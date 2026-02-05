Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La lluvia no da tregua este viernes mientras siguen las evacuaciones en Andalucía

Cerramos Puente de la Autonomía como ya hicimos durante #Efrain Se prevé aumento del cauce del rio y no debemos esperar. Nos mantenemos a la espera de evolución. Dadas órdenes para planificar reordenación del tráfico de cara a mañana. Resto de puentes con normalidad.

Badajoz decreta el cierre del Puente de la Autonomía por la crecida del caudal del río Guadiana

Este sábado 7 llega la borrasca Marta, con especial impacto en el sur y este peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología informa que, a partir del sábado 7, una nueva borrasca denominada Marta azotará la Península, con fuertes precipitaciones y rachas de viento, especialmente en el sur y este. Tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse el viernes, la Aemet advierte que nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, intensificando las precipitaciones y el viento, sobre todo en zonas del tercio sur.

Marta dejará precipitaciones persistentes en las cordilleras Béticas, el sistema central, el entorno del Estrecho y la fachada mediterránea andaluza, con acumulados de hasta 150 milímetros. Se producirán rachas muy fuertes de viento en el tercio sur y este, pudiendo superar los 90 km/h. El temporal marítimo continuará siendo significativo en Galicia, Alborán, Baleares y, especialmente, en el Estrecho.

Marta empezará a disiparse a partir del domingo 8, cuando se prevé que las altas presiones se establezcan en el sur, las precipitaciones pierdan intensidad, aunque sigan dejando acumulados en las Béticas, y las rachas de viento muy fuertes queden restringidas al extremo sur, sudeste y Baleares. La Aemet concluye recomendando un seguimiento exhaustivo de los pronósticos, ya que la virulencia e impacto del temporal pueden variar.