España

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

Aunque las imágenes no se llegaron a mandar, el autor de las petición ha sido condenado a diez meses y medio de cárcel, porque el embaucamiento es suficiente para la comisión del delito

Guardar
Una niña utilizando el móvil
Una niña utilizando el móvil (Freepik)

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de un hombre para anular su condena por intentar obtener fotos íntimas de una niña de ocho años a través de mensajes de WhatsApp. La decisión ha ratificado la calificación legal de los hechos y ha confirmado que la conducta encuadra en un delito de embaucamiento a menores para obtener material pornográfico, aunque nunca se llegaron a enviar las imágenes y fue el abuelo de la víctima el que llevó a cabo la conversación, haciéndose pasar por su nieta.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2017 cuando el acusado, habiendo conseguido el número de la menor de forma indeterminada, habló con ella a través de WhatsApp, escribiéndole a las 18:19, “a sabiendas que era menor”. La niña le indicó que “por favor, elimíname o bloquéame”, a lo que el hombre le dijo si quería ser su amiga.

La niña le contestó que si, pero que si la descubrían sus padres, la iban a reñir por hablar con un desconocido: “Tú disimula, no pasa nada”, fue la contestación de él. En ese momento entró en escena el abuelo materno de la menor, que al leer la conversación y ver la foto de perfil de un adulto, decidió seguir él la conversación.

“¿Te gustan las fotos sexis?”

A las 20:35 le escribió “hola, ya hice los deberes”, intercambiando frases sin trascendencia, hasta que a las 22:45 el condenado le preguntó que hacía. Unos minutos más tarde ya mostró sus intenciones y le preguntó a la que pensaba que era la niña, si le gustaban las fotos sexis y si quería ver una, para finalizar con: “si yo te mando tú también me mandas”.

El abuelo decidió ya cerrar la conversación, diciéndole que se tenía que ir a dormir y el hombre le pidió que borrara las conversaciones, para que nadie las viera, a lo que el abuelo dijo que sí. Al día siguiente acudió al cuartel de la Guardia Civil donde presentó una denuncia por estos hechos.

El “engaño” es suficiente para el delito

Aunque la menor nunca llegó a mandar ninguna fotografía, el juzgado de lo Penal de Oviedo sostuvo que eso no impedía la existencia del delito. El tribunal consideró probado el intento de manipulación para conseguir imágenes de contenido sexual, lo que la ley castiga desde el momento en que se busca embaucar al menor. Los mensajes donde el acusado sugiere intercambiar imágenes y pide borrar la conversación constituyen, según la sentencia, “actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico”.

Por eso, se le impuso una condena original de 15 meses de prisión y una indemnización de 2.500 euros a la madre de la menor. En una instancia posterior, la Audiencia Provincial de Oviedo redujo la pena a diez meses y quince días por considerar que existieron retrasos excepcionales en el proceso judicial, conocidas como “dilaciones indebidas”, una figura que permite atenuar la condena.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

No contento, el autor del delito decidió recurrir ante el Supremo, basándose en tres argumentos. La defensa sostuvo que la conducta no cumplió con todos los requisitos del delito, ya que, según su interpretación, la simple solicitud de “fotos sexys” no podía tomarse como pornografía. Además, planteó que se vulneraron sus derechos a guardar silencio y a la presunción de inocencia.

Sin embargo, el máximo tribunal ha argumentado que el artículo del Código Penal aplicado está orientado a proteger anticipadamente a los menores frente al abuso online, castigando incluso los intentos de provocación y no solo cuando se concreta el envío de material. Explica además que, en estos delitos, “el engaño o argucia” es suficiente, aunque no se logre obtener el material, y aclaró que basta con el propósito firme de obtener imágenes íntimas bajo engaño para que se configure la figura.

Los magistrados concluyen en la sentencia que "El delito se consuma con la mera solicitud del material pornográfico en el contexto engañoso típico, sin necesidad de que el menor acepte proporcionarlo, o de que efectivamente lo entregue”.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasTribunal SupremoRedes SocialesAbusos a menoresTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Marta, en directo: más de 11.000 andaluces siguen desalojados y 13 comunidades están en aviso por lluvia, nieve y viento

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

Última hora de la borrasca

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

Las personas regularizadas sí podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país

Los migrantes de la regularización

Un padre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo porque dice que dejó de visitarle cuando sufrió un accidente: la justicia lo rechaza

El tribunal destacó que, para cortar la ayuda por distancia afectiva, hay que demostrar que la actitud del hijo es la única responsable

Un padre pide dejar de

Condenan a la sanidad andaluza a pagar 69.000 euros a una paciente por los graves errores en el diagnóstico de una fractura

Los hechos ocurrieron en 2017, tras una caída doméstica de la mujer. El retraso en la cirugía y otros fallos le provocaron graves secuelas

Condenan a la sanidad andaluza

Dos acuerdos, una misma oportunidad: cómo redibujar el comercio global

Europa acaba de abrir dos puertas al mismo tiempo: con Mercosur y con India. Juntas crean una arquitectura de estabilidad económica que une tres regiones complementarias

Dos acuerdos, una misma oportunidad:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala que la

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: la participación a las 11.00 es de 10,8%

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

ECONOMÍA

Los migrantes de la regularización

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno