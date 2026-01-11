España

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

El Servicio Cinológico de la Benemérita cumplirá 44 años en 2026, aunque hay perros en el Cuerpo desde 1948. Se han especializado en búsqueda de desaparecidos y cadáveres, drogas, armas, dinero y explosivos

Guardar
Dos de los perros del
Dos de los perros del Servicio Cinológico

Los mejores olfatos de la Guardia Civil caminan a cuatro patas. En abril se cumplirán 78 años desde que la Benemérita utiliza perros para su trabajo diario. Una circular reservada del Estado Mayor de la Guardia Civil, fechada el 8 de abril de 1948, marcaba las primeras directrices del Cuerpo para utilizar a los canes, en este caso en la lucha contra “bandoleros”, que luego se amplió para combatir a los ‘maquis’ o guerrilleros antifranquistas. Hoy, el Servicio Cinológico y Remonta (SECIR) tiene 49 unidades desplegadas por toda España y sus 540 canes sirven para buscar cadáveres bajo el agua o heridos bajo escombros, detectar drogas, explosivos, dinero o armas.

“Es una especialidad esencial, pero lamentablemente muy maltratada”, señala Valentín Blanco, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y que estuvo 27 años como guía en este servicio (aunque la escuela de adiestramiento nació en 1951, el servicio no se creó como tal oficialmente hasta 1982). La AUGC lleva ya tiempo denunciando, por ejemplo, la situación de abandono de los perros de este servicio en el cuartel de Bailén (Jaén) donde cuatro animales viven en perreras diminutas, sin bebederos y llenas de moho, lo que ya ha provocado en los canes tendinitis, artrosis y hongos en las almohadillas de las patas.

Y es que la última compra de la Guardia Civil para adquirir nuevas jaulas, solo diez de ellas, se produjo en el verano de 2024 tras pagar 43.300 euros. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Benemérita ha hecho este invierno, no obstante, tres fuertes inversiones para que el día a día del servicio sea operativo: 576.000 euros para la compra de 175.000 kilos de pienso para alimentar a los perros durante 2026 y 2027; otros 82.600 euros para adquirir diverso material de adiestramiento (que incluye 200.000 bolsas biodegradables para recoger excrementos); y 215.000 euros que acaba de licitar para comprar productos veterinarios para mantener en buena forma a estos agentes de cuatro patas.

Un perro del Servicio Cinológico
Un perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil visitando estas Navidades a niños enfermos de un hospital

La última compra de animales para incorporarlos al servicio se produjo a mediados de 2024, después de que un primer intento en 2023 se quedara desierto. La Guardia Civil ofrecía poco dinero (2.681 euros por cada ejemplar) y al final tuvo que desembolsar 3.200 euros por cada unos de los 150 canes que buscaba: 30 para la seguridad y rescate, 40 detectores de droga, 40 detectores de explosivos y 40 para la formación de guías caninos.

Las razas más solicitadas son pastor alemán, pastor belga Manilois y Labrador Retriever. “Lo principal es que tengan buen olfato, buena composición física y que les guste el juego, clave para adiestrarlos”, explica Valentín Blanco, que habla con orgullo de uno de los animales que le acompañó durante años en su destino de Zamora. “Se llamaba Roldán, era especialista en encontrar cebos envenenados y hoy vive tranquilamente jubilado con una familia en Murcia”.

Roldán y Sami

Roldán fue un perro relativamente famoso. “Tras lo que pasó con el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, [condenado a 31 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude y estafa] prohibieron poner nombres de políticos a los perros”, explica. Pero lo cierto es que la Guardia Civil no ‘vende’ suficientemente el importante trabajo que desempeñan estos perros. Entre sus filas, por ejemplo, está Sami, elegida mejor perro de trabajo para representar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2024. Este pastor alemán ha localizado en casi siete años de servicio 9,5 millones de euros en papel moneda tras recorrer 40.000 kilómetros por toda España en diversos operativos. Hace unos meses le detectaron una enfermedad en los ojos llamada ‘pannus’, una inflamación de la córnea que le estaba dejando ciega. De momento sigue trabajando hasta que llegue su jubilación.

Roldán, ya retirado, junto a
Roldán, ya retirado, junto a Valentín Blanco, del Servicio Cinológico de la Guardia Civil

“Aproximadamente cada año causan baja 90 canes de los diferentes grupos cinológicos por diferentes motivos, por edad, fallecimiento, enfermedad o por pérdida de capacidades operativas, siendo necesario adquirir nuevos canes que mantengan la operatividad de estos grupos”, explican desde la Guardia Civil. “Suelen estar entre 8 y 10 años operativos, con un adiestramiento continuo, siempre en positivo. Luego, cuando se jubilan o se los queda su guía, o van a la sede central en Madrid o se dan en adopción”, matiza Blanco. Muchos crían entre ellos. En octubre de 2024, por ejemplo, Uri, un pastor alemán experto en búsqueda de explosivos, dio a luz siete cachorros tras emparejarse con un compañero, Back. Nuevos candidatos para el servicio.

En 2021, el Ministerio del Interior creó las primeras condecoraciones a agentes caninos del Cuerpo para “reconocer la importancia que ha adquirido el uso operativo de los canes al adaptarse a las nuevas formas de criminalidad”. Entre los premiados estaban Tietar, el primer perro especializado en cebos envenenados; Henco, destinado en Barcelona y otro gran profesional a la hora de descubrir dinero oculto; Shulo, todo un todoterreno a la hora de localizar droga en Cádiz; y Xena, que halló el cuerpo sin vida de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa en la sierra madrileña en 2019.

Martina, otra perra del Servicio
Martina, otra perra del Servicio Cinológico experta en búsqueda de personas desaparecidas

Las especialidades han ido creciendo con el paso del tiempo. No solo hay los animales preparados para defensa y seguridad, también para rescate: adiestrados para encontrar a personas sepultadas en avalanchas de nieve, o en edificios tras un terremoto, o aquellos cuerpos que puedan estar sumergidos en ríos. Los hay los que localizan droga, dinero, explosivos, acelerantes de incendios, cebos envenenados, armas y restos biológicos. Los pastores alemanes soportan largas jornadas en terrenos complicados; los malinois responden con rapidez en situaciones de alta tensión; los labradores destacan por su sensibilidad olfativa, incluso en ambientes contaminados; y los golden combinan inteligencia y calma, lo que los hace muy efectivos en escenarios complejos.

Temas Relacionados

Guardia Civil EspañaAnimalesPerrosDrogasNarcotráficoDineroRescatesCatástrofesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Te han sobrado churros? Estas son las mejores formas de recalentarlos y que queden crujientes, según un churrero

El horno, la freidora de aire o la sartén son formas comunes de revivir estas deliciosas frutas de sartén si nos han sobrado unos cuantos después de nuestra merienda o desayuno

¿Te han sobrado churros? Estas

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

La subida del 3,1% propuesta por el Ejecutivo tras las recomendaciones de los expertos de Trabajo dejaría el salario mínimo en los 17.080 euros, 1.220 euros al mes

El Gobierno reabre las negociaciones

Vulkangruppe, el colectivo de acción directa que se atribuye el apagón en Berlín como parte de su campaña para “provocar un movimiento social de masas”

La acción, reivindicada en una carta enviada al ‘Berliner Zeitung’ y difundida en redes sociales, ha provocado el corte de energía más largo en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial

Vulkangruppe, el colectivo de acción

¿Puede Oliver Laxe llevarse dos Globos de Oro? Las claves del recorrido internacional de ‘Sirat’

La cuarta cinta del cineasta gallego opta a Mejor Banda Sonora y Mejor Película de Habla No Inglesa, a la espera de conocer las nominaciones a los Oscar el 22 de enero

¿Puede Oliver Laxe llevarse dos

Cómo ayuda la generación Z a la lucha contra la soledad en la tercera edad: “Es bueno tener mi espacio y luego tener momentos para compartir”

Isabel y Yuri conviven juntas desde hace más de un año gracias al programa ‘Convive’ para paliar dos problemas sociales: la soledad no deseada en la tercera edad y la precariedad económica de los jóvenes estudiantes

Cómo ayuda la generación Z
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España tiene menos militares que

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España