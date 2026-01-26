España

Cómo se hace una broncoscopia

Esta prueba se lleva a cabo para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades de las vías respiratorias

Guardar
Doctor observa una imagen rayos
Doctor observa una imagen rayos X de unos pulmones (Shutterstock)

Para el diagnóstico de algunas enfermedades de las vías respiratorias es necesario, en ocasiones, realizar una broncoscopia. Esta prueba, que también puede servir a su vez de tratamiento, es una técnica segura y habitual que permite al equipo médico observar directamente el interior de los bronquios y los pulmones.

El procedimiento se realiza mediante un instrumento llamado broncoscopio, un tubo largo y delgado que cuenta con una luz y una cámara en su extremo. Este aparato puede ser flexible (el más utilizado) o rígido, dependiendo del objetivo de la exploración. El broncoscopio se introduce por la nariz o la boca del paciente y avanza suavemente hasta los pulmones, transmitiendo imágenes en tiempo real a un monitor.

Antes de la prueba, el paciente recibe instrucciones claras. Generalmente se solicita ayuno de entre seis y ocho horas, ya que la broncoscopia suele realizarse con sedación. Tal como explican los profesionales de la salud de MedlinePlus, también es importante informar al médico sobre alergias, problemas de coagulación o si se están tomando medicamentos anticoagulantes, que podrían requerir ajustes previos.

Así se hace una broncoscopia

El día del examen, el paciente se coloca en una camilla y se le administra un sedante por vía intravenosa para favorecer la relajación. Además, se aplica un anestésico local en la garganta para reducir las molestias y el reflejo de la tos. En la mayoría de los casos, el paciente permanece despierto pero somnoliento, aunque sin sentir dolor.

Una vez iniciado el procedimiento, el especialista introduce el broncoscopio con cuidado. Durante la exploración, puede observar inflamaciones, infecciones, obstrucciones, tumores o sangrados. Según cuentan los profesionales de Quirónsalud, la broncoscopia no solo tiene fines diagnósticos, sino que también permite realizar procedimientos terapéuticos, como extraer cuerpos extraños, aspirar secreciones o detener hemorragias.

En muchos casos, el médico aprovecha la prueba para tomar muestras de tejido o de secreciones, conocidas como biopsias o lavados bronquiales. Estas muestras se envían al laboratorio para su análisis, lo que resulta clave en el diagnóstico de enfermedades como infecciones pulmonares, cáncer de pulmón o enfermedades inflamatorias.

La duración de la broncoscopia suele oscilar entre 30 y 60 minutos, aunque el tiempo total en el centro sanitario es mayor debido a la preparación y la recuperación posterior. Tras la prueba, el paciente permanece en observación hasta que desaparecen los efectos de la sedación. Es habitual experimentar irritación de garganta, tos leve o sensación de ronquera, síntomas que suelen desaparecer en pocas horas.

MedlinePlus destaca que, aunque es una técnica segura, la broncoscopia puede conllevar riesgos poco frecuentes, como infecciones, sangrado o disminución del nivel de oxígeno. Por ello, se realiza siempre en un entorno hospitalario y bajo supervisión médica especializada.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

En qué casos se recomienda una broncoscopia

La broncoscopia está indicada cuando el médico necesita obtener información directa y precisa sobre el estado de las vías respiratorias y los pulmones. Una de las más frecuentes es la tos persistente que no mejora con el tratamiento habitual, ya que puede ser un signo de patología subyacente. También se recomienda cuando aparecen anomalías en una radiografía de tórax, como sombras o lesiones que requieren un estudio más detallado. Asimismo, la broncoscopia permite determinar la naturaleza de infecciones pulmonares, como la tuberculosis o la neumonía, mediante la toma de muestras.

La broncoscopia también es útil para tomar muestras de mucosidad o tejido, controlar y eliminar sangrados, corregir estenosis de las vías respiratorias y tratar situaciones como el neumotórax. En pacientes con cáncer de pulmón, permite además evaluar los ganglios linfáticos del tórax, lo que resulta esencial para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad.

Temas Relacionados

CáncerPulmónCáncer de pulmónEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaPulmonesEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El oro marca un nuevo récord y supera por primera vez los 5.100 dólares la onza

La escalada se produce en un contexto de inestabilidad global, presión política en EEUU y compras masivas de bancos centrales

El oro marca un nuevo

Avance de la promesa del 26 al 30 de enero: una boda contra las cuerdas y secretos que salen a la luz

Esta semana, la serie de RTVE entra en un punto de inflexión marcado por giros inesperados, alianzas frágiles y una revelación final que puede cambiarlo todo

Avance de la promesa del

Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

El hostelero asegura que el bienestar de los trabajadores mejora la competitividad y el rendimiento económico

Ricardo Gil, empresario: “Defender al

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

La sentencia destaca que la conducta del trabajador encaja de forma clara en los supuestos de falta muy grave previstos tanto en el convenio colectivo de la empresa como en el Estatuto de los Trabajadores

Despiden a un trabajador de

Tras el impacto de la borrasca Ingrid, llega Joseph con lluvias abundantes y vientos intensos

La Aemet mantiene alertas en catorce comunidades por riesgo de lluvias intensas, nieve, viento, oleaje y posibles aludes

Tras el impacto de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a un trabajador de

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

Jorge Pueyo, candidato de CHA en Aragón para el 8-F: “Era necesario que pudiéramos unirnos las izquierdas, pero nos encontramos vetos y directrices desde Madrid”

Quinto intento para que el firmante de los ‘protocolos de la vergüenza’ declare como imputado en sede judicial tras estar más de un mes desaparecido

ECONOMÍA

Ricardo Gil, empresario: “Defender al

Ricardo Gil, empresario: “Defender al empleado te convierte en un empresario extremadamente inteligente”

Cuál es el precio de la gasolina este 26 de enero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos euros me dan por un dólar este 26 de enero

Trabajo encara la negociación final de la subida del SMI para 2026 con la patronal aún en duda

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”