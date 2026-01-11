Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

Dos de los perros del Servicio Cinológico

Los mejores olfatos de la Guardia Civil caminan a cuatro patas. En abril se cumplirán 78 años desde que la Benemérita utiliza perros para su trabajo diario. Una circular reservada del Estado Mayor de la Guardia Civil, fechada el 8 de abril de 1948, marcaba las primeras directrices del Cuerpo para utilizar a los canes, en este caso en la lucha contra “bandoleros”, que luego se amplió para combatir a los ‘maquis’ o guerrilleros antifranquistas. Hoy, el Servicio Cinológico y Remonta (SECIR) tiene 49 unidades desplegadas por toda España y sus 540 canes sirven para buscar cadáveres bajo el agua o heridos bajo escombros, detectar drogas, explosivos, dinero o armas.

“Es una especialidad esencial, pero lamentablemente muy maltratada”, señala Valentín Blanco, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y que estuvo 27 años como guía en este servicio (aunque la escuela de adiestramiento nació en 1951, el servicio no se creó como tal oficialmente hasta 1982). La AUGC lleva ya tiempo denunciando, por ejemplo, la situación de abandono de los perros de este servicio en el cuartel de Bailén (Jaén) donde cuatro animales viven en perreras diminutas, sin bebederos y llenas de moho, lo que ya ha provocado en los canes tendinitis, artrosis y hongos en las almohadillas de las patas.

Y es que la última compra de la Guardia Civil para adquirir nuevas jaulas, solo diez de ellas, se produjo en el verano de 2024 tras pagar 43.300 euros. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Benemérita ha hecho este invierno, no obstante, tres fuertes inversiones para que el día a día del servicio sea operativo: 576.000 euros para la compra de 175.000 kilos de pienso para alimentar a los perros durante 2026 y 2027; otros 82.600 euros para adquirir diverso material de adiestramiento (que incluye 200.000 bolsas biodegradables para recoger excrementos); y 215.000 euros que acaba de licitar para comprar productos veterinarios para mantener en buena forma a estos agentes de cuatro patas.

Un perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil visitando estas Navidades a niños enfermos de un hospital

La última compra de animales para incorporarlos al servicio se produjo a mediados de 2024, después de que un primer intento en 2023 se quedara desierto. La Guardia Civil ofrecía poco dinero (2.681 euros por cada ejemplar) y al final tuvo que desembolsar 3.200 euros por cada unos de los 150 canes que buscaba: 30 para la seguridad y rescate, 40 detectores de droga, 40 detectores de explosivos y 40 para la formación de guías caninos.

Las razas más solicitadas son pastor alemán, pastor belga Manilois y Labrador Retriever. “Lo principal es que tengan buen olfato, buena composición física y que les guste el juego, clave para adiestrarlos”, explica Valentín Blanco, que habla con orgullo de uno de los animales que le acompañó durante años en su destino de Zamora. “Se llamaba Roldán, era especialista en encontrar cebos envenenados y hoy vive tranquilamente jubilado con una familia en Murcia”.

Roldán y Sami

Roldán fue un perro relativamente famoso. “Tras lo que pasó con el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, [condenado a 31 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude y estafa] prohibieron poner nombres de políticos a los perros”, explica. Pero lo cierto es que la Guardia Civil no ‘vende’ suficientemente el importante trabajo que desempeñan estos perros. Entre sus filas, por ejemplo, está Sami, elegida mejor perro de trabajo para representar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2024. Este pastor alemán ha localizado en casi siete años de servicio 9,5 millones de euros en papel moneda tras recorrer 40.000 kilómetros por toda España en diversos operativos. Hace unos meses le detectaron una enfermedad en los ojos llamada ‘pannus’, una inflamación de la córnea que le estaba dejando ciega. De momento sigue trabajando hasta que llegue su jubilación.

Roldán, ya retirado, junto a Valentín Blanco, del Servicio Cinológico de la Guardia Civil

“Aproximadamente cada año causan baja 90 canes de los diferentes grupos cinológicos por diferentes motivos, por edad, fallecimiento, enfermedad o por pérdida de capacidades operativas, siendo necesario adquirir nuevos canes que mantengan la operatividad de estos grupos”, explican desde la Guardia Civil. “Suelen estar entre 8 y 10 años operativos, con un adiestramiento continuo, siempre en positivo. Luego, cuando se jubilan o se los queda su guía, o van a la sede central en Madrid o se dan en adopción”, matiza Blanco. Muchos crían entre ellos. En octubre de 2024, por ejemplo, Uri, un pastor alemán experto en búsqueda de explosivos, dio a luz siete cachorros tras emparejarse con un compañero, Back. Nuevos candidatos para el servicio.

En 2021, el Ministerio del Interior creó las primeras condecoraciones a agentes caninos del Cuerpo para “reconocer la importancia que ha adquirido el uso operativo de los canes al adaptarse a las nuevas formas de criminalidad”. Entre los premiados estaban Tietar, el primer perro especializado en cebos envenenados; Henco, destinado en Barcelona y otro gran profesional a la hora de descubrir dinero oculto; Shulo, todo un todoterreno a la hora de localizar droga en Cádiz; y Xena, que halló el cuerpo sin vida de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa en la sierra madrileña en 2019.

Martina, otra perra del Servicio Cinológico experta en búsqueda de personas desaparecidas

Las especialidades han ido creciendo con el paso del tiempo. No solo hay los animales preparados para defensa y seguridad, también para rescate: adiestrados para encontrar a personas sepultadas en avalanchas de nieve, o en edificios tras un terremoto, o aquellos cuerpos que puedan estar sumergidos en ríos. Los hay los que localizan droga, dinero, explosivos, acelerantes de incendios, cebos envenenados, armas y restos biológicos. Los pastores alemanes soportan largas jornadas en terrenos complicados; los malinois responden con rapidez en situaciones de alta tensión; los labradores destacan por su sensibilidad olfativa, incluso en ambientes contaminados; y los golden combinan inteligencia y calma, lo que los hace muy efectivos en escenarios complejos.