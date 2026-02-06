España

Hallan el cuerpo de la mujer desaparecida en Sayalonga (Málaga), que cayó al río Turvilla al intentar salvar a su perro

El operativo de búsqueda se ha llevado a cabo durante estos dos últimos días, marcados por las lluvias de la borrasca Leonardo especialmente en Andalucía

Miembros de la Cruz Roja
Miembros de la Cruz Roja rastrean la desembocadura del río Algarrobo durante la búsqueda de la mujer desaparecida hace dos días. (Jorge Zapata/EFE)

Tras dos días de búsqueda, los operativos de emergencia han encontrado este viernes el cuerpo de la mujer que el pasado miércoles cayó al río Turvilla, en Sayalonga (Málaga), cuando intentaba salvar a su perro.

El suceso se produjo en pleno temporal por la borrasca Leonardo, cuyas lluvias han afectado con fuerza durante toda la semana, especialmente a la comunidad autónoma de Andalucía, donde se han producido desde el pasado 27 de enero cerca de 9.000 incidencias. La búsqueda se aceleró esta mañana con la incorporación de drones y perros especializados en la búsqueda de personas procedentes desde Madrid.

La Guardia Civil ha confirmado que el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado a unos 1.000 metros de la zona en la que desapareció. Fue otra mujer que se encontraba con ella quien alertó del suceso, indicando que se había caído al intentar rescatar del agua a su mascota.

Imágenes aéreas de las localidades de Huétor Tájar, Villanueva de Mesía y Dúdar, mostrando los efectos de la borrasca Leonardo en la provincia de Granada. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil)

Desde el momento en el que el sistema de Emergencias 112 Andalucía, a las 19:00 horas, la Guardia Civil, los servicios sanitarios y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga se movilizaron, formando un amplio dispositivo de búsqueda en el que han participado patrullas y especialistas del Cuerpo Armado, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), así como voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

Las labores de rastreo se han llevado a cabo en el río y los márgenes del Turvilla, ubicado entre los municipios de Sayalonga y Algarrobo. Sin embargo, estas se han visto dificultadas durante estos días por el aumento del caudal y las condiciones meteorológicas adversas.

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha asegurado a través de sus redes sociales que “hace apenas unos minutos, los miembros del dispositivo de búsqueda dirigido por la Guardia Civil en Sayalonga ha hallado un cuerpo sin vida y están efectuando las gestiones para la identificación del mismo”.

Hallan un cadáver en la
Hallan un cadáver en la zona donde se buscaba a una mujer desaparecida tras caer al río Turvilla. (CPB/Europa Press)

Cómo ocurrió

Carolina Casado era natural de Torremolinos, pero vivía en la zona desde hacía 7 años como profesora de yoga. Amante de los animales, salió aquella tarde a dar un paseo con sus perros cuando uno de ellos cayó al agua y ella se lanzó para rescatarlo. Finalmente, la mascota pudo alcanzar la orilla, pero no se supo nada más de la mujer.

La zona donde se produjo la desaparición es una en las que es muy difícil de acceder dada la cartografía del terreno y las grandes pendientes, a lo que se suma el mal tiempo, las intensas precipitaciones y la corriente del río. No obstante, los agentes y voluntarios han peinado palmo a palmo hasta dar con Carolina.

El hermano de Carolina quiso agradecer el esfuerzo de todos los implicados en buscar el cuerpo de su hermana “pese al mal tiempo y las dificultades”. En este sentido, recalcó el agradecimiento por recuperar el cuerpo de su hermana, algo muy importante para su familia para poder despedirse de ella.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE y Europa Press

