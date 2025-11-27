La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo este jueves. (Eduardo Parra/Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional sin fianza para el ex ministro José Luis Ábalos por existir riesgo de fuga, dejándole a un paso de la cárcel. La solicitud se ha producido durante la vistilla que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo este jueves de cara a la apertura del juicio oral en contra suyo, de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama por las presuntas mordidas en las compras irregulares de mascarillas durante la pandemia de Covid.

Las acusaciones, lideradas para el PP, ya habían solicitado esta medida en su escrito de acusación, por lo que ahora queda en manos del instructor Leopoldo Puente el futuro de Ábalos. Por su parte, la defensa intenta evitar su ingreso esgrimiendo el arraigo de su representado y que es diputado.

El propio acusado ha defendido que no tiene ningún lugar al que ir, ni el dinero suficiente para escapar. También ha asegurado a la Cadena Ser que es una “una decisión política” que busca “conseguir una declaración colaborativa”.

Todavía queda que se celebre la vistilla contra Koldo, en la que a partir de las 12:30 se discutirán sus medidas cautelares.

(Noticia en ampliación)