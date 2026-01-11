“Golden” de HUNTR/X continúa el reinado del top 10 de canciones de K-pop más escuchadas en iTunes España

'KPop Demon Hunters' las cantantes EJAE, Audrey Nuna, y Rei Ami son las artistas detrás del éxito mundial de la canción más escuchada del momento. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El éxito del K-pop en los últimos años es innegable: diariamente, frases en hangul (alfabeto coreano) dominan las tendencias internacionales de X (antes Twitter), sus exponentes acumulan millones de reproducciones cada vez que lanzan un videoclip en YouTube, son nominados a premios de gran relevancia como los Grammy y lideran rankings importantes como los de Billboard o iTunes.

Con coreografías perfectamente sincronizadas, canciones pegajosas y una mezcla de géneros y estilos, no es sorprendente que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de este género, creando listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes que a continuación se encuentra.

Aquí un listado de las 10 canciones más importantes de este día

Lisa de BLACKPINK, la primer artista en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA. (REUTERS/Brendan McDermid)

1.- Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

2.- Drama - aespa

3.- XO (Only If You Say Yes) - ENHYPEN

4.- Soda Pop - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

5.- Golden (Glowin’ Version) - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

6.- Your Idol - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

7.- Billyeoon Goyangi (Do the Dance) - ILLIT

8.- 마음의 말 - Kim Yeon Ji

9.- 나는 그래 (Lean On Me) - Kim Jong Wan

10.- Beautiful Moment - K.Will

El K-pop domina al mundo musical

La creciente popularidad del K-pop también puede atribuirse a la fuerte presencia digital y el uso de las redes sociales para interactuar con los seguidores. Plataformas como YouTube, X (antes Twitter) e Instagram han permitido a los artistas conectar directamente con sus fans, rompiendo barreras culturales y lingüísticas.

El origen del K-pop se remonta a los primeros años de la década de 1990, cuando los grupos iniciales comenzaron a experimentar con diferentes géneros musicales y presentaciones escénicas elaboradas. Desde entonces, la industria ha evolucionado significativamente, adoptando nuevas tecnologías y métodos de producción que han elevado la calidad de la música y los videos. Las compañías de entretenimiento coreanas desempeñan un papel crucial en el entrenamiento y preparación de los artistas, asegurando que estos posean habilidades excepcionales en canto, baile y actuación.

Una característica destacada del K-pop es la interacción constante con sus seguidores, conocidos como “fandoms”. Estos grupos de fans son extremadamente leales y se involucran activamente en promover a sus artistas favoritos, organizando eventos, campañas en redes sociales y colaboraciones internacionales.

Este nivel de dedicación ha impulsado la expansión del K-Pop más allá de las fronteras de Corea del Sur, ganando terreno en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina.

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El éxito del K-pop en España

En España, el impacto del K-Pop ha sido notable. La creciente presencia de conciertos y eventos relacionados con este género en el país refleja su popularidad. Asimismo, el interés académico y mediático en el fenómeno del K-Pop ha aumentado, con estudios y reportajes dedicados a explorar su influencia cultural y económica.

El éxito del K-Pop en iTunes España no solo subraya su inclusión en el mercado musical, sino que también resalta el poder de la globalización en la industria del entretenimiento. La música coreana ha demostrado ser un puente cultural, conectando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global unida por la pasión por el K-Pop. Con una base de fans en constante crecimiento, es probable que la presencia del K-Pop en las listas de éxitos siga fortaleciéndose, consolidando aún más su posición en la escena musical internacional.