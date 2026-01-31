España

Cazas españoles interceptan varios aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico

Las aeronaves militares rusos se encontraban sobrevolando aguas internacionales cerca de Lituania, con sus transpondedores apagados, y fueron escoltados por los F-18 del DAT ‘Vilkas’ hasta devolverlos a su espacio aéreo

Cazas españoles interceptan aviones rusos
Cazas españoles interceptan aviones rusos cerca del espacio aéreo de la OTAN en el Báltico (Wikimedia Commons)

Los F-18 del Ala 15 del Ejército del Aire y del Espacio, desplegados en la base lituana de Šiauliai, continúan con las labores de Policía Aérea de la OTAN en el Báltico. Este miércoles, las aeronaves españolas interceptaron varios cazas rusos en las inmediaciones del espacio aéreo aliado, según comunicó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). La misión se inscribe dentro del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Vilkas’, operativo en la zona desde finales de noviembre.

Varios cazas rusos, escoltados sobre aguas internacionales por aeronaves españolas

El EMAD informó a través de su perfil en la red social X que los aviones rusos sobrevolaban aguas internacionales, aunque muy cerca de la jurisdicción de la Alianza Atlántica. Estos vuelos, frecuentes por parte de la Fuerza Aérea rusa, suelen conectar Rusia con el enclave de Kaliningrado y, de manera habitual, se realizan sin plan de vuelo y con los transpondedores apagados.

Es precisamente práctica, que dificulta la identificación de las aeronaves, lo que obliga a la OTAN a desplegar sus cazas. “Los cazas españoles identificaron a las aeronaves y las escoltaron hasta que entraron en su espacio aéreo. A continuación, los F-18 regresaron a su base aérea de Šiauliai sin novedad”, señalaron fuentes del Estado Mayor de la Defensa.

Desde el 15 de octubre, el DAT ‘Vilkas’ participa en la misión ‘Centinela Oriental’, centrada en Polonia, lo que ha incrementado la presencia de cazas españoles en Lituania de ocho a diez unidades. Además, se amplió el despliegue de un avión A400M, con capacidad de reabastecimiento en vuelo, que da apoyo a las misiones de los cazas.

Comenzó la operación Centinela oriental

Otras incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN

Durante los últimos meses, las fuerzas españolas han realizado varias misiones de interceptación. En noviembre, dos Eurofighter de la rotación anterior realizaron una salida de reacción rápida (QRA) tras detectarse posibles incursiones de drones hacia territorio polaco.

Los sensores aliados identificaron trazas compatibles con drones cerca de la frontera oriental de Polonia, lo que motivó el despegue inmediato de los cazas del Ala 11 y del A400M. Las aeronaves estuvieron en patrulla durante unas tres horas, hasta que no se apreció más la amenaza, y regresaron a Šiauliai. El A400M permitió extender la misión sin perder cobertura. “La realización de esta misión pone de relieve la preparación, la disposición y la capacidad de reacción de los medios españoles transferidos a la OTAN para garantizar la soberanía territorial en el flanco este de la Alianza”, resaltaba después el jefe del destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire y del Espacio.

Más tarde, el 23 de octubre, el Ministerio de Defensa de Lituania informó de una incursión en su espacio aéreo por parte de aeronaves rusas procedentes de Kaliningrado. La situación llevó a la OTAN a activar una respuesta inmediata, con el despliegue de dos cazas Eurofighter Typhoon españoles en misión de vigilancia aérea.

Según el comunicado del Ejército lituano, los radares detectaron la entrada no autorizada de un caza SU-30 y de un avión cisterna IL-78, que cruzaron la frontera estatal por Kybartai y penetraron unos 700 metros en territorio lituano durante 18 segundos antes de regresar al espacio aéreo de Kaliningrado. El Ministerio de Defensa de Lituania confirmó que las fuerzas de la OTAN reaccionaron con rapidez y que los cazas españoles desplegados acudieron al lugar del incidente y patrullaron la zona.

El 18 de septiembre, cazas españoles de ‘Vilkas’ interceptaron ocho aeronaves rusas en varias patrullas de dos cazas Flanker que volaban hacia Kaliningrado sin activar sus transpondedores y sin contacto alguno con los servicios de control de tránsito aéreo. El 20 de septiembre, tuvieron lugar dos activaciones: una primera en la que se interceptaron dos Sukhoi Su-30 rusos y una segunda en que las aeronaves objetivo abandonaron el espacio aéreo antes de completarse la intercepción. El 26 de ese mismo mes, cuatro aviones de combate - dos españoles y dos rumanos - desplegaron en Rumanía en respuesta a la incursión de un dron ruso en el espacio aéreo del país, donde permaneció durante tres minutos antes de abandonar el área.

