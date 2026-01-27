Una explosión en un edificio en Madrid derrumba el tabique que sustenta dos viviendas: al menos un herido grave

Una explosión de gas propano en una vivienda de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, ha dejado al menos un herido grave y graves daños estructurales en el edificio afectado. El incidente tuvo lugar este martes alrededor de las 14.20 en el número 12 de la calle Santiago, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar para asegurar la zona y revisar la estructura del edificio, un bloque de cuatro alturas. El oficial de Bomberos Víctor Manuel Fernández explicó que la explosión causó el derrumbe de la tabiquería interior de la vivienda situada en la primera planta, lo que generó importantes daños materiales y obligó a evaluar la estabilidad del inmueble.

El SUMMA112 atendió a un hombre de 46 años que presentaba quemaduras en el 40% del cuerpo. La víctima fue trasladada en estado grave e intubada al Hospital de Getafe. Las autoridades continúan analizando las causas del suceso y no descartan nuevas revisiones en el edificio afectado para garantizar la seguridad de los vecinos.

*Noticia en ampliación