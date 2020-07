Las fotos de Pau Gasol con las hijas de Kobe Bryant en el día de su cumpleaños que conmueven al mundo

Pau Gasol y Kobe Bryant ganaron dos títulos con los Lakers (UNITED STATES - Tags: SPORT BASKETBALL)

Este lunes 6 de julio Pau Gasol alcanzó los 40 años de edad en los que vivió momentos únicos dentro del básquet, entre ellos, sin dudas, el de haber compartido equipo con Kobe Bryant en los Angeles Lakers de la NBA durante seis temporadas y haber ganado dos anillos consecutivos en 2009 y 2010 junto a él.

Aquella sociedad que armaron el español y el estadounidense se volvió tan fuerte que, a pesar de la trágica muerte de Black Mamba, el ex jugador del Barcelona (de la liga ACB) continúa manteniendo una gran relación con su esposa Vanessa Bryant, así como también con sus hijas Natalia, Bianka Bella y Capri.

En ese contexto, con motivo de su aniversario de vida, Vanessa compartió varias imágenes de “Pow” junto a ellas con emotivos mensajes en las redes sociales que conmocionaron a los fanáticos.

“Feliz 40 cumpleaños tío Pau. Las chicas Bryant te quieren. Sé que Kobe hubiese dicho ‘Feliz 40 cumpleaños, Pablo. Te quiero hermano’”, fue el texto que acompañó a las fotos íntimas que se sacó el español junto a las tres niñas.

En una entrevista que brindó a La Resistencia a fines de abril, el barcelonés reveló por qué Kobe le decía Pablo: “Me llamaba Pablo, por Pablo Escobar, no porque fuera un narcotraficante o tuviese algo que ver con ese mundo, sino por mi instinto asesino, de conquistar, de querer ser uno de los grandes. Para sacar ese instinto y esa fuerza, me comparaba con Pablo Escobar”.

En una de las imágenes se pudo ver a Gasol sentado en una pequeña silla hablando con Bianka, en otra estaba alzando a la más pequeña, Capri, quien se veía muy feliz de estar en los brazos de su “tío” y en una tercera apareció junto a Natalia, la mayor de las tres, quien portaba un buzo gris con la frase “Boom Boom Pau”.

A Pau Gasol le ilusionaba llegar a los 40 años disfrutando en la pista. Parecía algo realista, hasta que una fractura en su pie izquierdo en mayo de 2019 le frenó en seco. El pivot español transitó su cumpleaños en medio de una dura recuperación para volver a la competencia.

“Me siento muy bien y tengo cierto optimismo, pero como llevo un año y medio complicado no me quiero hacer demasiadas ilusiones y prefiero tener los pies en el suelo, porque he jugado bastantes años a este deporte y he castigado mucho este cuerpo”, reconoció en una entrevista virtual con Rafael Nadal.





