Investigan el asesinato de una mujer en Algeciras: la Policía Nacional busca a su hijo como presunto autor del crimen

Coche de la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

En Algeciras (Cádiz), los de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer tras ser agredida con arma blanca en su domicilio. Los hechos, ocurridos en la noche del viernes, entorno a las 23.00 horas, han provocado también que el marido de la mujer resulte gravemente herido, por lo que ha sido trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde actualmente permanece ingresado.

Los agentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo del suceso desde el primer momento y han activado el dispositivo policial y judicial, buscan al hijo mayor de edad de la pareja como presunto autor del homicidio de su madre y las heridas causadas al padre.

En estos momentos, las investigaciones policiales continúan activas con el objetivo de esclarecer lo sucedido y localizar al presunto agresor.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE