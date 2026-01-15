PSOE traslada a Asaja y UPA que Mercosur no supone "inundaciones" de productos y que se cumplirán las normas de la UE

Durante la reunión celebrada este jueves en Castilla-La Mancha, la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre sostuvo que la reciente asignación de 45.000 millones de euros anunciada por la presidenta de la Comisión Europea permitirá asegurar la aplicación de controles para impedir la entrada de productos agrícolas que no cumplan con las normas comunitarias. Según publicó Europa Press, Maestre insistió ante representantes de las organizaciones agrarias Asaja y UPA en que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no conducirá a una llegada masiva de mercancías latinoamericanas y que se mantendrán los estándares europeos en todos los productos importados.

El encuentro, en el que participaron además la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, el representante de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA, Alejandro García, y la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, sirvió de escenario para que el PSOE reiterara su mensaje sobre el impacto limitado que tendrá el acuerdo comercial con Mercosur. Tal como destacó Europa Press, Maestre especificó que la apertura a los mercados del Mercosur representará la entrada de solo un 1,5% respecto al total de la producción agrícola europea. Agregó que no se permitirá la introducción de carnes tratadas con hormonas ni de productos químicos que no estén autorizados o que los agricultores europeos no utilicen habitualmente.

De acuerdo con lo señalado por Europa Press, el PSOE explicó que la normativa europea continuará aplicándose rigurosamente a todos los productos importados, recordando la existencia de mecanismos pensados para evitar que mercancías de países no comunitarios ingresen por vías no reguladas, lo cual puede ocurrir también con importaciones procedentes de China o Estados Unidos.

La eurodiputada socialista subrayó la relevancia de los controles y de los fondos europeos recientemente asignados, considerándolos aspectos clave para mitigar posibles riesgos. En esa línea, Europa Press recogió sus declaraciones ante posibles interrogantes sobre el tratamiento desigual de acuerdos comerciales. Maestre cuestionó públicamente por qué la atención se enfoca en Mercosur y no en las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump de introducir aranceles sin negociación previa, medida que, según describió, impulsaría la llegada de cientos de miles de toneladas de soja, maíz, productos de ganadería, almendras y otros frutos secos a la Unión Europea a arancel cero, con un impacto considerable para el sector agrícola comunitario.

Respecto a la futura relación comercial entre la UE y Mercosur, el PSOE defendió que si se cumplen los términos del acuerdo de manera estricta, la Unión Europea podría posicionarse como una potencia agroalimentaria a escala global. Maestre también expresó la comprensión del partido ante la preocupación en el sector agrícola, expresando una preferencia por el multilateralismo frente a políticas proteccionistas, según reportó Europa Press.

Europa Press señaló que durante la reunión se abordaron los aspectos sensibles del pacto comercial, entre ellos la existencia de un reglamento de cláusulas de salvaguardia aprobado por la Unión Europea. Maestre explicó que esta herramienta permite intervenir de forma inmediata si el nuevo acuerdo con Mercosur provoca una caída de precios en torno al 5%. Ante esa situación, el mecanismo facultaría a las autoridades europeas a suspender de manera temporal la entrada de estos productos y a analizar las causas de la posible bajada en los precios agrícolas.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), el PSOE y las organizaciones agrarias coincidieron en el diagnóstico de que la última propuesta de reforma supone riesgos para el sector. Maestre advirtió, según datos divulgados por Europa Press, que el nuevo modelo presentado por la Unión Europea podría implicar recortes presupuestarios y una tendencia hacia la renacionalización de la política agraria, entregando competencias a los estados miembros y fomentando una competencia desigual, lo que, en palabras de la eurodiputada, representaría un retroceso respecto al sistema vigente hasta ahora.

Durante el diálogo, la presidenta de Asaja Toledo solicitó a los representantes socialistas su respaldo para la manifestación convocada por Asaja y UPA en Toledo el 29 de enero, evento bajo el lema "Mentiras no, soluciones sí". Según consignó Europa Press, Corroto manifestó su inquietud por las consecuencias económicas de los recortes en la PAC, afirmando que muchas explotaciones actualmente viables podrían dejar de serlo si se confirma una reducción significativa de fondos, especialmente en el caso del sector ganadero.

La representante de Asaja también se refirió al acuerdo con Mercosur, instando a Maestre a no respaldar ese pacto en el Parlamento Europeo cuando se someta a votación, y exigió medidas que garanticen que los productos procedentes de Latinoamérica compitan bajo los mismos estándares que los europeos.

Alejandro García, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de UPA, se sumó a las críticas sobre la reforma de la PAC y defendió la necesidad de mantener una política agraria comunitaria común, en vez de un fondo único que, según expresó, distorsiona el propósito original de la PAC. En declaraciones recogidas por Europa Press, García manifestó su rechazo a la reducción presupuestaria y subrayó la posición del sindicato: la defensa de los mecanismos de salvaguardia y la obligación de realizar controles en frontera, tanto en origen como en destino, para evitar desigualdades en las condiciones que enfrentan los agricultores europeos respecto a los de terceros países.

Según resumió Europa Press, los sindicatos agrarios han expresado una postura firme sobre la importancia de adoptar garantías y controles estrictos en el comercio internacional de productos agroalimentarios, considerando estos elementos vitales tanto en la negociación con Mercosur como en cualquier otro tratado comercial que implique la entrada de productos foráneos en los mercados europeos.