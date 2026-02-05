España

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La lluvia no da tregua este viernes mientras siguen las evacuaciones en Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, establecido en 2,5 metros. Esta situación ha provocado el desalojo de cerca de 400 familias en diferentes zonas de la ciudad y sus barriadas, ante el temor a inundaciones similares a las de 2010

Imagen de la localidad gaditana
Imagen de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo (Francisco J. Olmo - Europa Press)

El paso de la borrasca Leonardo por Andalucía sigue motivando incidencias en todo el territorio por inundaciones, derrumbamientos y deslizamientos. Los últimos reportes oficiales de la noche del jueves indican más de 1.400 incidencias acontecidas esta jornada, destacando una de las últimas medidas como son los desalojos en algunas partes de la ciudad de Córdoba. En otras comunidades como Extremadura también se mantienen activos los planes especiales contra las inundaciones debido a la acumulación de agua.

00:29 hsHoy

Badajoz decreta el cierre del Puente de la Autonomía por la crecida del caudal del río Guadiana

00:00 hsHoy

Este sábado 7 llega la borrasca Marta, con especial impacto en el sur y este peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología informa que, a partir del sábado 7, una nueva borrasca denominada Marta azotará la Península, con fuertes precipitaciones y rachas de viento, especialmente en el sur y este. Tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse el viernes, la Aemet advierte que nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, intensificando las precipitaciones y el viento, sobre todo en zonas del tercio sur.

Marta dejará precipitaciones persistentes en las cordilleras Béticas, el sistema central, el entorno del Estrecho y la fachada mediterránea andaluza, con acumulados de hasta 150 milímetros. Se producirán rachas muy fuertes de viento en el tercio sur y este, pudiendo superar los 90 km/h. El temporal marítimo continuará siendo significativo en Galicia, Alborán, Baleares y, especialmente, en el Estrecho.

Marta empezará a disiparse a partir del domingo 8, cuando se prevé que las altas presiones se establezcan en el sur, las precipitaciones pierdan intensidad, aunque sigan dejando acumulados en las Béticas, y las rachas de viento muy fuertes queden restringidas al extremo sur, sudeste y Baleares. La Aemet concluye recomendando un seguimiento exhaustivo de los pronósticos, ya que la virulencia e impacto del temporal pueden variar.

23:34 hsAyer

La lluvia no da tregua y activa aviso amarillo este viernes en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla por hasta 60 l/m2

Efectos de la borrasca Leonardo
Efectos de la borrasca Leonardo (Europa Press)

La borrasca Leonardo se aleja de Andalucía este viernes 6 de febrero, dejando avisos amarillos por lluvias en Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga, con acumulaciones de hasta 60 l/m² en Grazalema hasta el sábado. El viento y el oleaje también mantienen alertas en el litoral andaluz.

Grazalema y Ronda registrarán lluvias intensas y rachas de viento de hasta 70 km/h. En Cádiz, el litoral y el Estrecho estarán bajo aviso por oleaje y tormentas, con posibilidad de granizo intenso. Jaén, Córdoba, Almería, Sevilla, Granada y Huelva tendrán alertas por viento y, en algunos casos, por lluvias y oleaje, con rachas máximas de hasta 70 km/h y olas de hasta cinco metros en zonas costeras.

