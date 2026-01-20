La Policía Nacional detiene al presunto colaborador de González Amador por corrupción en las gestiones de Quirón: un empresario de Arahal (Sevilla)

Detenido en Arahal (Sevilla) un empresario como presunto colaborador de González Amador (Montaje Infobae)

La Policía Nacional ha detenido en Arahal (Sevilla) a D.H.L., empresario investigado como presunto colaborador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, por su supuesta relación en los negocios de Quirón Prevención SL. El arresto ha tenido lugar este mediodía en la gestoría propiedad del empresario, ubicada en la Avenida de Lepanto de la localidad sevillana, según han confirmado las fuentes de la investigación a El Pespunte.

La orden de detención fue emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reclama la declaración de D.H.L. para mañana en San Fernando de Henares (Madrid). Los agentes de la Brigada de Policía Judicial, vestidos de paisano, han acudido directamente al despacho del empresario, quien ya tenía conocimiento de la exigencia judicial.

Un hospital de Quirón Salud (Europa Press)

Recordemos que el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid dictó el pasado 27 de junio un auto en el que encomendaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esclarecer si los fondos de varias actividades presuntamente delictivas “se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”. Desde entonces, las pesquisas se centran en el incremento de ingresos de la consultoría, Maxwell Cremona, en 2020 y 2021, propiedad de González Amador; así como la facturación de Quirón Prevención SL en 2020, que se sitúa cerca de los 1,9 millones de euros.

“Hice tres facturas por unos 40.000 euros”

Poco después de que se hiciera público el caso de González Amador, el detenido dio unas declaraciones para El Pespunte en las que aseguraba que las empresas que administra emitieron las facturas consecuentes por los servicios realizados y contaba con pruebas para acreditarlo. No obstante, la Fiscalía de Madrid sostiene que dichas empresas nunca ejecutaron los trabajos que declaraba González Amador y que las facturas que justifican estas operaciones tendrían carácter ficticio.

Asimismo, según las explicaciones que dio D.H.L., en 2021 solo presentó tres facturas: “Hice tres facturas por unos 40.000 euros, cuyo IVA fue de unos 8.000. Esto no es una trama de millones de euros”, expresaba el sevillano. Aun así, el empresario insiste en que maneja los documentos para probar el trabajo ejecutado por los pagos.

Alberto González Amador: "O me voy de España o me suicido".

El arresto de D.H.L. se ha producido en la localidad de Arahal, donde reside y desarrolla su actividad profesional. Inmediatamente después, las autoridades lo han trasladado a Madrid para cumplir con la orden de ingreso en prisión y comparecer mañana miércoles ante la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares.

*Noticia en ampliación