móvil, la arqueología nos permite reconectar con lo real, aprender del pasado y confrontar las amenazas que nos plantea el futuro”, ha señalado.

Detalle del esqueleto del bisonte.
Detalle del esqueleto del bisonte. (Gobierno de Navarra)

El análisis del esqueleto de bisonte está a cargo del paleontólogo Jan van der Made, referente en el estudio de esta especie en Europa, y el equipo también prepara una reconstrucción 3D del cráneo, liderada por el investigador navarro Mikel Arlegi desde el Musée de l’Homme de París. Para reconstruir las circunstancias de la muerte del animal, el arqueólogo Antonio Rodríguez-Hidalgo, especialista en caza prehistórica, realizará un estudio tafonómico detallado.

Temas Relacionados

Descubrimientos arqueológicosArqueologíaRestos OseosNavarraEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cinco bebés hospitalizados tras tomar leche en polvo contaminada por una bacteria

Las autoridades europeas han retirado varios lotes contaminados de diferentes marcas desde el inicio del año

Cinco bebés hospitalizados tras tomar

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 febrero

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores

Los príncipes de Gales se pronuncian ante las últimas fotografías de Andrés de Inglaterra con Epstein: “Siguen centrados en las víctimas”

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han quedado consternados tras la información publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 30 de enero

Los príncipes de Gales se

Martín Berasategui, chef: “La sopa de ajo se hace con pimentón dulce, pulpa de pimiento choricero, tomate frito, un poco de cayena y agua del grifo”

El cocinero vasco, que acumula 9 estrellas Michelin, es un gran amante de recetas humildes como esta, para las que solo se necesita un puñado de ingredientes sencillos y asequibles

Martín Berasategui, chef: “La sopa

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Desde Chunta Aragonesista dan por rentabilizado el coste de perder representación en la Cámara Alta, donde llegaron a votar tres veces en contra de su coalición

La carambola tras las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La carambola tras las elecciones

La carambola tras las elecciones del 8F: Sumar no crece en Aragón, pero gana un escaño en Madrid con la salida de Pueyo

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato de Vox que ha duplicado su representación en Aragón: escritor, abogado y presentador de televisión

Un juzgado de Valencia perdona una deuda de 73.595 euros a una mujer cuyo endeudamiento se agravó por los destrozos que dejó la DANA en su edificio

Feijóo quería dar una lección a Sánchez y se la ha llevado también él: Vox va en serio y quiere sustituir al PP

Un juez concede la nacionalidad española por origen sefardí a un turco que demostró que sus ancestros expulsados vivieron en territorio del Imperio Otomano

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami