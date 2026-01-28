El temporal provoca daños en la recién reformada residencia de mayores de Alcorcón: “Es una situación vergonzosa”

Daños en la residencia de Alcorcón tras una semana de lluvias en la Comunidad de Madrid. (7921 Verdad y Justicia)

La asociación 7291 Verdad y Justicia ha denunciado la “vergonzosa” situación que se vive en la residencia de mayores de Alcorcón. El municipio del sur de Madrid se ha visto afectado por las lluvias que han caído sobre la Comunidad de Madrid en los últimos días. El temporal ha provocado goteras y derrumbes parciales en el falso techo de alguna de las estancias del centro, lo que ha dejado inhabilitadas algunas de las habitaciones.

La situación se da después de una reciente reforma del centro, realizada con cargo a fondos sociales europeos. Los daños han obligado a trasladar del centro a cinco de los residentes, ante la falta de disponibilidad de habitaciones en buenas condiciones. La portavoz de la asociación María Jesús Valero ha calificado de “indignante” la situación “que están sufriendo los residentes y las trabajadoras” de la residencia.

La portavoz ha expresado su preocupación por el estado de los trasladados. “Para las personas que son dependientes o que sufren algún problema cognitivo, estos traslados pueden ser difíciles, porque se encuentran con una habitación y una situación diferentes. Supone un agravio para ellos”, ha explicado Valero a Infobae.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han informado de la reubicación de cinco de los mayores que viven en la residencia pública de Alcorcón, gestionada al 100% por la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional ha explicado que, pese a las reformas realizadas en el centro, la impermeabilización del tejado “no ha quedado correctamente sellada” y exigirá a la empresa constructora que repare el error de manera inmediata.

Verdad y Justicia denuncia “numerosas deficiencias”

Imagen de archivo: Fachada de la Residencia de Mayores Alcorcón, a 6 de abril de 2020. (Eduardo Parra / Europa Press)

Para la organización, es una muestra más de las “numerosas deficiencias de atención y asistencia que se están denunciando en diferentes residencias de la región”. “Me parece indigno, teniendo trabajadoras que sufren a diario lo que están sufriendo. Tienen como poco a 14-15 residentes cada una a su cargo, que son grandes dependientes”, denuncia Valero.

No es la primera vez que se denuncia la falta de personal en este centro. En enero de 2025, una trabajadora hablaba de la situación “insostenible” que soportaban ella y sus compañeras. Entonces, esta TCAE expresó que, de forma asidua, tan solo había 2 trabajadoras de su categoría disponibles para atender a 38 residentes.

Es una deficiencia que la Comunidad de Madrid niega. En declaraciones a Europa Press, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha afirmado que en la residencia de Alcorcón trabajan actualmente 23 TCAE en el turno de mañana para atender a 195 personas mayores.

Desde Verdad y Justicia lamentan que se den estas situaciones “cuando hay dinero” para invertir en la adecuación de las residencias. Así han recordado el traspaso de más de 61 millones de euros del presupuesto de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), de la que dependen las residencias públicas, a financiar la actividad de centros privados pertenecientes al grupo Quirón. Esta transferencia de fondos fue revelada por el último informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y ha sido duramente criticada por sindicatos y asociaciones.