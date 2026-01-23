Junts abre la puerta a apoyar la quita de deuda si se tramita en solitario y “no se mezcla con otras cosas”

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts. (Glòria Sánchez - Europa Press)

Antoni Castellà, vicepresidente de Junts, ha afirmado que la formación política votaría a favor de la condonación parcial de deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si la propuesta se lleva al congreso como iniciativa aislada y “no se mezclan otras cosas que interesan” al Gobierno. El segundo del partido catalán ha asegurado en declaraciones a SER Catalunya que el ejecutivo de Pedro Sánchez puede contar con su apoyo para una ley “exclusivamente para el FLA”, aunque mantiene su rechazo al pacto de financiación alcanzado entre PSOE y ERC.

El proyecto de ley para condonar la deuda, fruto también del acuerdo entre socialistas y republicanos, fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de diciembre. La medida contempla la quita de hasta 83.252 millones de euros en deuda al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común, que podrán decidir si solicitar o no su aplicación una vez superados los trámites parlamentarios. Del monto total, 17.104 millones se corresponden con el importe que Cataluña podría reducir de su deuda con el fondo.

Con estas declaraciones, los de Puigdemont evidencias el comienzo de un cambio de posiciones que ya se había hecho aparente la pasada semana cuando la presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mónica Sales, adelantaba que su partido planteaba apoyar con condiciones el proyecto de ley. Los catalanes se habían mostrado críticos con el pacto de financiación en su connjunto desde que su firma se hizo pública, criticando, entre otros aspectos, que la quita de deuda parcial del 22% no soluciona los problemas de financiación en Cataluña y abogando por una condonación del 100% de la deuda, unos 73.000 millones.

