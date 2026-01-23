El Xokas habla en ‘El Hormiguero’ del impacto que ha tenido la fama en su vida: “He estado muy mal mentalmente”

El Xokas y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El Hormiguero ha recibido en plató, la noche de este jueves, 22 de enero, a uno de los creadores de contenido más influyentes del panorama digital: El Xokas. El conocido streamer se ha sentado en el plató de Antena 3 para repasar ante los espectadores cómo ha evolucionado su trayectoria profesional en los últimos años y, especialmente, cómo afronta el reto de liderar una comunidad formada por millones de seguidores que siguen con atención cada uno de sus movimientos dentro y fuera de las plataformas digitales.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Joaquín Domínguez Portela, su nombre completo, ha reflexionado sobre el impacto de su figura pública y el peso de la responsabilidad que conlleva contar con una audiencia tan numerosa. No en vano, su presencia en redes sociales y plataformas de streaming lo ha convertido en una de las voces más escuchadas del ecosistema digital actual, tanto a nivel nacional como internacional. Su visita al programa ha servido para desvelar algunas de las claves que explican su éxito y su consolidación como referente dentro del mundo del entretenimiento online.

El Xokas en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El streamer también ha compartido algunos detalles sobre la intensidad de su rutina laboral actual, marcada por largas jornadas frente a la pantalla. En este sentido, ha reconocido que suele realizar “directos de 10, 12 horas”: “Voy al baño 3 veces, cada 4 horas. Voy al baño, pido un minutito de intimidad, me muteo el micro”, ha explicado con humor, admitiendo además que en alguna ocasión se le ha olvidado silenciar el micrófono durante esos momentos.

“La gente pensaba que me habían raptado”

Uno de los momentos más reflexivos de la entrevista ha llegado cuando el streamer ha hablado sobre Internet como un arma de doble filo. “El poder desde cualquier lugar del mundo decir barbaridades es peligroso, a nivel mental y a nivel general. Que haya libertad es positivo; acusar a la gente de absolutas barbaries y delitos, es peligroso. En Internet puedes ver programas de televisión, puedes buscar en Google y en ChatGPT información, realmente estar conectado con todo el mundo es maravilloso, pero claro, la parte negativa… Toda la gente que comete delitos en Internet, toda la gente que desde el anonimato hace barbaridades… Tiene una parte muy peligrosa, pero que no se puede controlar”, ha reflexionado ante la atenta mirada del público.

El Xokas también ha confesado que su carrera no ha estado exenta de momentos complicados a nivel personal. “He estado muy mal mentalmente por todo el tema de Internet, y realmente creo que ahora estoy mucho mejor, y creo que necesitas experiencia. Hace tiempo Antonio Banderas dijo una frase que citaba a El Quijote: ‘Como no estás aventurado en las cosas de la vida, cualquier problema te parece imposible. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades’. Ese es el resumen de la vida”, ha zanjado, provocando un sonoro aplauso tanto del presentador como del público presente en el plató.

La entrevista también ha dejado espacio para la anécdota y el humor. Pablo Motos ha recordado una situación surrealista vivida durante la pandemia de Covid-19, hace cinco años, cuando El Xokas se encontraba realizando un directo desde su casa y pidió comida a domicilio. El problema surgió cuando el repartidor no pudo acceder al interior de la vivienda, lo que obligó al streamer a abandonar momentáneamente el directo para atenderlo. “Cerré la puerta e, inmediatamente, pensé ‘soy idiota’”, ha relatado entre risas, explicando que había dejado las llaves dentro de casa. “Le pedí el teléfono para llamar porque había dejado el mío dentro”, ha añadido, provocando la carcajada general. Según ha contado, durante ese tiempo “la gente pensaba que me habían raptado”, ya que sus seguidores solo veían la silla vacía, generando una gran expectación ante aquel insólito momento.