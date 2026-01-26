La nieve afecta a un total de 84 carreteras en España, una en la red principal

En Castilla y León, según consignó Europa Press con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las condiciones meteorológicas han provocado el cierre de cinco tramos viales concretos: dos de la DSA-191 en Candelario y de la SA-203 en El Cabaco, ubicados en Salamanca, y dos tramos de la ZA-103 en San Martín de Castañeda, dentro de la provincia de Zamora. A raíz de las acumulaciones de hielo y nieve, se ha establecido también la obligatoriedad del uso de cadenas en siete trayectos distribuidos por las provincias de Salamanca, Burgos y León. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en todos estos puntos e informarse antes de emprender cualquier desplazamiento.

El temporal que afecta a amplias zonas de España este lunes ha complicado el tránsito en un total de 84 carreteras en todo el país, de acuerdo con la información proporcionada a Europa Press por la DGT. Del total, una vía pertenece a la red principal; se trata de la A-1, en el tramo comprendido entre Somosierra (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia), donde el tránsito se mantiene abierto, pero bajo estrictas medidas de precaución debido a las condiciones adversas.

Las otras 83 corresponden a carreteras secundarias, con especial impacto en las comunidades de Aragón, Castilla y León y Asturias. La DGT reportó que, aunque todas estas vías se mantienen en servicio, es obligatorio circular con suma cautela. En su último boletín, la Dirección General de Tráfico insistió a los conductores sobre la importancia de consultar el estado actual de las carreteras y de equipar sus vehículos con cadenas o neumáticos de invierno antes de emprender la marcha, medidas imprescindibles ante la persistencia del fenómeno meteorológico.

En el caso particular de Salamanca, la presencia de nieve e hielo llevó al corte total de la DSA-191 en el término de Candelario, así como la SA-203 en la localidad de El Cabaco. En Zamora, los cierres afectan a la ZA-103 en dos sectores de San Martín de Castañeda. Los puntos donde es imperioso el uso de cadenas también fueron detallados por la DGT y recogidos por Europa Press: la SA-201 en La Alberca (Salamanca), la BU-571 en Rio de la Sia (Burgos), y diversas carreteras en León como la LE-142 en Fondebadón, LE-333 en Maraña, LE-331 en Puebla de Lillo, LE-321 en Redipuertas, LE-234 en Siero de la Reina, LE-233 en Besado y LE-126 en La Baña.

El medio Europa Press advirtió que la peor parte del temporal se concentra sobre todo en comarcas de montaña y zonas transitadas por vehículos pesados, donde la combinación de temperaturas bajo cero y nevadas mantiene el riesgo de deslizamientos y accidentes. Las limitaciones temporales buscan evitar incidentes y facilitar la labor de las máquinas quitanieves desplazadas por las autoridades locales y regionales.

Mientras persistan estas condiciones, la recomendación extendida a todos los conductores es planificar con antelación cualquier trayecto, priorizar los desplazamientos esenciales y atender los avisos actualizados de la DGT. La situación, de momento, mantiene la alerta activa en varias provincias del norte y centro del país, donde se prevé que el frío y la nieve continúen afectando tanto a la circulación como a la seguridad vial.