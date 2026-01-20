España

La Policía Nacional detiene al presunto colaborador de González Amador por corrupción en las gestiones de Quirón: un empresario de Arahal (Sevilla)

El detenido debe declarar mañana en San Fernando de Henares ante los delitos por los que se le acusa

Guardar
Detenido en Arahal (Sevilla) un
Detenido en Arahal (Sevilla) un empresario como presunto colaborador de González Amador (Montaje Infobae)

La Policía Nacional ha detenido en Arahal (Sevilla) a D.H.L., empresario investigado como presunto colaborador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por su supuesta relación en los negocios de Quirón Prevención SL. El arresto ha tenido lugar este mediodía en la gestoría propiedad del empresario, ubicada en la Avenida de Lepanto de la localidad sevillana, según han confirmado las fuentes de la investigación a El Pespunte.

La orden de detención fue emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reclama la declaración de D.H.L. para mañana en San Fernando de Henares (Madrid). Los agentes de la Brigada de Policía Judicial, vestidos de paisano, han acudido directamente al despacho del empresario, quien ya tenía conocimiento de la exigencia judicial.

Un hospital de Quirón Salud
Un hospital de Quirón Salud (Europa Press)

Recordemos que el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid dictó el pasado 27 de junio un auto en el que encomendaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esclarecer si los fondos de varias actividades presuntamente delictivas “se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”. Desde entonces, las pesquisas se centran en el incremento de ingresos de la consultoría, Maxwell Cremona, en 2020 y 2021, propiedad de González Amador; así como la facturación de Quirón Prevención SL en 2020, que se sitúa cerca de los 1,9 millones de euros.

“Hice tres facturas por unos 40.000 euros”

Poco después de que se hiciera público el caso de González Amador, el detenido dio unas declaraciones para El Pespunte en las que aseguraba que las empresas que administra emitieron las facturas consecuentes por los servicios realizados y contaba con pruebas para acreditarlo. No obstante, la Fiscalía de Madrid sostiene que dichas empresas nunca ejecutaron los trabajos que declaraba González Amador y que las facturas que justifican estas operaciones tendrían carácter ficticio.

Asimismo, según las explicaciones que dio D.H.L., en 2021 solo presentó tres facturas: “Hice tres facturas por unos 40.000 euros, cuyo IVA fue de unos 8.000. Esto no es una trama de millones de euros”, expresaba el sevillano. Aun así, el empresario insiste en que maneja los documentos para probar el trabajo ejecutado por los pagos.

Alberto González Amador: "O me voy de España o me suicido".

El arresto de D.H.L. se ha producido en la localidad de Arahal, donde reside y desarrolla su actividad profesional. Inmediatamente después, las autoridades lo han trasladado a Madrid para cumplir con la orden de ingreso en prisión y comparecer mañana miércoles ante la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Alberto González AmadorSevilla EspañaAndalucíaQuirónIsabel Díaz AyusoAudiencia NacionalPolicía NacionalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El fenómeno ’28 días después’ resiste entre las producciones más populares en Google España hoy

La saga se ha consolidado como un referente del terror moderno

El fenómeno ’28 días después’

La Justicia prorroga seis meses la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por supuesto maltrato infantil a su hija Alma

Tras las lesiones de la pequeña que la llevaron a ser hospitalizada hace un año, se mantendrá la incertidumbre de los padres

La Justicia prorroga seis meses

Lasaña de merluza y gambas: una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados

Es un plato fácil con el que triunfarás este invierno

Lasaña de merluza y gambas:

El ranking de lo más visto en Disney+ España para disfrutar acompañado

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

El ranking de lo más

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Por el momento, Bruselas aporta criterios para identificar compañías peligrosas, pero cuando se reforme la Ley de Ciberseguridad se creará una ‘lista negra’ de proveedores extracomunitarios

La UE quiere vetar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un boliviano que vive en

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: el número de víctimas mortales asciende a 42

Adif reduce a 160 km/h la velocidad en varios tramos de la línea de tren Madrid-Barcelona por el estado de la vía y de los túneles

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

ECONOMÍA

La UE quiere vetar a

La UE quiere vetar a Huawei y ZTE de las redes de telecomunicaciones europeas por “riesgos a la democracia y la economía”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados hoy, 20 de enero del 2026

Precio de la luz en España este miércoles 21 de enero del 2026

Iberia amplía su aforo en un 57% para los vuelos con destino Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz: los precios se fijan hasta los 99 euros en clase turista

Diego Moreno, corredor de seguros: “Ya tenemos la primera estafa de la baliza v16 relacionada con los seguros”

DEPORTES

Real Madrid - Mónaco, en

Real Madrid - Mónaco, en directo: el partido de Champions en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri