Recta final del MIR: los seis consejos para afrontar el examen de la academia preparatoria más antigua de España

Este sábado 24 de enero se celebran los exámenes de acceso a la residencia de medicina. La prueba, conocida como MIR, es el último escalón que deberán pasar los más de 16.700 admitidos antes de empezar su carrera como especialistas en uno de los centros sanitarios del país.

El ejercicio, complejo y exigente, determinará los próximos cuatro o cinco años de los jóvenes médicos, que se formarán en una de las cerca de 50 especialidades ofertadas. Para afrontar el examen con seguridad y evitar bloqueos y errores tontos, la academia MIR Asturias, primer centro creado en España para la preparación de la prueba, ha publicado sus seis consejos clave de cara al próximo sábado.

“La gestión del tiempo, la seguridad personal y el control emocional pueden resultar tan determinantes como el conocimiento acumulado”, ha valorado la directora académica de la escuela, María Bergia. Sus recomendaciones pasan por un buen descanso, repetición de simulacros y, sobre todo, la confianza en el trabajo realizado.

Respeta el descanso diario

Con tan poco tiempo restante para preparar el examen, es común que algunos aspirantes decidan comprometer sus horas de sueño por dedicarle más al estudio. Desde MIR Asturias insisten en que, pese a ser “una de las decisiones más habituales”, es “de las menos eficaces” para realizar una buena prueba.

“La falta de sueño afecta directamente a la concentración, a la memoria y a la capacidad de razonamiento clínico”, advierten en su comunicado. Por ello, recomiendan mantener horarios de descanso estables, que favorecerán un mejor rendimiento cognitivo y ayudarán a llegar al MIR con mayor claridad mental.

Apártate de las redes sociales

En los días previos al examen, los nervios y el estrés pueden jugar a los aspirantes una mala pasada y provocar un bloqueo ante las preguntas. “Las conversaciones reiteradas sobre el examen o la exposición a mensajes negativos en redes sociales y foros incrementan la ansiedad y erosionan la confianza”, aseguran desde MIR Asturias.

La academia aconseja “reducir de forma consciente este tipo de estímulos”. Centrarse en el proceso personal de cada uno, sin comparaciones constantes, ayudará a preservar la estabilidad emocional y la capacidad de concentración.

No cambies la rutina

MIR Asturias aconseja preservar los hábitos conocidos y evitar cambios bruscos en alimentación, consumo de cafeína o rutinas diarias. Alterar estos aspectos puede influir negativamente en el equilibrio físico y mental del aspirante. “Mantener los hábitos que han funcionado durante la preparación aportará estabilidad y reducirá el riesgo de molestias físicas o bajadas de rendimiento inesperadas”, aconsejan.

Confía en tu trabajo y evita exigirte de más

Cuanto más cerca está la fecha del examen, menos parece que se ha aprendido y memorizado. Pero los aspirantes deben tener algo claro, según los especialistas de la academia: la última semana no define meses de trabajo.

La entidad recomienda a los alumnos que confíen la preparación que han llevado hasta el momento y eviten esfuerzos extremos de última hora, ya que “la seguridad y la claridad mental pesan tanto como el conocimiento adquirido”.

Prepararse más allá de lo académico

La planificación logística del día del examen no se encuentra solo en los apuntes. Anticipar detalles como la ubicación de la sede, la ruta para llegar, la documentación y el material necesario puede evitar tensiones adicionales. La organización de estos permite que la energía mental se concentre en la prueba y no en otras cuestiones.

Utiliza los simulacros de forma estratégica

Un método de estudio común entre los aspirantes del MIR es repetir exámenes modelo o preguntas realizadas en años anteriores para acostumbrarse a la forma de la prueba. Pero esta estrategia será más útil si, además, se replican condiciones similares al examen.

Para ello, se puede establecer un tiempo límite, sin acceso a fuentes de consulta, que permita sentar unas bases útiles a la hora de enfrentarse a la prueba real.