Pau Gasol se convierte en padre de su tercer hijo en común con Catherine McDonnell: su emotivo mensaje y el nombre elegido

Pau Gasol y su esposa, Catherine McDonnell, en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

Pau Gasol, referente del baloncesto dentro y fuera de España, y su pareja, Catherine McDonnell se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su boda tras formar una familia numerosa con la llegada de su tercer hijo en común. Pese a que acostumbran a mantener todo lo relacionado con su vida personal en el seno de su intimidad, la pareja, que empezó su historia de amor allá por 2015, ha compartido unas emotivas imágenes del bebé a través de sus cuentas de Instagram.

"Agradecida de tener 10 deditos más para amar. ¡Te queremos, hermanita! ¡Te queremos!“, ha posteado Catherine McDonnell junto a una fotografía en la que se pueden ver las manos y los pies de la pequeña. Además, no han dudado en revelar el nombre que han elegido para ella: Olivia. El matrimonio, que tiene su residencia en Estados Unidos, ya son padres de Elisabeth Gianna (Ellie), que nació en septiembre de 2020, y Max, quien llegó al mundo en diciembre de 2022.

Pau Gasol y Catherine McDonnell presumen la llegada de su hija en redes sociales (Instagram / @catgasol, @paugasol)

Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, lo cierto es que todo apunta a que los dos dieron la bienvenida a su hija con la llegada del 2026. El nombre Olivia proviene del Latín oliva, que significa fruto del olivo. A su vez, el olivo ha sido símbolo de paz, sabiduría y gloria desde la antigüedad, por lo que, también se define como “la pacífica” o “la que trae paz”.

Un gran hermetismo desde 2024

A juzgar por sus publicaciones en Instagram, la pareja llevaba tiempo queriendo formar una familia numerosa. Y es que el 28 de julio de 2024, Pau y Catherine publicaron una imagen junto a sus dos hijos, quienes lucían camisetas en las que se podía leer ‘Big Brother’ y ‘Big Sister’. Además, acompañaron la instantánea con un emotivo mensaje en inglés que, traducido al español, decía: “¡Hemos fichado a un nuevo Rookie! Los Gasol seremos 5 y llegará en la temporada de otoño 2024″.

Desde entonces, no se había conocido nada más acerca de la paternidad del deportista. Hasta la madrugada de este 17 de enero, cuando han compartido la buena nueva con sus seguidores. Además, Catherine McDonnell ha cambiado su biografía en la cuenta de Instagram para incluir el nombre de su pequeña, a quien ha apodado cariñosamente como Livvy: "ellie + max + livvy’s mama“. De esta manera, no cabe duda que la pareja atraviesa uno de los momentos más felices de su vida con la llegada de Olivia.

Pau Gasol junto a su pareja, Catherine McDonnell, en una imagen de redes sociales (Instagram / @catgasol)

Su historia de amor

La primera vez que el camino de Pau Gasol se cruzó con el de Catherine McDonnell fue en 2015, cuando ella era una emprendedora graduada cum laude en comunicación y negocios por la Universidad de Southern California. Su carrera profesional le había permitido transitar por prestigiosas empresas como Showtime Networks, ABC News y Foz News. De hecho, se dice que, posiblemente, ambos se conocieron cuando ella trabajaba como reportera deportiva.

Desde entonces, los dos iniciaron una discreta historia de amor que estuvo marcada por la distancia. Y es que él vivía en Nueva York y ella en Chicago. Sin embargo, los kilómetros que le separaban no impidió que su amor se consolidase. En 2016, los dos hicieron pública su relación tras compartir en redes sociales el amor que ambos se procesan. Tres años más tarde, los dos unieron sus vidas en matrimonio en una íntima boda celebrada en San Francisco y, además, celebraron una segunda ceremonia en Ampurdán.