La nieve afecta a un total de 84 carreteras en España, una en la red principal

Las autoridades advierten sobre fuertes complicaciones en la circulación por diversos puntos del país, con cortes, zonas de acceso restringido y necesidad de cadenas, especialmente en tramos afectados por hielo y acumulaciones en regiones del norte y centro

En Castilla y León, según consignó Europa Press con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las condiciones meteorológicas han provocado el cierre de cinco tramos viales concretos: dos de la DSA-191 en Candelario y de la SA-203 en El Cabaco, ubicados en Salamanca, y dos tramos de la ZA-103 en San Martín de Castañeda, dentro de la provincia de Zamora. A raíz de las acumulaciones de hielo y nieve, se ha establecido también la obligatoriedad del uso de cadenas en siete trayectos distribuidos por las provincias de Salamanca, Burgos y León. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en todos estos puntos e informarse antes de emprender cualquier desplazamiento.

El temporal que afecta a amplias zonas de España este lunes ha complicado el tránsito en un total de 84 carreteras en todo el país, de acuerdo con la información proporcionada a Europa Press por la DGT. Del total, una vía pertenece a la red principal; se trata de la A-1, en el tramo comprendido entre Somosierra (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia), donde el tránsito se mantiene abierto, pero bajo estrictas medidas de precaución debido a las condiciones adversas.

Las otras 83 corresponden a carreteras secundarias, con especial impacto en las comunidades de Aragón, Castilla y León y Asturias. La DGT reportó que, aunque todas estas vías se mantienen en servicio, es obligatorio circular con suma cautela. En su último boletín, la Dirección General de Tráfico insistió a los conductores sobre la importancia de consultar el estado actual de las carreteras y de equipar sus vehículos con cadenas o neumáticos de invierno antes de emprender la marcha, medidas imprescindibles ante la persistencia del fenómeno meteorológico.

En el caso particular de Salamanca, la presencia de nieve e hielo llevó al corte total de la DSA-191 en el término de Candelario, así como la SA-203 en la localidad de El Cabaco. En Zamora, los cierres afectan a la ZA-103 en dos sectores de San Martín de Castañeda. Los puntos donde es imperioso el uso de cadenas también fueron detallados por la DGT y recogidos por Europa Press: la SA-201 en La Alberca (Salamanca), la BU-571 en Rio de la Sia (Burgos), y diversas carreteras en León como la LE-142 en Fondebadón, LE-333 en Maraña, LE-331 en Puebla de Lillo, LE-321 en Redipuertas, LE-234 en Siero de la Reina, LE-233 en Besado y LE-126 en La Baña.

El medio Europa Press advirtió que la peor parte del temporal se concentra sobre todo en comarcas de montaña y zonas transitadas por vehículos pesados, donde la combinación de temperaturas bajo cero y nevadas mantiene el riesgo de deslizamientos y accidentes. Las limitaciones temporales buscan evitar incidentes y facilitar la labor de las máquinas quitanieves desplazadas por las autoridades locales y regionales.

Mientras persistan estas condiciones, la recomendación extendida a todos los conductores es planificar con antelación cualquier trayecto, priorizar los desplazamientos esenciales y atender los avisos actualizados de la DGT. La situación, de momento, mantiene la alerta activa en varias provincias del norte y centro del país, donde se prevé que el frío y la nieve continúen afectando tanto a la circulación como a la seguridad vial.

