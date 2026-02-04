La ministra de Vivienda confiesa que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid: “No está asumiendo sus competencias”

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (Montaje Infobae con imágenes de Irene G. Domínguez y Europa Press)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha elevado este miércoles el tono del choque con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al asegurar que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid por su negativa a aplicar la Ley estatal de Vivienda. “No está asumiendo sus competencias en materia de vivienda”, ha afirmado durante una entrevista en La hora de La 1 de TVE, en la que ha responsabilizado directamente al Ejecutivo madrileño de la escalada de los precios del alquiler.

Rodríguez ha defendido que la norma aprobada por el Gobierno central ya ha demostrado resultados en otros territorios, pero ha denunciado que en Madrid sus efectos quedan bloqueados por decisión política. “Me llevan los demonios que tengamos palancas como la aplicación de la ley de vivienda, que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler, y que tengamos situaciones como aquí, en la Comunidad de Madrid, donde estemos subiendo el precio del alquiler con dos dígitos”, ha señalado.

“Aplicar un 155” para asumir competencias

La ministra ha sido especialmente contundente al referirse a la posibilidad de una intervención del Estado. Tras un lapsus inicial, ha aludido de forma expresa al artículo 155 de la Constitución: “A mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo”.

El artículo 155 de la Constitución permite al Estado intervenir una comunidad autónoma cuando incumple gravemente sus obligaciones legales o atenta contra el interés general, una medida de carácter excepcional que requiere mayoría absoluta del Senado y que solo se ha aplicado una vez, en Cataluña en 2017.

En esta línea, Rodríguez ha planteado incluso que el Gobierno estaría dispuesto a hacerse cargo de las funciones en materia de vivienda si la región renuncia a ejercerlas. “Les diría: ‘Oigan, si ustedes no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla’. Pero no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático y constitucional donde cada administración tiene cosas que hacer”, ha añadido.

La responsable de Vivienda ha insistido en que el Ejecutivo central está utilizando todas las herramientas legales a su alcance para contener los precios, pero ha recalcado que buena parte de las medidas dependen de la colaboración autonómica. “Hasta que construyamos ese parque público de vivienda tenemos que seguir actuando con estas palancas”, ha defendido.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Acusaciones directas a Ayuso

Rodríguez ha dirigido también críticas a la presidenta madrileña, a la que ha acusado de favorecer la especulación inmobiliaria. “Yo elimino la golden visa y resulta que Ayuso se va a Miami a decirle a los multimillonarios que vengan aquí a comprarse en Madrid (viviendas), no por bloques, por manzanas o por barrios”, ha afirmado.

En esta línea, ha sostenido que la política del Ejecutivo autonómico está perjudicando de forma directa a los ciudadanos. “Los madrileños tienen que saber que quien está coartando ese derecho de acceso a la vivienda, porque no podemos competir con esos multimillonarios, es la Comunidad de Madrid”, ha remarcado.

La ministra ha puesto como ejemplo el problema de los pisos turísticos. Según ha explicado, en Madrid existen “15.000 viviendas turísticas ilegales” que, a su juicio, están dañando tanto el acceso a la vivienda como la convivencia. “Miramos para otro lado. Yo no puedo clausurar esas viviendas porque es competencia del Ayuntamiento”, ha lamentado.

“Topar los alquileres funciona”

Frente al modelo madrileño, Rodríguez ha defendido las experiencias de otras comunidades que sí han aplicado la Ley de Vivienda. “Estamos topando los alquileres en zonas tensionadas. En Navarra han descendido los precios un 8,5%. Eso no pasa en Madrid porque el Partido Popular no quiere”, ha asegurado.

La ministra ha subrayado que la contención de rentas es posible y constitucional. “Es posible en España topar los alquileres y esas medidas van acompañadas de más promoción de vivienda y de más ayudas. Estamos conteniendo el precio del alquiler cuando aplicamos la ley”, ha insistido.

Preguntada por las razones del bloqueo del Partido Popular, Rodríguez ha atribuido la negativa a un “mero cálculo electoralista”. “Esto no es una baraja electoral, es la vida de la gente”, ha concluido, reclamando a las comunidades gobernadas por el PP que “remen en la misma dirección” para afrontar el que considera el principal problema social del país.