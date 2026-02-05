España

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en sus últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

El tribunal recuerda que la ley solo permite desheredar a un hijo cuando se escribe la causa de forma expresa y motivada

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un testamento. (Montaje Infobae)

La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado que una hija, Teresa (nombre ficticio), tiene derecho a recibir los dos tercios de la herencia de su padre, Marcelino, como legítima, pese al intento de este de favorecer a un familiar lejano en su testamento. El tribunal ha resuelto que la desheredación solo es válida si se recoge y justifica expresamente en el propio testamento, lo que no ocurrió en este caso.

Don Marcelino otorgó testamento en febrero de 2019, dejando a su hija únicamente el tercio de legítima estricta y nombrando heredero universal a Ceferino, hijo de un sobrino, justificando su elección por los cuidados recibidos en sus últimos días. La resolución judicial ha anulado parcialmente estas disposiciones, limitando su alcance para garantizar que Teresa reciba la parte de la herencia que le corresponde por ley.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería ha detallado que Marcelino no expresó ninguna causa de desheredación en su testamento y ha recordado que la ley solo permite privar a un hijo de su legítima cuando se recoge de forma expresa y motivada una de las causas tasadas por el Código Civil. En este caso, Teresa era la única descendiente y no figuraba ninguna causa legal de desheredación en el documento firmado por su padre.

No es preciso valorar la prueba porque el maltrato no aparece en el testamento

El proceso judicial comenzó con la demanda presentada por Teresa ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Roquetas de Mar, que estimó su pretensión y anuló parcialmente las disposiciones testamentarias en febrero de 2024. Pero Ceferino recurrió a la decisión ante la Audiencia Provincial, alegando falta de motivación y error en la valoración de la prueba.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

“A los padres hay que respetarlos y obedecerles, y darles aquello que necesiten, no hacer lo contrario, y mucho menos, negarles alimentos”, alegó. Sin embargo, el tribunal ha concluido que esa posible causa jamás se reflejó por escrito en el testamento, y por tanto no podía perjudicar el derecho de Teresa. De hecho, al no figurar en el testamento, ha señalado el tribunal “ni siquiera es preciso valorar prueba sobre si concurría o no ninguna causa de desheredación”, como es la supuesta negativa de alimentos.

Si esa desheredación, “que no existe”, se hubiera realizado, sería posible analizar pruebas sobre la validez de la causa. En ese caso, se podría examinar y valorar, ante la negativa de la única heredera forzosa, si el acta de manifestaciones ante Notario es suficiente.

Así, el tribunal ha impuesto a Ceferino las costas del recurso y recordó que solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se alega infracción de norma procesal o sustantiva y concurre interés casacional.

Temas Relacionados

herenciasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así es como deberías elegir a tus amigos, según la psicología

El psicólogo Andrés Carillo da consejos prácticos para construir que una relación de amistad sea positiva y constructiva

Así es como deberías elegir

Pitingo anuncia que se casa con Laura Escudero, cuatro meses después de su divorcio de Verónica Fernández: “Me ha dicho que sí”

El cantante onubense pasará por el altar con su primer amor, a quien conoció hace treinta años

Pitingo anuncia que se casa

La Giralda de Sevilla sufre daños en su estructura a causa del temporal

El viento y la lluvia habrían provocado el desprendimiento de elementos del monumento

La Giralda de Sevilla sufre

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones en Andalucía, en directo: 3.500 desalojados, carreteras cortadas y previsión de lluvia en Grazalema

La Junta pide precaución a todos los habitantes de la comunidad autónoma, no obstante, este jueves reabren la mayoría de centros educativos ante una mejoría del pronóstico del tiempo

Última hora de la borrasca

La enigmática reaparición de Sofía de Suecia tras su baja por maternidad y la sombra del caso Epstein

La princesa ha regresado a la agenda oficial de forma discreta, si bien ya ha cancelado algunos actos por enfermedad tras aparecer en documentos de Jeffrey Epstein

La enigmática reaparición de Sofía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre retira del testamento

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en su últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

Cortado el túnel de la M-13, la M-14 y las estaciones de metro del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería en la avenida Logroño, Madrid

Sánchez pisa el acelerador en una semana crítica para el PSOE, el Gobierno y la legislatura: máxima preocupación por Alegría, pero no solo

Ayuso no ha sancionado al empresario que incumple el contrato de arreglar las calderas de los pisos públicos, que deja además en el limbo una promoción de 90 viviendas protegidas

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey