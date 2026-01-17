España

Pau Gasol se convierte en padre de su tercer hijo en común con Catherine McDonnell: su emotivo mensaje y el nombre elegido

El deportista y su pareja han compartido la buena nueva a través de unas emotivas imágenes posteadas en sus cuentas de Instagram

Guardar
Pau Gasol y su esposa,
Pau Gasol y su esposa, Catherine McDonnell, en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

Pau Gasol, referente del baloncesto dentro y fuera de España, y su pareja, Catherine McDonnell se encuentra atravesando uno de los momentos más felices de su boda tras formar una familia numerosa con la llegada de su tercer hijo en común. Pese a que acostumbran a mantener todo lo relacionado con su vida personal en el seno de su intimidad, la pareja, que empezó su historia de amor allá por 2015, ha compartido unas emotivas imágenes del bebé a través de sus cuentas de Instagram.

"Agradecida de tener 10 deditos más para amar. ¡Te queremos, hermanita! ¡Te queremos!“, ha posteado Catherine McDonnell junto a una fotografía en la que se pueden ver las manos y los pies de la pequeña. Además, no han dudado en revelar el nombre que han elegido para ella: Olivia. El matrimonio, que tiene su residencia en Estados Unidos, ya son padres de Elisabeth Gianna (Ellie), que nació en septiembre de 2020, y Max, quien llegó al mundo en diciembre de 2022.

Pau Gasol y Catherine McDonnell
Pau Gasol y Catherine McDonnell presumen la llegada de su hija en redes sociales (Instagram / @catgasol, @paugasol)

Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, lo cierto es que todo apunta a que los dos dieron la bienvenida a su hija con la llegada del 2026. El nombre Olivia proviene del Latín oliva, que significa fruto del olivo. A su vez, el olivo ha sido símbolo de paz, sabiduría y gloria desde la antigüedad, por lo que, también se define como “la pacífica” o “la que trae paz”.

Un gran hermetismo desde 2024

A juzgar por sus publicaciones en Instagram, la pareja llevaba tiempo queriendo formar una familia numerosa. Y es que el 28 de julio de 2024, Pau y Catherine publicaron una imagen junto a sus dos hijos, quienes lucían camisetas en las que se podía leer ‘Big Brother’ y ‘Big Sister’. Además, acompañaron la instantánea con un emotivo mensaje en inglés que, traducido al español, decía: “¡Hemos fichado a un nuevo Rookie! Los Gasol seremos 5 y llegará en la temporada de otoño 2024″.

Desde entonces, no se había conocido nada más acerca de la paternidad del deportista. Hasta la madrugada de este 17 de enero, cuando han compartido la buena nueva con sus seguidores. Además, Catherine McDonnell ha cambiado su biografía en la cuenta de Instagram para incluir el nombre de su pequeña, a quien ha apodado cariñosamente como Livvy: "ellie + max + livvy’s mama“. De esta manera, no cabe duda que la pareja atraviesa uno de los momentos más felices de su vida con la llegada de Olivia.

Pau Gasol junto a su
Pau Gasol junto a su pareja, Catherine McDonnell, en una imagen de redes sociales (Instagram / @catgasol)

Su historia de amor

La primera vez que el camino de Pau Gasol se cruzó con el de Catherine McDonnell fue en 2015, cuando ella era una emprendedora graduada cum laude en comunicación y negocios por la Universidad de Southern California. Su carrera profesional le había permitido transitar por prestigiosas empresas como Showtime Networks, ABC News y Foz News. De hecho, se dice que, posiblemente, ambos se conocieron cuando ella trabajaba como reportera deportiva.

Desde entonces, los dos iniciaron una discreta historia de amor que estuvo marcada por la distancia. Y es que él vivía en Nueva York y ella en Chicago. Sin embargo, los kilómetros que le separaban no impidió que su amor se consolidase. En 2016, los dos hicieron pública su relación tras compartir en redes sociales el amor que ambos se procesan. Tres años más tarde, los dos unieron sus vidas en matrimonio en una íntima boda celebrada en San Francisco y, además, celebraron una segunda ceremonia en Ampurdán.

Temas Relacionados

Pau GasolBaloncestoBaloncesto EspañaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Cuesta de Moyano: uno de los lugares más fotografiados de Madrid es declarada Bien de Interés Cultural

El emblemático mercado de libros recibe el reconocimiento oficial por su centenario

La Cuesta de Moyano: uno

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La empresa engañó a cientos de miles de personas con un esquema piramidal que inflaba artificialmente el valor de la filatelia

Estafados dos veces: la Justicia

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

Al menos una decena de heridos y una veintena de evacuados por el incendio en un piso de Alhendín, Granada

El incendio se produjo alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado, hora a la cual los servicios de Emergencias comenzaron a recibir avisos sobre el fuego y sobre la presencia de varias personas que pedían ayuda desde los balcones de un edificio

Al menos una decena de

El gran susto de María José Campanario tras realizar la prueba de apnea de ‘El Desafío’: “Estoy mareada”

La pareja de Jesulín de Ubrique ha llevado a cabo una de las pruebas más difíciles del programa de retos de Antena 3

El gran susto de María
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estafados dos veces: la Justicia

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing